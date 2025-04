Nintendo Switch 2 kommer med DLSS och ray tracing – men vi vet inte vilka spel som stödjer tekniken

Nintendo bekräftar att Switch 2 har Nvidia DLSS och ray-tracing

Avslöjade inte vilka spel som kommer att stödja tekniken

Nvidia har också avslöjat att Switch 2 drivs av en anpassad Nvidia-processor

Under en Q&A-session i New York efter förra veckans stora Nintendo Switch 2 Direct (via IGN), avslöjade Nintendo att den nya konsolen kommer att använda sig av tekniken – men ville inte gå in på vilken version av DLSS det rör sig om eller vilka spel till Switch 2 som kommer att stödja funktionerna.

"Vi använder DLSS-uppskalningsteknik och det är något vi behöver använda när vi utvecklar spel," sade Takuhiro Dohta, senior director på Programming Management Group inom Nintendos Entertainment Planning & Development Division.

"När det gäller hårdvaran kan den mata ut bild till en TV i upp till 4K-upplösning. Om en spelutvecklare väljer att använda det som en native-upplösning eller låta den skalas upp, är ett val som utvecklaren själv kan göra. Jag tror att det öppnar upp många möjligheter för utvecklare."

När Dohta fick en fråga om spelkonsolens GPU, bekräftade han att den har stöd för ray tracing men höll detaljerna vaga: "Precis som med DLSS tror jag att detta är ytterligare ett alternativ för utvecklare och ett verktyg de kan använda."

Även om Nintendo inte kunde dela några specifika detaljer om GPU:n, har Nvidia därefter publicerat ett blogginlägg där de bekräftar att Switch 2 drivs av en specialanpassad processor från Nvidia. Den innehåller en NVIDIA-GPU samt dedikerade RT Cores och Tensor Cores, vilket möjliggör "spektakulär grafik och AI-drivna förbättringar."

Tack vare den nya tekniken kan Switch 2 köras i 4K-upplösning i dockat läge och uppnå upp till 120 bilder per sekund – något vi fick veta i samband med att specifikationerna presenterades under lanseringen.

Nintendo Switch 2 lanseras den 5 juni 2025 och kostar 6 795 kronor.

