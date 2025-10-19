OnePlus 15 sai ensimmäisen esittelypäivänsä – samalla vahvistettiin uusi värivaihtoehto
Länsimaat seuraavat perässä
- OnePlus 15 esitellään Kiinassa lokakuun 27. päivä
- Kansainvälinen julkaisu seuraa myöhemmin
- Uusi 'Misty Purple' -väritys on paljastunut
Olemme kuulleet viimeisten viikkojen aikana jatkuvalla syötöllä lisätietoja tulevasta OnePlus 15 -puhelimesta. Nyt laitteen julkaisu alkaa konkretisoitua, sillä valmistaja on paljastanut julkaisupäivän sekä uuden värivaihtoehdon.
OnePlussan virallinen Weibo-tili kertoo OnePlus 15:n julkistustilaisuuden ajankohdaksi 27. lokakuuta. Samassa yhteydessä esitellään myös OnePlus Ace 6, kertoo 9to5Google.
Tässä vaiheessa julkistus koskee vain Kiinaa. Vaikka länsimaihin rantautuminen sekä esimerkiksi Suomen markkinoiden hintalappu paljastetaan vasta myöhemmin, saataneen esittelyn yhteydessä rutkasti yksityiskohtia Android-puhelimen teknisistä ominaisuuksista.
OnePlus on vahvistanut OnePlus 15 -puhelimen saapuvan myyntiin Suomessa sekä muualla Euroopassa, mutta ajankohtaa ei ole toistaiseksi paljastettu. Edeltävä OnePlus 13 esiteltiin Kiinassa lokakuussa, minkä jälkeen Suomen julkaisu nähtiin tammikuussa 2025.
Tätä on luvassa
Toisessa Weibo-viestissä esitellään OnePlus 15:n kolmea eri värivaihtoehtoa. Mikäli Google Translateen on uskominen, sävyt ovat "Original Sand Dune", "Absolute Black" sekä kokonaan uusi "Misty Purple".
Tämä täsmää aiempiin tietoihin ja paljastuksiin. Lähipäivinä onkin odotettavaa, että OnePlus tarjoilee lisätietoja kiinnostuksen nostamiseksi.
Se on jo tiedossa, että puhelimen suorittimena nähdään Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lisäksi virkistystaajuudeksi on vahvistettu 165 Hz. Näytön koko on 6,78 tuumaa, joten laite on hieman aiempaa pienempi.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Vaikka nimestä voisi toisin päätellä, kyseessä on meiltä kehuja saaneen OnePlus 13:n seuraaja. OnePlus 14 jää kokonaan välistä todennäköisesti sen vuoksi, että kyseessä on Kiinassa epäonneen liitetty numero.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- David NieldFreelance Contributor