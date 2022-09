AMD Ryzen 5 7600X-lekkasje er gode nyheter for gamere med slunken lommebok – men dårlig nytt for Intel

AMDs kommende Ryzen 5 7600X har allerede dukket opp i ytelsestester i forkant av lanseringen, som finner sted senere denne måneden, og de rent faktiske tallene ser svært lovende ut.



Faktisk har flere 7600X-prosessorer blitt observert ute blant folk, og i faktiske ytelsestester, i det siste. Zen 4-CPU-en er en midtsjiktsprosessor med seks kjerner, som skal lanseres den 27. september (hele 7000-serien til AMD ble annonsert tidligere denne uken) – og VideoCardz (opens in new tab) er en av nettsidene som nå har fått tilgang til testene.



Som omtalt av VC, er det 7600X-prosessoren som har dukket opp i en del Geekbench-tester, sittende i en PC med et MSI X670E med 32 GB DDR5-minne (ukjent klokkefrekvens og timings.) Prosessoren fikk énkjerne-skårer på 2 092 og 2 174, og flerkjerne-skårer på 11 337 og 11 369.

I en annen test vi merket oss på Twitter, som ble plukket opp av @harukaze5719 (opens in new tab), fikk 7600X henholdsvis 2 165 og 11 432 (énkjerne/flerkjerne.) Det virker som om skårene i disse lekkasjene ligger jevnt over på samme nivå, med andre ord, og at snittet i énkjernetestene ligger på rundt 2 140 poeng, mens flerkjerneresultatene legger seg på omlag 11 380.



Dette passer også godt sammen med tallene AMD viste frem under lanseringspresentasjonen tidligere denne uken, nemlig at 7600X klarer rundt 2 175 poeng i énkjernetesten i Geekbench.



Sammenlignet med forgjengeren, 5600X, klarer AMDs nye 7600X seg omtrent 35 % bedre i énkjernetesten og nesten 40 % bedre i flerkjernetesten, hvis vi baserer oss på snittresultatene i Geekbench når det gjelder den aldrende Zen 3-brikken.

Kommentar: Imponerende resultater og høye boostfrekvenser

Det er et ganske imponerende hopp fra den gamle til den nye generasjonen, og Twitter-innlegget som inneholdt AMD-testen med 2 165 poeng viste også til en Intel Core i9-12900KS-skår på 2 182, til sammenligning. Det vil med andre ord si at den nye budsjettprosessoren fra Zen 4-sortimentet ligger bare såvidt bak Intels inneværende flaggskip. Nå skal det sies at dette selvsagt kun er én test – og vi må understreke at vi har få datapunkter å forholde oss til.



Vi trenger langt flere tester i langt mer diverse programmer om vi skal få noe godt inntrykk av hvor rask 7600X faktisk er, og det mest interessante er selvsagt hvordan prosessoren gjør det i spill og andre ikke-syntetiske tester. Det er likevel verdt å merke seg at AMD allerede har hevdet at Ryzen 5 7600X skal være omtrent 5 % raskere enn Core i9-12900K i gaming ved 1080p – men også dette må tas med en klype salt. Promo-tall er og blir promo-tall.

Likevel later det til at vi får en ganske god indikasjon på den faktiske ytelsen med disse lekkasjene. De ligger tross alt såpass tett opptil AMDs egne tall, så det ville vært rart om fasiten ligger spesielt langt unna selskapets skrytevideo når vi først får prosessorene i hende.



Et annet interessant aspekt her er at 7600X kommer opp i hele 5 395 MHz i disse testene, noe som faktisk er høyere enn den offisielle makshastigheten på boostklokken, som er 5,3 GHz. AMD har vært kjent for å ha vært litt snille med de den offisielle boostklokk-tallene tidligere, så det er svært gledelig om de nå underdriver.

Ikke at det er en spesielt enkel øvelse å sette offisielle tall på hva prosessorene ender opp med å klokke til automatisk. AMD er nødt til å legge seg på et nivå de er sikre på at alle de individuelle prosessorene klarer, men i praksis kan brukere finne på å oppleve noe høyere klokkefrekvenser, i alle fall i korte perioder. Hvor høy klokkefrekvensen ender opp med å være (og over hvor lange perioder) vil avhenge av hvor heldig du er med nettopp den CPU-en du kjøper (og ikke minst hva slags kjøling du har), siden alle prosessorer er forskjellige.



Dette er også grunnen til at AMD-flaggskipet Ryzen 9 7950X har en boost på 5,7 GHz, men i praksis har gått gjennom tester med en frekvens på over 5,8 GHz. Den gjeveste Raptor Lake-brikken (13900K) skal etter sigende også ha en maksimal boost på 5,8 GHz, så prosessorkrigen i 2022 kommer til å avhenge av om det er AMD eller Intel som vinner på IPC (instruksjoner per klokke) – men jevnt blir det, det er det ingen tvil om!