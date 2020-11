Vi har testet iPad Air 4 (2020)

iPad Air 2020 er et utrolig velskapt nettbrett som på mange ulike måter er en forbedring av den forrige versjonen, og som løser problemene med brettets utdaterte design og tilbehør. Prishoppet vil gjøre den mindre tilgjengelig for enkelte, men iPad Air 2020 er så imponerende at det er vanskelig å velge mellom dette og iPad Pro.

Tominuttersanmeldelse

iPad Air (2020) bringer ikke med seg noe revolusjonerende nytt til Apples nettbrett-familie, men modellen har fått mange av egenskapene som tidligere var eksklusive for iPad Pro. På den måten er disse egenskapene nå lagt inn i en rimeligere pakke, som dermed er mer fristende.

Selv om dette nettbrettet trolig ikke vil friste kraftsultne brukere bort fra iPad Pro, får du likevel mye av det beste fra denne serien i en rimeligere enhet. Selv om den ikke er like billig som standardmodellene av iPad.

Vi begynner med det mest negative. Apple har skrudd opp prisen fra forrige generasjon. Den begynner nå på kr 6990,- for 64 GB-utgaven, mens tilsvarende modell fra 2019 kom på markedet for kr. 5790,-. Men med de ekstra spesifikasjonene du får nå, i tillegg til det forbedrede designet, gjør prisoppgangen forståelig. Det er et rimelig valg, tross alt.

Akkurat som iPad Pro-serien leveres iPad Air 4 med en nesten heldekkende skjerm på forsiden. Brettet støtter Apple Pencil (andre generasjon). Det har også fått det samme kantete designet.

iPad Air 4 henter kraften fra Apples nye superbrikke A14, som du også finner i hjertet av iPhone 12-serien. Den byr på uovertruffen kraft, slik at nye Air kan utføre enhver oppgave di setter den til, fra å kjøre krevende apper til å strømme video i høy kvalitet.

De fire høyttalerne byr på godlyd når du ser video eller film, og kameraet på baksiden er blitt oppgradert til 12 MP.

Alt oppleves som litt mer foredlet på iPad Air 4, i så høy grad at det er vanskelig å rettferdiggjøre å heller velge iPad Pro hvis du liker dette designet og ikke er desperat etter en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Hvis du trenger større lagringsplass eller en litt større skjerm, burde du kanskje vurdere iPad Pro-serien. iPad Air 2020 er uansett blitt forbedret på nesten enhver tenkelig måte, noe det er vanskelig å ignorere hvis du vil ha en super iPad uten å måtte betale altfor mye for den.

iPad Air 4 – pris og slippdato

iPad Air 4 ble sluppet på markedet 23. oktober 2020. Det kan kjøpes direkte fra Apple eller fra alle de store forhandlerne.

Startprisen for iPad Air 4 er kr. 6990,-, noe som er et solid byks opp fra forgjengeren. Men som vi har nevnt, er det gjort så store forbedringer i spesifikasjonene at denne prisøkningen kan forsvares.

Det er tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, men lagringsplass på enten 64 GB eller 256 GB, med LTE-tilkobling eller bare wi-fi. Nedenfor finner du hele oversikten over spesifikasjoner og prisnivåer.

iPad Air (2020) prices Region 64 GB 64 GB wi-fi + cellular 256 GB 256 GB wi-fi + cellular Norge 6990,- 8490,- 8790,- 10 290,-

Til sammenligning hadde iPad Air 3 en startpris på kr. 5790,- da det ble sluppet på det norske markedet i 2019.

Design

Designet til iPad Air har mange fellestrekk med iPad Pro-serien. Hjem-knappen er blitt droppet til fordel for en dekkende skjerm, slik at utformingen minner mer om apples Pro-produkter.

Og det er helt klart at designet til iPad Air 4 vitner om en langt høyere kvalitet enn iPad Air 3. Sistnevnte ble kritisert for sitt utdaterte design, og det ser ut til at Apple har tatt kritikken på alvor. Vi har brukt iPad Air 4 sammen med nye iPad 2020, som har et mer tradisjonelt iPad-utseende, og det er merkelig hvor annerledes Air oppleves med sine skarpe kanter og den dekkende skjermen på forsiden.

Det er fortsatt en tykk innfatning rundt skjermen, akkurat som på iPad Pro, men det føles uansett som ert solid trinn oppover sammenlignet med fjorårets Air-modell.

Kantene er mer kantete, og skarpere enn på tidligere nettbrett fra Apple. Hvis du oppgraderer fra en eldre enhet, kan det kreve litt tilvenningstid, ettersom de nye kantene ikke føles like komfortable i hånden.

Uansett følte vi at grepet satt bedre med det nye designet. Det gir brettet som helhet et distinkt utseende som oppleves mer i tråd med den nye iPhone 12-familien og iPad Pro-serien.

Brettet har fire høyttalere – to i øvre kant og to i nedre kant. På toppen finner du også låseknappen til venstre, en knapp som også rommer Touch ID-leseren, i tilfelle du ønsker å låse opp brettet med fingeravtrykket ditt.

Vi opplevde at dette fungerte godt i testperioden. Tommelen fant seg godt til rette på avleseren, og det krevde liten innsats å nå knappen. På høyre kant av brettet finner du volumknappene, og under disse er det en magnet du kan feste Apple Pencil til for å lade den opp.

Det finnes enda en Smart Connector på baksiden. Denne kan du bruke ved tilkobling av Apples Smart Keyboard, og dessuten andre enheter, til nettbrettet. iPad Air 4 støtter nytt tilbehør som andre generasjons Apple Pencil, noe som også er en viktig oppgradering.

Hvis du er på jakt etter et nettbrett du kan bruke sammen med en pekepenn eller et tastatur når det måtte passe deg, får du dette med iPad Air (2020). Smart Keyboard fungerte utmerket til tekstbehandling, mens Apple Pencil gjør nytten når du vil skissere, notere eller signere med din egen håndskrift.

Wi-fi-utgaven av brettet veier 458 gram, mens den LTE-kapable varianten er en anelse tyngre med sine 460 gram. Begge modellene måler 247,6 x 178,5 x 6,1 mm.

Den kanskje største forandringen ved iPad Air 4 er den nye fargepaletten. Tidligere har du stort sett fått iPad-modeller i én farge, og du måtte skaffe deg et etui for å gi brettet et personlig preg. Til denne generasjonen byr Apple på et større fargeutvalg.

Nå kan du velge mellom Silver, Space Grey, Rose Gold, Green og Sky Blue. Vi var litt skuffet over at vårt testeksemplar var Silver-varianten, ettersom vi er spent på hvordan Sky Blue ser ut i virkeligheten.

Skjerm

iPad Air 4 leveres i én størrelse, med en 10.9-tommers Liquid Retina-skjerm. Dette oppleves som en perfekt størrelse på et nettbrett, ettersom du får en stor skjerm som likevel ikke føles kjempediger når du holder brettet med begge hender.

Oppløsningen er på imponerende 2360 x 1640, som vil si 264 piksler per tomme. Vi opplevde skjermen som fantastisk godt egnet til videotitting, med klare farger og en høy maksimal lysstyrke. Dermed får du en førsteklasses seeropplevelse med Netflix eller andre strømmetjenester.

Brettet har tykke, svarte ytterkanter rundt skjermen, og dermed gir den ikke et like førsteklasses inntrykk som enkelte Android-nettbrett, og særlig Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Sistnevnte er da også mye dyrere enn iPad Air 4.

Det er en typisk 60 Hz-skjerm. Du får ikke gleden av den høye oppdateringsfrekvensen på 120 Hz som Apple har introdusert i iPad Pro-serien. Dermed går det ikke like silkemykt for seg når man ruller gjennom nyhetsartikler.

Hvis du ennå ikke har prøvd en skjerm på 90 Hz eller 120 Hz, vil du ikke savne noe her. Men det hadde likevel vært fint om Apple også hadde påspandert iPad Air en skjerm i toppklassen, slik at brettet hadde opplevdes som riktig førsteklasses.

Uansett måtte nok Apple la noen egenskaper være eksklusive for toppsegmentet av nettbrettene for å forsvare deres høye prisnivå. Skjermen til iPad Air 4 har likevel en utmerket størrelse og fantastisk kvalitet, så du vil kunne glede deg over dette nettbrettet uansett hva du bruker det til.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

I iPad Air 4 finner man noen av de nyeste og beste innvendige komponentene. På papiret slår de til og med iPad Pro, med den nyeste A14-brikken som kraftkilden i det nye Air-produktet. Den nyeste Pro-modellen har forrige generasjons A13-prosessor.

Vi opplevde at A14-brikken fungerte fantastisk godt, der iPad Air (2020) åpnet apper på rekordtid og enkelt håndterte multitasking og andre krevende oppgaver.

Vi vet ennå ikke hvor mye RAM det gjemmer seg i iPad Air 4, ettersom dette ikke er en egenskap Apple oppgir for sine nye produkter, men vi håper å få vite det når noen gjør en grundig teknisk gjennomgang av dette produktet.

På papiret lyder nok A14-brikken bedre enn A12Z-utgaven du finner i iPad Pro, og til enkelte oppgaver er nok også dette tilfellet. Men hvis du driver multitasking eller trenger massevis av rå kraft, er A12Z mer velegnet, ettersom den har åtte kjerner, sammenlignet med A14-brikkens fire. Ytelsestester viser også at den er bedre egnet til krevende oppgaver.

Men hvis du ikke skal redigere video eller utføre andre like krevende oppgaver, eller hvis du er villig til å vente litt lenger på at nettbrettet ditt skal fullføre de ulike prosessene, vil iPad Air 4 være mer enn god nok.

Når det gjelder lagringsplass kan du velge mellom 64 GB og 256 GB, og dette kan bli et problem hvis du ønsker deg massevis av plass men synes den romsligste modellen blir litt for dyr.

For de fleste er ikke 64 GB tilstrekkelig lagringsplass i våre dager, og her får du heller ingen støtte for microSD-kort, så det er tungt å måtte velge den rimeligste modellen fremfor en som har en lagringsplass på 128 GB eller mer.

For de mest høyintensive brukerne er kanskje ikke 256 GB nok plass heller. Enkelte iPad-enheter kan by på opptil 1 TB intern lagringsplass. Dette får du ikke med Air 4, noe som kan få enkelte til å miste lysten.

Selskapet mener at du burde benytte et skybasert lagringssystem til store mengder fotografier, video og andre plasskrevende filer, men hvis du regner med å laste ned en mengde apper, mener vi du burde velge den modellen med størst kapasitet.

På baksiden av iPad Air 4 finner du et kamera på 12 MP med en blenderåpning på f/1.8. Dette er enhetens hovedkamera, og det kommer til god nytte ved bruk av funksjoner som utvidet virkelighet.

Det er lite trolig at du vil benytte dette kameraet til å ta «seriøse» bilder, men det passer utmerket til bilder du skal laste opp i sosiale medier eller andre apper.

På brettets forside finner du et selfiekamera på 7 MP, som fungerte godt. Det er likevel ikke imponerende fra Apple, med tanke på at en rekke Android-nettbrett tilbyr bedre forovervendte kameraer til videobruk.

Ettersom så mange flere av oss er blitt avhengige av videokonferanseverktøy i 2020, hadde det vært flott om også Apple hadde forbedret selfiekameraet. Her får man imidlertid den samme sensoren som selskapet har benyttet en god stund.

En liten innvendig har vi også mot at dette kameraet er plassert over brettets skjerm, og når du gjennomfører videosamtaler i landskapsmodus, ligger det på siden. Dette kan være en uheldig plassering. Vi har sett Samsung og Amazon løse dette ved å flytte kameraet slik at det ligger på toppen når brettet er i landskapsmodus. Det ser vi gjerne at Apple gjør i fremtiden.

Programvare

iPad Air (2020) leveres med Apples nyeste operativsystem iPadOS 14, og dette er utvilsomt den beste programvaren du kan få på et nettbrett. Android-systemet er ikke like godt optimalisert for nettbrett som Apples dedikerte programvare.

Alle større apper er optimalisert for nettbrettets skjerm, og det er bare noen unntak, der for eksempel Instagram ikke fungerer like godt som ventet. iPadOS 14 bringer også med seg nye widgets og andre nye funksjoner til nettbrettet.

Hvis du har en iPhone, er det svært intuitivt å bruke iPadOS, men det kan være en viss læringskurve ved overgang fra et Android-nettbrett.

Nå skal det sies at alle appene vi har brukt i iPadOS har fungert godt, og vi opplevde ingen problemer. Dette er det mest avanserte og mest nyttige operativsystemet Apple har skapt til sine nettbrett, og vi lot oss virkelig imponere.

Batterikapasitet

Vi har ennå til gode å finne ut av batterikapasiteten til iPad Air 4. Dette er (igjen) en spesifikasjon Apple ikke ofte oppgir, men batteriytelsen virker like god som i de forrige iPad-modellene. Vi opplevde at vi kunne bruke brettet i rundt 10 timer før vi måtte hente frem laderen.

En enkelt opplading holdt til ni timers bruk av standard-apper, nettsurfing og videoavspilling, alt via wi-fi. Hvis du utsetter nettbrettet for lettere bruk, vil nok batteriet vare lenger.

Ifølge Apple er nettbrettet utviklet for å tåle 10 timers nettsurfing eller videoavspilling over wifi, og dette anslaget viste seg å stemme godt med våre egne opplevelser.

Hvis du velger den LTE-kapable utgaven av iPad Air 4, vil du nok oppleve at batteriet tappes raskere når du er koblet til mobilnettverk, ettersom dette kan kreve med enn tilkobling til wi-fi.

Dette er ikke den beste batterikapasiteten vi har opplevd på et nettbrett, men den er uansett temmelig god. De fleste brukerne vil nok være tilfreds med den.

Nettbrettet leveres med en 20 watts-lader. Apple har med iPhone 12-serien sluttet å inkludere ladere i esken, men her har de likevel latt den følge med. Du vil oppleve at du kan lade opp brettet raskere enn iPad Air 3. Vi fikk ladet opp vår iPad Air 4 fra null til 27 % på en halvtime.

Burde du kjøpe iPad Air 4?

Kjøp det hvis ...

Du har en eldre iPad og trenger en oppgradering iPad Air 4 innfører ikke en masse nye funksjoner til iPad-familien, men det gjør noen av de beste egenskapene – som et raffinert design og støtte for Apple Pencil – mer tilgjengelige. Hvis du har en aldrende iPad, vil dette være et utmerket valg for fornyelse.

Du trenger bedre ytelse Dette nettbrettet er ikke like velegnet til multitasking som en iPad Pro, men hvis du ikke trenger den beste ytelsen, men likevel ønsker deg litt trøkk, burde du velge Air 4 fremfor en standard iPad eller en eldre iPad-modell.

Du vil ha nettbrettet i en frisk farge Det er sjelden man finner nettbrett i en annen farge enn sølv eller grå. iPad Air 4 er det første nettbrettet på lang tid som Apple tilbyr i et utvalg farger. Hvis du ønsker deg at brettet ditt skiller seg ut, er Air 4 trolig noe for deg.

Ikke kjøp det hvis ...

Du ønsker deg den fullkomne iPad-opplevelsen Da må du fremdeles gå til iPad Pro-serien. Den byr på en litt bedre opplevelse innenfor noen viktige områder. 120 Hz-skjermen er nok viktig for flere brukere, og det er noe du ikke får på iPad Air.

Du trenger en billigere iPad iPad Air 4 er ikke like billig som mange hadde håpet på, og den er ikke et alternativ til selskapets billigste nettbrett, Den billigste Air 4-modellen har en lagringsplass på 64 GB, og for mange er ikke dette nok.

Du trenger massevis av lagringsplass iPad Air-serien leveres ikke med lagringsplass på 512 GB eller 1 TB, noe du får med iPad Pro. Hvis du vil fylle nettbrettet med apper, spill og annet snacks, må du nok velge Pro, selv om 256 GB nok skulle holde for de fleste.

Først testet: oktober 2020