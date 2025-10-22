Vi har ett officiellt lanseringsdatum för OnePlus 15 – och en ny färg har visats upp
Nu är det snart dags för lansering.
- OnePlus 15 lanseras i Kina den 27 oktober
- Den globala lanseringen sker kort därefter
- En ny färg, “Misty Purple”, har visats upp
Vi har fått mer officiell information om OnePlus 15 och nu vet vi när flaggskeppstelefonen ska lanseras – samtidigt som OnePlus delat med sig av ännu en färgvariant.
Enligt OnePlus officiella konto på Weibo (via 9to5Google) kommer OnePlus 15 att presenteras i sin helhet den 27 oktober (tillsammans med OnePlus Ace 6) klockan 19:00 kinesisk tid. Det motsvarar 12:00 svensk tid.
Det finns dock en viktig detalj: detta är den officiella lanseringen för Kina. Vi kommer att få ta del av de viktigaste specifikationerna då, men den fullständiga globala lanseringen – inklusive internationella priser – dröjer till ett senare datum.
OnePlus har bekräftat att telefonen kommer till resten av världen, men det är ännu oklart exakt när. Föregångaren, OnePlus 13 från 2024, presenterades i Kina i oktober och fick sin globala lansering i januari 2025.
Det här är vad som väntar
I ett annat officiellt inlägg på Weibo har OnePlus även visat upp OnePlus 15 i tre olika färger: enligt Google Translate är det Original Sand Dune och Absolute Black, som redan var väntade, samt en ny färg vid namn Misty Purple.
Detta lägger till ännu en pusselbit till allt vi redan vet – eller tror oss veta – om den kommande flaggskeppsmodellen. En del av informationen kommer från OnePlus själva, i takt med att de bygger upp intresset inför lanseringen, och en del från olika läckor och rykten.
Telefonen kommer definitivt att drivas av Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset och ha en skärm med 165 Hz uppdateringsfrekvens. Skärmen mäter enligt uppgift 6,78 tum diagonalt, vilket gör den något mindre än modellen den ersätter.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Den modellen är förstås OnePlus 13, som vi varit mycket imponerade av. Någon OnePlus 14 kommer det inte att bli – OnePlus hoppar över det numret, troligen eftersom det anses vara ett otursnummer i Kina.
Läs vidare
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor