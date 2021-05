Vi har testet iMac (24", 2021)

Tominuttersanmeldelse

Nye iMac (24", 2021) representerer ikke bare en imponerende forbedring fra forgjengeren på nær sagt alle måter – den er også den dristigste gjenskapningen av Apples ikoniske alt-i-ett-Mac på nesten 15 år.

Maskinen har et helt nytt utseende, og tar seg både elegant og moderne ut. Det er en svært kjærkommen oppgradering, ettersom forgjengeren begynte å se temmelig foreldet ut.

Den leveres dessuten i et nytt format, nemlig 24 tommer, og erstatter den 21,5-tommers iMac-modellen (27-tommeren er fortsatt tilgjengelig). Noe som er imponerende, er at selv om selve skjermen er blitt en god del større, er ikke iMac (24", 2021) vesentlig større i omfang enn 21,5-tommeren. Den nye maskinen måler 54,7 x 46,1 cm, og har en dybde på bare 14,7 cm. Selve skjermen er bare 11,5 mm tynn. Til sammenligning måler forgjengeren 52,8 x 45 cm og har en dybde på 17,5 cm.

Dermed får du ganske mye større boltreplass på den nye iMac-modellen, uten at omfanget er økt nevneverdig. Ettersom den dessuten er vesentlig tynnere, er den også lettere enn forgjengeren, med 4,48 kg mot 5,68 kg. Den nye iMac-maskinen er en mer allsidig alt-i-ett-PC, og den er enklere å frakte med seg og komme i gang med.

Apple har sluppet sin nye iMac (24", 2021) i syv livlige farger. Dette peker tilbake til gamle iMac G3, og demonstrerer selvtillit og lekenhet fra Apples side, noe vi setter stor pris på. På gjennomført vis leveres også Magic Keyboard, mus og styreflate i samme farge som den iMac-modellen du velger, og elementer i brukergrensesnittet til macOS Big Sur er også utført i samme farge. Det gir en nydelig, gjennomgripende virkning.

Nye iMac har altså klart å bli nesten like liten som den mindre forgjengeren, og dessuten lettere og tynnere. Dette skyldes i stor grad den største endringen, som man finner under panseret. I stedet for maskinvare fra Intel, har Apple valgt å utstyre maskinen med Apples M1-brikke. Det vi har opplevd med MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13-inch (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020) er at Apples egen prosessor er en stor suksess. Operativsystemet macOS Big Sur er kraftig og raskt, og ny programvare utviklet for M1.brikken kjører glimrende. Selv eldre, Intel-basert programvare fungerer godt, takket være Apples Rosetta 2-verktøy. Du kan også kjøre iOS-apper og -spill, noe som gir deg tilgang til tusenvis av utgivelser.

Takket være den nydelige nye 4,5K Retina-skjermen, de gode høyttalerne og et fantastisk webkamera er det en fryd å arbeide og skape med den nye iMac-modellen. Dette er imidlertid ikke den kraftigste PCen på markedet, for den har ikke et dedikert grafikkort, og du kan heller ikke benytte en ekstern GPU. RAM-taket ligger på 16 GB, så hvis du er ute etter en svært kraftig arbeidsstasjon, er kanskje ikke dette ditt førstevalg.

Uansett er det svært mye å like med den nye iMac-modellen. Dessuten har den en startpris på 15 290 kroner, noe som gir deg alle de nye forbedringene til en pris som bare ligger drøye tusenlappen over startprisen til forgjengeren.

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonene til den utgaven av iMac (24", 2021) som ble sendt til TechRadar for gjennomgang: Prosessor: Apple M1 (8-kjerners)

Grafikkort: Integrert 8-kjerners GPU

RAM: 16 GB Unified LPDDR4 RAM

Skjerm: 24", 4,5K 4480 x 2520 Retina (IPS, 500 nits lysstyrke, bredt P3 fargespekter)

Lagringsplass: 512 GB SSD

Porter: 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang

Tilkobling: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD webkamera

Vekt: 4,48 kg

Mål: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm; (B x D x H)

Nye iMac (24", 2021) ble tilgjengelig for forhåndsbestilling kort tid etter at den først ble avduket 30. april 2021. I Norge får man tak i maskinen fra slutten av mai.

En god nyhet er at alle disse forbedringene ikke har sendt prisen til værs. I Norge koster nye Apple iMac (24", 2021) fra 15 290 kroner for basismodellen – en økning på en drøy tusenlapp fra forgjengerens lanseringspris. Da får du en 8-kjerners M1-prosessor med 256 GB SSD og 8 GB RAM. Du kan også ta steget opp til en konfigurasjon til 17 490 kroner, med flere fargealternativer og USB-C-porter, og helt opp til en konfigurasjon med dobbelt så tro lagringsplass og enda flere porter til 19 990 kroner.

Som med eldre iMac-modeller kan du dessuten oppgradere enkelte av spesifikasjonene etter eget ønske. Du kan for eksempel kjøpe mer fellesminne eller lagringsplass. En fullspekket versjon av nye iMac leveres med 16 GB RAM og 2 TB SSD-lagring, og vil koste deg 29 900 kroner.

Nye iMac leveres med et forbedret Magic Keyboard (mer om dette nedenfor) og Magic Mouse. Hvis du skulle ha lyst til å bytte ut musen med Magic Trackpad, koster dette 550 kroner ekstra, men hvis du både vil ha Magic Mouse og Magic Trackpad må du ut med 1499 kroner.

Likevel er prisen for nye iMac relativt konkurransedyktig, og vi er tilfredse med at Apple ikke har foretatt et stort prishopp fra forgjengeren, tross alle de flotte oppgraderingene. Den er også vesentlig billigere enn den nå utfasede iMac Pro, som kostet nærmere 50 000 kroner.

Selv om nye iMac (24", 2021) later til å kunne skilte med omtrent samme ytelse som MacBook Pro 13" (M1, 2020), som har lignende spesifikasjoner, vil den ikke kunne konkurrere med kraften iMac Pro kunne by på. Det ser også ut til at M1-brikkens begrensning på 16 GB RAM er på banen her. Trenger du mer fellesminne, er det ikke denne maskinen du er ute etter.

Den rimeligste modellen av nye iMac Apple selger i Norge leveres i bare fire fargevarianter, og har bare to Thunderbolt/USB 4-porter, mangler Gigabyte Ethernet og har heller ikke Touch ID på sitt Magic Keyboard.

Design

I våre tidligere tester av nye iMac-modeller beklaget vi gjerne at Apple holdt seg til et design som for det meste var uforandret siden 2009 (et design som dessuten bare representerte en liten forandring av 2007-modellen). Der andre skapere av alt-i-ett-maskiner – som Microsoft og Lenovo – hele tiden har gjort nye og spennende ting med eksteriøret, begynte iMac å virke utdatert. Det ikoniske designet var heller blitt enn forbannelse enn en velsignelse.

Dermed gleder det oss at Apple har gjort de mest dramatiske forandringene i designet til iMac i nyere tid. Den har fått et moderne og dristig utseende, men likevel beholdt det distinkte Apple-preget.

Av alle bildene og reklamematerialet knyttet til nye iMac, er det tydelig at utseendet representerer en stor forandring fra tidligere. Den nye modellen leveres i syv fargevarianter, slik at du helt sikkert kommer til å finne en favoritt i henhold til din smak. Fargene til nye Apple iMac er blå, grønn, rosa, sølv, gul, orange og lilla. Den rimeligste modellen leveres bare i blå, grønn, rosa og sølv. For rundt 20 år siden var dette fargespekteret standard for iMac, før Apple begynte med den grå fargevarianten de benyttet på alle modellene sine.

Men nye iMac (24", 2021) har fått mye mer enn bare et lag maling. Designet er blitt mer rektangulært, og minner litt om de nyeste utgavene av iPhone. Dessuten er den blitt slankere og langt mer kompakt enn tidligere, noe som i stor grad skyldes inkluderingen av Apples M1-brikke, drivkraften i denne maskinen. Dermed har Apple kunnet krympe logikkbrettet kraftig, slik at volumet er redusert med 50 % i denne iMac-modellen, med en skjermtykkelse på bare 11,5 mm. Og det samtidig som skjermen er oppskalert fra 21,5" til 24 ". Det totale omfanget er faktisk redusert med 30 %, til målene 46,1 x 54,7 x 14,7 cm.

Den er også blitt betydelig lettere, med sine 4,48 kg, sammenlignet med den 21,5-tommers forgjengeren med 5,68 kg. Dermed vil den største forskjellen du opplever i det du pakker den ut av esken være hvor lett den er. Dette er virkelig imponerende, og sammen med den reduserte dybden og det forminskede omfanget, er nye iMac langt enklere å frakte med seg – og plassere hvor du vil hjemme eller på kontoret.

Det er naturlig at alt-i-ett-maskiner er mer kompakte og enklere å sette opp enn tradisjonelle stasjonære PCer. Her trenger du ikke å koble til en skjerm via kabler, og med trådløs mus og trådløst tastatur trenger du bare en strømledning for å kjøre i gang nye iMac.

Også her har Apple gjort noen fiffige forandringer, noe som demonstrerer de involverte designernes omsorg for detaljer. Strømadapteret har fått et nytt design, slik at det nå festes til iMac-maskinen med magneter. Dette er en kjærkommen gjeninnføring av Apples MagSafe-teknologi. Dermed er det raskt og enkelt å koble til ledningen. På tidligere iMac-modeller kunne dette være litt vanskelig.

Med de mer avanserte modellene har strømadapteret dessuten en Gigabit Ethernet-port, slik at du kan koble det kablede nettverket direkte i denne. Strømadapteret har dessuten en to meter lang vevet kabel, som står til fargen du har valgt for selve maskinene. Selv strømtilkoblingen er løst enkelt og elegant.

Akkurat som strømkabelen er også Magic Keyboard, Magic Mouse og Magic Touchpad fargekoordinert med maskinen. Når du kjører i gang macOS Big Sur (nyeste versjon av Apples operativsystem), vil du se at enkelte elementer i brukergrensesnittet, for eksempel skrivebordsbakgrunnen, benytter samme farge som din iMac.

Dette handler om detaljer, men de bidrar alle til i gi iMac et gjennomtenkt utseende – og dessuten et personlig preg, ettersom du selv har valgt maskinens farge. Det gjorde oss fortere husvarme med den nye iMac-maskinen enn vi har opplevd med dens forgjengere. Dermed fremstår maskinen mindre som et produktivitetsverktøy og mer som et leketøy.

(Image credit: Future)

Bortsett fra de nye fargene, Magic Mouse og Magic Trackpad, er det ikke skjedd så store endringer – noe som kan være bra eller mindre bra, avhengig av hvor godt du har trivdes med de tidligere modellene. Vi har aldri vært store tilhengere av Magic Mouse, ettersom vi foretrekker en mus med adskilte knapper og et hjul – noe du kan koble til selv, hvis du ønsker.

Det innebærer også at Apple holder seg til den merkelige tanken om å legge ladeporten på undersiden av enheten. Det betyr at du ikke kan benytte musen når den lades. Det kan være temmelig frustrerende, og det er rett og slett merkelig med tanke på at Apple later til å ha en gjennomtenkt holdning i resten av arbeidet med utviklingen av nye iMac.

Magic Keyboard har fått noen store forandringer. Det leveres nå med nye knapper til emoji, spotlight, diktering, ikke forstyrr samt en øyeblikkelig lås. På de dyrere modellene leveres dessuten dette tastaturet med Touch ID. Dette fungerer på samme måte som Touch ID på en MacBook eller iPhone. Når du har satt opp maskinen, legger du fingertuppen på Touch ID-knappen, og dermed logger du deg øyeblikkelig inn på iMacen. Knappen kan også brukes til å veksle mellom brukerkonti, og til trygge betalinger via Apple Pay.

Ettersom tastaturet er trådløst, har Apple forsikret oss om at overføringen av fingeravtrykksdataene skjer sikkert og trygt. I løpet av vår testing av nye iMac, opplevde vi at dette fungerte godt. Fingeravtrykket ble raskt identifisert, og vi ble logget inn uten merkbare forsinkelser forårsaket av den trådløse tilkoblingen.

I den nye utformingen av iMac (24", 2021) er det også gjort forandringer i utvalget av porter på baksiden. På basismodellen får du to Thunderbolt/USB 4 Type-C-porter, som gir overføringshastigheter på 40 Gb/s. På de dyrere modellene får du to ekstra USB 3 Type-C-porter med overføringshastighet på 10 Gb/s. Den ytelsesmessige forskjellen på disse portene innebærer at du må passe på hvor du plugger inn tilbehør, og særlig eksterne lagringsenheter. De raskere USB 4-portene er markert med lyn på oversiden, men det kan være vanskelig å se dem godt hvis de vender mot et skyggefullt hjørne i værelset.

På-knappen er fremdeles på venstre side på baksiden av iMacen, mens hodetelefonutgangen er flyttet til venstre side av skjermen. Dette gjør tilgangen enklere. Det er også spekulert i om Apple måtte plassere den der på grunn av maskinens reduserte tykkelse, ettersom utgangen ikke lenger kunne plasseres på baksiden.

Enkelheten i portoppsettet gir nye iMac et ryddig og elegant utseende, men nok en gang innebærer dette at hvis du vil benytte tilbehør som ikke har USB-C-kontakter, trenger du et adapter, Og hvis du skulle velge basismodellen av iMac, vil du kanskje oppleve at to porter er litt vel knapt. Denne modellen har heller ikke en Ethernet-port i strømadapteret.

Dette innebærer at du henvises til trådløs tilkobling, men det skulle likevel ikke by på problemer for de fleste. Nye iMac (24", 2021) støtter nemlig WiFi 6.

Den nye og forbedrede skjermen på iMac (24", 2021) er et annet høydepunkt. Apple har krympet skjermens ytterkant med nesten 50 %, noe som gjør at nye iMac kan ha en større skjerm på 24" (sammenlignet med forgjengeren på 21,5") uten å bli noe særlig mer omfangsrik. Det gjør dessuten at den nye modellen virker mer moderne. Forgjengerne hadde tykke ytterkanter og virket nærmest antikvariske. Dette er et klokt valg av Apple.

Skjermen er nydelig, med en 4,5K Retina-oppløsning som byr på 4480 x 2520 piksler og en pikseltetthet på 218 ppi (piksler per tomme). Sammenlignet med forgjengerens 4K-oppløsning (4096 x 2304), får du en forbedret skjerm med den beste bildekvaliteten vi har sett på en alt-i-ett-PC i det siste.

Skjermen gir en lysstyrke på 500 nits og støtter det brede fargespekteret P3. Dermed gir den lyssterke, livlige og naturtro farger. Bilder tar seg virkelig imponerende ut på denne skjermen. Det innebærer at iMac (24", 2021) er en velegnet maskin for redigering av bilder og video.

I vår tid med nye iMac (24", 2021), var det mange som kom forbi og kommenterte maskinens designe. Det er alltid et godt tegn. Det viktigste av alt er uansett at folk gjenkjente den som nye iMac, noe som viser at selv om Apple har gjort en mengde nye forandringer, har de likevel opprettholdt det distinkte iMac-uttrykket.

Hvis du skulle være redd for at det fargerike utseendet er for grelt eller barnslig, trenger du ikke det. Vi valgte den lilla versjonen til vår gjennomgang, og fargetonen var dus og elegant. Du kan naturligvis også velge den klassiske sølv-overflaten, hvis du absolutt vil ha noe mer nøkternt til kontoret.

Ytelse

Ytelsestester Slik presterte iMac (24", 2021) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1489; Multi-core: 7754

Geekbench 5 Single-Core: 1725; Multi-Core: 7650

Handbrake (1080p, Fast): 24,5 fps

Blender Classroom: 947 sekunder

Blender fishy_cat: 488 sekunder

PugetBench Photoshop: 649 poeng (ved bruk av Rosetta 2)

PugetBench Premiere Pro: 429 poeng (ved bruk av Rosetta 2)

Det er ikke bare utvendig at Apple har gjort store forandringer med iMac (24", 2021). Dette er den første utgaven av iMac som kjører på Apples M1-prosessor – samme brikke som man finner i Mac mini (M1, 2020), MacBook Pro 13" (M1, 2020) og MacBook Air (M1, 2020). Den erstatter Intel-prosessorene som tidligere var motoren i iMac.

Apples overgang fra Intel til egen innmat var dristig, men vi opplever at de har fått utbytte for dette skiftet. Alle de andre M1-enhetene har imponert oss med sin ytelse. Faktisk har MacBook Air (M1, 2020) erobret en solid posisjon i toppen av vår oversikt over de beste laptopene på markedet.

Ifølge Apple innebærer overgangen til M1-brikken at nye iMac er opptil 85 % raskere enn den forrige utgaven, som gikk på Intel-kraft. Apple hevder dessuten at iMac vil ha opptil dobbelt så kraftig grafikkytelse som den raskeste integrerte GPUen. Dette er vi litt mer skeptiske til, ettersom AMD har noen superkraftige varianter.

Allerede før vi pakket ut nye iMac hadde vi en anelse om ytelsen. Dette skyldes at M1-brikken den er utstyrt med er akkurat den samme som i andre maskiner med M1.

Modellene som selges av Apple i Norge har alle en M1-prosessor med åtte kjerner. GPUen har enten syv eller åtte kjerner. Det er de samme variantene du får med MacBook og Mac mini med M1 innenbords.

Anmeldereksemplaret vi fikk tilsendt var utstyrt med 8-kjerners prosessor og grafikkort, i tillegg til 16 GB RAM. Det er den kraftigste iMac-modellen, og dermed reflekterer våre inntrykk det du kan oppleve med de dyreste modellene. I dagligdags bruk vil du nok likevel ikke merke stor ytelsesmessig forskjell fra modell til modell.

Som i tidligere M1-drevne Mac-modeller, starter macOS Big Sur kjapt opp, og vi opplevde det generelt som friskt. Selv med mange programmer åpne samtidig, gikk det raskt og silkemykt å veksle mellom dem. Apple har gjort en god jobb for å få utviklere av tredjepartsprogrammer som Adobe Photoshop og Microsoft Office til å utvikle støtte for M1-brikken, og sammen med mange av Apples egne programmer er de blitt hjemmehørende på M1.

Eldre programvare uten M1-støtte burde du likevel kunne kjøre greit, ved hjelp av Apples verktøy Rosetta 2. Det gjør at programvare som er utviklet for maskinvare fra Intel kan kjøres med minimale vanskeligheter og forsinkelse på en M1-Mac. Dette er så godt gjennomført at du vil slite med å oppfatte om et program kjøres via Rosetta 2.

SSDen er også god og rask. Det innebærer ikke bare at macOS Big Sur og dens tilknyttede programvare starter opp raskt, men også at filoverføringer skjer utrolig raskt. Vi flyttet en mappe på 3 GB fra en ekstern harddisk til lagringsplassen på iMacen på under fem sekunder.

For virkelig å teste ytelsen i iMac (24", 2021), startet vi opp Final Cut Pro (som nå er blitt hjemmehørende på M1) og redigerte en 8K-video. Dette er arbeidsintensive saker, men akkurat som MacBook Pro 13" (M1, 2020) presterte nye iMac svært godt. Vi jobbet oss gjennom 8K-innhold og forhåndsviste og redigerte klipp, og alt gikk silkemykt for seg. Vi opplevde ikke at kjøleviftene slo seg på og forstyrret oss. Selv om man som profesjonell videoprodusent nok heller vil holde seg til iMacen i 27-tommersutgave (eller vente på hva annet Apple har i ermet), på grunn av den ekstra ytelsen et dedikert grafikkort vil kunne by på. iMac /24", 2021) gjør uansett en god jobb hvis du redigerer video på hobbybasis. Takket være tjenester som YouTube og Twitch kan jo hvem som helst bli videoprodusenter i våre dager, og iMac (24", 2021) er ypperlig egnet til denne typen arbeid.

Vi må også gi en hyllest til den nye iMac-skjermen. 8K-innhold tar seg flott ut på den, og ettersom skjermen er 4,5K, kan du også se 4K-innhold uten å måtte fylle hele skjermen. Den lyssterke og livlige skjermen gjør arbeidet på nye iMac til en fryd, og den ekstra boltreplassen man får med 24 tommer er heller ikke å forakte.

Skjermen er ikke berøringssensitiv. Det er ingen overraskelse, ettersom ingen iMac har hatt denne egenskapen. Men vi hadde hele tiden lyst til å legge hendene på den – kanskje fordi et økende antall alt-i-ett-PCer faktisk leveres med berøringsskjermer, eller kanskje fordi nye iMac ser litt ut som en kjempemessig iPhone. Ved å innføre berøringskontroller, ville man oppnådd et helt nytt nivå av samhandling. Kanskje vi kan håpe på noe slikt i nær fremtid?

Til forskjell fra på 27-tommeren, kan man ikke velge å ha nanoteksturoverflate på skjermen. Dette ble først innført på Apples Pro Display XDR-skjerm. Den forhindrer gjenskinn og refleksjoner uansett lysforhold. Dette var et dyrt tilskudd til 27-tommerne (et ekstra utlegg på 3700 kroner), men resultatet var virkelig imponerende.

Skjermen på 24-tommersutgaven av iMac har et belegg som reduserer gjenskinn, og det gjør en helt grei jobb, men ikke like imponerende som nanoteksturen.

Høyttalerne til nye iMac skal ifølge Apple være «de beste høyttalerne noen gang i en Mac», og de utfyller skjermen godt. Her får du to par basshøyttalere som gir dype basstoner, med samme teknologi som i MacBook, der basslyden ikke skaper vibrasjoner i enheten lysen sendes ut fra.

Her får du også romtilpasset lyd med Dolby Atmos, og jevnt over er lydkvaliteten i nye iMac svært god. Du fyller rommet godt uten forvrengning av lyden. Selv om bassen kanskje er litt tynn, er klarheten fantastisk. Lyden fra nye iMac er overlegen den fra de konkurrerende alt-i-ett-maskinene. For de fleste vil det ikke være nødvendig å koble eksterne høyttalere til denne maskinen.

Oppsettet med tre mikrofoner holder studiokvalitet, og med de avanserte støydempende funksjonene skapes det virkelig gode resultater. Her får man også stråleforming, slik at mikrofonene kan plukke opp stemmen din uansett hvor du sitter i forhold til dem.

Som med andre M1-drevne Mac-maskiner, kan også iMac (24", 2021) også kjøre programmer og spill fra iOS. Dette gir deg et enormt bibliotek av programvare og spill å boltre deg i. Mange spill designet for iPhone er visuelt sett svært imponerende, og nye iMac gjør en god jobb med å vise dem på denne store skjermen.

Som nevnt, blir stadig flere av oss innholdsskapere, og hvis du er en spirende strømmer, er det flott å kunne sende ut bilder i så høy kvalitet uten å måtte investere i ekstern maskinvare.

Ved daglig bruk av nye iMac ble vi imponert av ytelsen. Men på grunn av våre tidligere erfaringer med M1-brikken ble vi ikke overrasket. Ytelsestestene våre viste hvor nær iMac (24", 2021) ligger de andre M1-drevne Macene rent ytelsesmessig. På Cinebench R23 CPU-testen fikk den 7754, noe som er ganske nær 7590, som var poengsummen MacBook Pro 13" (M1, 2020) oppnådde, og temmelig lik som Mac minis 7755.

De ytelsesmessige likhetene mellom iMac (24", 2021) og andre M1-Macer gir oss et interessant dilemma. Hvis ytelsen ikke er det viktigste når du skal velge maskin, koker det ned til utforming og pris. Vil du ha kraften fra nye iMac i en laptop? Ja, da velger du heller MacBook Air eller MacBook Pro 13". Eller hvis du vil ha en alt-i-ett-PC som kan håndtere den kreative arbeidsflyten like godt som en 13-tommers MacBook, kan du kjøpe nye iMac med god samvittighet.

Det betyr også at den største konkurrenten til nye iMac ikke er noe slikt som Surface Studio 2, men heller Mac mini. Mac mini er nemlig utrolig mye billigere enn iMac (24", 2021). Du får den rimeligste modellen for bare 8990 kroner. Så om du allerede har en flott skjerm, er det ikke nødvendig å kjøpe nye iMac når du får en Mac mini til litt over halve prisen, og likevel kan glede deg over den samme ytelsen?

Det er helt klart ikke en alt-i-ett-PC, men Mac mini er så liten at du enkelt kan gjemme den bak en skjerm uansett, slik at effekten omtrent blir den samme.

Den eneste grunnen til at du da heller skal velge iMac, er at du virkelig digger skjermen og det helhetlige designet. Og det er en gyldig grunn, men når nye Mac mini kan skilte med så god ytelse til en så rimelig penge, vil den være et bedre alternativ for mange. Har Apple gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å skape et så godt produkt som Mac mini? Kanskje.

Uansett er skjermen til nye iMac aldeles glimrende, og det er noe du ikke får med Mac mini. Sistnevnte har heller ikke webkamera, mikrofoner eller høyttalere, og når du tar dette med i betraktningen, er faktisk ikke iMac (24", 2021) så ille rent prismessig heller.

Dens 4,5K Retina-skjerm er den mest høyoppløste skjermen på en M1-maskin så langt. Vi gleder oss over at den høye oppløsningen ikke gikk merkbart ut over maskinens ytelse.

Webkamera

Webkameraet i iMac (24", 2021) har også gjennomgått forbedringer. Det er et 1080p FaceTime-kamera, som utgjør en solid forbedring fra 780p-kameraet i 21,5-tommeren. Sammen med den økte oppløsningen, har den også en større sensor, noe som gir bedre bilde ved svak belysning. Den avanserte signalprosessor (ISP)-funksjonen til M1-brikken gir enda større forbedringer i bildekvaliteten. Dette gir jevnt over et glimrende bilde fra det innebygde webkameraet, med flotte farger, utmerket klarhet og svært liten forsinkelse.

Forbedringene av webkamera og mikrofoner er spesielt viktige med tanke på hvor mange som jobber hjemme fra i disse tider. De er avhengige av videosamtaler i både yrkesmessige og sosiale sammenhenger. Hvis du har deltatt i flere videosamtaler med venner, familie og arbeidskolleger, vet du at det glimrende webkameraet og de gode mikrofonene er et godt salgsargument.

Burde jeg kjøpe iMac (24", 2021)?

Kjøp den hvis ...

… du ønsker deg den beste alt-i-ett-PCen

Nye iMac (24", 2021) er den beste alt-i-ett-maskinen vi har testet. Den har en nytt og flott design, glimrende ytelse og en grei pris, og er alt-i-ett-maskinen man burde satse på.

… du er en spirende innholdskreatør

Med den kompakte utformingen og det fargerike designet er dette en glimrende maskin for deg som strømmer i sosiale medier, og med det glimrende webkameraet og de gode mikrofonene trenger du ikke å investere i ekstrautstyr.

… du ønsker deg en glimrende skjerm

Noe av det mest forlokkende ved nye iMac sammenlignet med Mac mini er den nydelige 4,5K-skjermen. Den er en fryd å bruke til spill, filmtitting og redigering av bilder og video.

Ikke kjøp den hvis ...

… du er på budsjett

iMac (24", 2021) er ikke den dyreste av alt-i-ett-maskinene, men hvis du er ute etter å spare penger, er Mac mini mye billigere, og kan by på den samme ytelsen. Men du går glipp av den nydelige skjermen …

… du trenger saftig grafikkytelse

Nye iMac gjør en utmerket jobb med dagligdags arbeid og redigering av foto og video. Men det integrerte grafikkortet kan ikke konkurrere med dedikerte eller eksterne GPUer, og iMac (24", 2021) støtter ingen av disse.