WWDC 2021: Når er Apple-konferansen, og hva får vi se?

Apples årlige WWDC (Worldwide Developers Conference)-arrangement nærmer seg med stormskritt. Det er nå bekreftet at WWDC 2021 skal finne sted den 7. juni. Under årets konferanse regner vi blant annet med å få høre mer om de neste store oppdateringene til iOS og watchOS.



Under vil du finne alle detaljer om nøyaktig når WWDC 2021 vil finne sted, som Apple nå har bekreftet – i år som i fjor vil arrangementet utelukkende eksistere på nett.



Videre vil du finne alle programvareoppdateringene du kan forvente under konferansen, alt fra iOS 15 til macOS 12 med mer. Det er verdt å merke seg at de ferdige versjonene av disse oppdateringene ikke kommer til å bli lansert før senere i år, men betaversjoner av mange kan antageligvis bli tilgjengelig rundt WWDC.



Rent bortsett fra programvare er det en viss mulighet for at vi får se ny Apple-maskinvare. Det er vanskeligere å spå noe spesifikt om dette, men vi har inkludert en del muligheter nedenfor.

Siste nytt Apple har bekreftet at WWDC 2021 vil finne sted 7.–11. juni, og at evenementet kun skal strømmes på nett.

Når foregår WWDC 2021?

Apple har nå bekreftet at WWDC 2021 i år vil finne sted mellom 7. juni og 11. juni, og at arrangementet, som i fjor, vil holdes utelukkende på nett. Selv om vi ikke vet det eksakte programmet ennå antar vi at de fleste annonseringene vil dukke opp den første dagen.



De ovennevnte bekreftede datoene er de vi tidligere gjettet på, siden arrangementet normalt sett holdes i juni, og stort sett finner sted den første hele uken i den første sommermåneden, noe som i år faller på 7.-11. juni.

Hva vi forventer å se under WWDC 2021

WWDC handler stort sett om programvare, og det er her alle de kommende versjonene av Apples operativsystemer typisk vises frem. Det betyr at vi har relativt god kontroll på hva som kommer til å bli vist frem, selv om vi ikke vet stort om hva de spesifikke oppdateringene vil innebære. Under har vi listet opp det vi forventer å se av nytt i OS-ene.

iOS 15

Apples telefoner vil få nok en stor programvareoppdatering i år (Image credit: Future)

iOS 15 kommer antageligvis til å være en av de største annonseringene under WWDC 2021, men alt vi har hørt om den nye versjonen hittil er at du antageligvis kommer til å trenge en iPhone 7 eller senere for å kunne ta i bruk den nye versjonen.



Vi regner med at vi kommer til å få se oppdateringer og forbedringer i Apples hoved-apper og -tjenester, som eksempelvis Siri og Kart, men bortsett fra det er det uklart hva mer oppdateringen kommer til å inneholde. iOS 14 var spekket med ny funksjonalitet, som eksempelvis et appbibliotek og såkalte widgets på hjemskjermen, men hvorvidt iOS 15 også kommer til å være tettpakket med store forandringer, eller være fokusert på forbedringer, gjenstår å se.



Det er verdt å nevne at selv om iOS 15 nesten helt sikkert blir annonsert under WWDC 2021, så kommer det antageligvis ikke til å bli lansert før i september. Likevel vil det antageligvis finnes en betaversjon for utviklere tilgjengelig ved annonsering, og en offentlig beta i kjølvannet av denne.

iPadOS 15

iPad Pro 11" (2018) (Image credit: TechRadar)

I tillegg til iOS 15 forventer vi også at Apple komme til å avsløre iPadOS 15 under WWDC 2021. Dog, vi har ikke hørt noe overhodet om hva dette skal inneholde, men basert på tidligere år regner vi med at vi får se mange av de samme funksjonene og forbedringene som implementeres i iOS 15, i tillegg til enkelte nettbrett-fokuserte oppdateringer.



På samme måte som med iOS 15 regner vi også her med at vi blir servert en betaversjon for utviklere kort tid etter annonsering, en påfølgende offentlig beta og en fullstendig lansering rundt september.

watchOS 8

Apple Watch 6 med watchOS 7 (Image credit: TechRadar)

Det er ikke bare telefoner og nettbrett vi regner med får ny programvare under WWDC 2021 – wearables er også med på moroa, og watchOS 8 blir nesten helt sikkert annonsert under konferansen.



Det finnes ikke mye informasjon tilgjengelig om det nye klokke-OS-et, men det forventes at alle Apple Watch-modeller som fikk watchOS 7 (det vil si, Apple Watch 3 og nyere) kommer til å støtte watchOS 8.



Vi regner også med at vi får nye urskiver, og det er en viss sannsynlighet for at Helse-appen i iOS vil implementeres i nye watchOS – men det er kun spekulasjoner fra vår side.

tvOS 15

tvOS 13 (Image credit: Apple)

Om årets konferanse følger fjorårets vil også tvOS 15 dukke opp under WWDC 2021, noe som også bekreftes av at tvOS ble nevnt i Apples annonsering av datoene WWDC 2021 vil finne sted.



Ifølge The Verifier kan den nye versjonen inneholde et nytt design, samt en barne-modus som skal inneholde såkalt foreldrekontroll og muligheter for å sette begrensninger når det gjelder tidsbruk. Per nå tar vi dog disse spådommene med en klype salt.

macOS 12

macOS 11 Big Sur (Image credit: Apple)

Apple vil antageligvis også avsløre neste generasjon macOS under WWDC, nemlig macOS 12. Det er sparsommelig med detaljer rundt hva denne nye versjonen vil inneholde, og i likhet med de andre operativsystemene regner vi med at vi må vente til høsten (eller senere) for å få tatt det i bruk.

Ny maskinvare

Selv om WWDC stort sett omhandler programvare velger Apple noen ganger å presentere ny maskinvare under den årlige konferansen. Vi har ikke hørt spesifikke rykter om noe slikt i år, og det er selvfølgelig ingen garantier for at det blir noe annet enn programvare, men mulige kandidater inkluderer en ny iPad Pro (selv om mange mener at denne kan bli annonsert tidligere), nye Mac-maskiner eller en ny Apple-produsert prosessor.