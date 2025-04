Nintendo Switch 2 får DLSS og ray tracing – men vi vet ikke hvilke spill som støtter teknologien

Nintendo bekrefter at Switch 2 får Nvidia DLSS og ray tracing

Avslørte ikke hvilke spill som vil støtte teknologien

Nvidia har også avslørt at Switch 2 drives av en tilpasset Nvidia-prosessor

Under en spørsmålsrunde i New York etter forrige ukes store Nintendo Switch 2 Direct (via IGN), avslørte Nintendo at den nye konsollen vil bruke teknologien – men ville ikke gå inn på hvilken versjon av DLSS det er snakk om, eller hvilke Switch 2-spill som vil støtte funksjonene.

«Vi bruker DLSS-oppskaleringsteknologi, og det er noe vi må bruke når vi utvikler spill», sa Takuhiro Dohta, seniordirektør for Programmering Management Group i Nintendos Entertainment Planning & Development Division.

«Når det gjelder maskinvaren, kan den sende til en TV i opptil 4K-oppløsning. Om en spillutvikler velger å bruke det som en ekte oppløsning eller få det oppskalert er et valg utvikleren kan ta. Jeg tror det åpner opp for mange muligheter for utviklere.»

På spørsmål om spillkonsollens GPU, bekreftet Dohta at den støtter ray tracing, men var sparsom med detaljene: «Akkurat som med DLSS, tror jeg dette er et annet alternativ for utviklere og et verktøy de kan bruke.»

Selv om Nintendo ikke klarte å dele noen spesifikke detaljer om GPUen, har Nvidia siden publisert et blogginnlegg som bekrefter at Switch 2 er drevet av en spesialbygd prosessor fra Nvidia. Den inkluderer en NVIDIA GPU samt dedikerte RT-kjerner og tensorkjerner, som muliggjør «spektakulær grafikk og AI-drevne forbedringer».

Takket være den nye teknologien kan Switch 2 kjøre i 4K-oppløsning i dokket modus og oppnå opptil 120 bilder per sekund – noe vi fikk vite da spesifikasjonene ble presentert under lanseringen.

Nintendo Switch 2 lanseres 5. juni 2025 og vil koste 6 695 kroner.

