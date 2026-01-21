OnePlus tyrmäsi huhut tarunsa päättymisestä
Virheellisiä ja perusteettomia väittämiä
- Huhut vihjasivat OnePlussan tarun tulevan tiensä päähän
- OnePlussan edustaja tyrmäsi väitteet
- Oppo on ollut OnePlussan emoyhtiö vuodesta 2021 lähtien
Teknologiamaailma järkyttyi eilen, kun Android Headlines kertoi Oppon valmistautuvan OnePlus-tytäryhtiön sulkemiseen. Tuoreen virallisen lausunnon mukana väittämä ei kuitenkaan pidä paikkansa.
OnePlus Intian toimitusjohtaja Robin Liu kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa, kertoo Android Authority. Hänen mukaansa yhtiö "toimii normaaliin tapaan nyt ja tulevaisuudessa." Huhuja kuvattiin "virheellisiksi" ja "perusteettomiksi".
Lausunto on ilouutinen monille suomalaisille, sillä OnePlus on ollut suosittu merkki aina vuonna 2014 julkaistusta ensimmäisestä mallistaan lähtien. Tuorein OnePlus 15 sai meiltä täydet pisteet, joten paikka parhaiden puhelimien listallamme on selvyys.
Kuten monet muistavat, Oppo ja OnePlus yhdistyivät vuonna 2021, jolloin OnePlussasta tuli yhtiön alabrändi. Sittemmin Oppon, OnePlussan sekä niin ikään samaan konserniin kuuluvan Realmen puhelimet ovat muistuttaneet kovasti toisiaan.
Monia kysymyksiä on yhä ilmoilla
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations. We’re operating as usual and will continue to do so.Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3XsJanuary 21, 2026
Android Headlinesin alkuperäisessä artikkelissa mainittiin useista merkeistä, jotka viittaavat OnePlussan brändin katoamisesta. Näiden joukossa olivat muun muassa kansainvälisten julkaisujen vähäisyys sekä markkinoinnin vähentyminen Kiinan ulkopuolella.
Analyytikoiden mukaan OnePlussan puhelinmyyntilukemat putosivat vuonna 2024 noin 13-14 miljoonaan laitteeseen, kun vielä vuotta aiemmin lukema oli vielä 17 miljoonaa. Samaan aikaan Oppo-merkkisten puhelimien myynti kasvoi, joten siirtyminen yhteen brändiin voi tuntua loogiselta.
OnePlus-merkin tulevaisuus Kiinan ja Intian ulkopuolella vaikuttaa silti epävarmalta. Vasta viime viikolla uutisoimme yhtiön odotetun taittuvan OnePlus Open 2 -mallin peruuntumisesta.
OnePlussan pysyminen Suomen markkinoilla olisi toivottavaa, sillä parhaat OnePlus-puhelimet ovat monille kiinnostava vaihtoehto parhaille Samsung- ja iPhone-puhelimille.
