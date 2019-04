Test: Apple iMac 27-tommer (2019)

Den 27-tommer store 5K-skjermen til iMac er fantastisk, og hvis du trenger topp ytelse er de beste prosessor- og grafikkortvalgene verdt den ekstra utgiften. Vi skulle bare ønske at alle som kjøpte iMac fikk en like responsiv opplevelse som denne maskinens SSD gir.

Apple gjorde ikke stort for å feire 20-års jubileet til iMac-serien i fjor, og de slapp verken nye versjoner eller noen form for jubileumsutgave. Nå er imidlertid iMac tilbake med et smell, og det tilbys kraftige oppgraderingsmuligheter for dem som kan betale.

Selskapet har sendt oss en sprek 27 tommer iMac med en niende generasjons Intel Core i9-prosessor, AMD Radeon Pro Vega 48-grafikk og en superrask 512 GB SSD i stedet for den vanlige hybriddisken Apple omtaler som FusionDrive.

Det må sies at du kan sette denne iMac-en ved siden av en fra 2017 og få problemer med å se forskjell på dem før du skrur dem på. Apple har holdt seg til samme design siden 2012, og dette er det lengstlevende designet de har hatt på en iMac så lenge du overser enkelte småjusteringer av portplasseringer.

Det sies jo som kjent at man ikke skal fikse noe som virker, og det kan jo ha noe med saken å gjøre. Samtidig går det rykter om at Apple planlegger å bytte fra Intel- til ARM-prosessorer, og vi har en mistanke om at dette byttet også kan bringe med seg et nytt design.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til maskinen vi fikk tilsendt for test: CPU: 3,6 GHz Intel Core i9-9900K (åtte kjerner, 16MB cache, opptil 5,0 GHz med Turbo Boost)

Grafikk: AMD Radeon Pro Vega 48 (8 GB VRAM)

RAM: 16 GB DDR4 (2,666 MHz)

Skjerm: 27-tommer 5K (5120 x 2880) retina-skjerm

Lagring: 512 GB SSD

Porter: 4x USB 3 (Type-A), 2x Thunderbolt 3 (Type-C), SDXC-kortleser, 3,5 mm hodetelefonutgang, Gigabit Ethernet, Kensington lock-åpning

Kommunikasjon: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Operativsystem: macOS 10.14.4 Mojave

Kamera: FaceTime HD

Vekt: 9,42 kg

Størrelse: 65 x 20,3 x 51,6 cm; B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Vi lar den trimmede testenheten vår stå litt, og ser heller nærmere på de rimeligere alternativene du kan velge mellom.

Grunnmodellen som starter på 20.490 kroner kommer med en 3 GHz 6 kjerners prosessor som ikke kan oppgraderes, men du kan legge til mer RAM og mer og raskere lagring. Et steg opp for 22.690 kroner får du en 3,1 Ghz i5-prosessor som kan oppgraderes til 3,6 GHz i9.

Øverst på stigen finner du en maskin som er utstyrt med en seks kjerners 9. generasjons i5-prosessor som standard, og den må du ut med 25.990 kroner for.

Ønsker du maksimal ytelse kan du oppgradere sistnevnte til prosessoren som sitter i vår testmaskin, men det koster i seg selv 4400 kroner ekstra. Skal du i tillegg har med mye SSD-lagring, sprek grafikk og mye RAM stiger prisen altså fort opp mot 40.000 kroner. Det blir altså ikke billig, men våre tester viser at det kan være verdt det hvis du planlegger å bruke maskinen din til tunge arbeidsoppgaver.

Design

Som vi har nevnt tidligere, har Apple holdt seg til samme design i mer enn seks år nå. Det virker kanskje lenge, men samtidig har vi ikke mye å klage over.

Det eneste vi misliker er det du kanskje ser aller mest: de brede sorte skjermkantene og den tykke aluminiumskanten nederst begynner å se ganske datert ut.

Apple har klart å trimme bort mye av de brede kantene på Macbookene sine der det sannsynligvis også var en større utfordring, men det ser ikke ut som de har dårlig tid med å gjøre det samme med alt-i-ett-maskinene.

Samtidig er det ingen hast med å endre det generelle designet. Vi må si at den har aldret med stil, og den er fortsatt elegant så lenge du ser den fra alle andre vinkler enn rett forfra. Den kurvede baksiden får selv en så stor maskin som dette til å virke subtil.

Vi er også fornøyd med hvordan iMac takler varme, selv når vi presser de spreke komponentene i testmaskinen vår til det ytterste. Konvertering av video til HEVC i HandBrake klarer nesten å utnytte hele potensialet til alle de 16 virtuelle kjernene, men viften var likevel stille nok til å ikke være plagsom.

Mus til besvær

Du får fortsatt med trådløst tastatur og trådløs mus i esken, men vi skulle ønske at Apple gjorde det mulig å droppe dem. Musas form og den grunne vandringen til tastene passer ikke for alle, og det hadde vært greit å kunne spare de pengene for dem som heller vil ha noe annet.

Apple selger Mac Mini frittstående, men det er en praksis som stammer fra da de håpet å få Windows-avhoppere til å bytte til Mac, men beholde tastaturet og musa de allerede hadde.

Det forundrer oss fortsatt at Apples Magic Mouse 2 har ladeporten på undersiden, slik at du ikke kan bruke den mens den lader.

Det er også mange som ikke finner seg til rette med den, enten på grunn av den lave profilen eller fordi den berøringsfølsomme overflaten gjør at de stadig trykker feil. Muligheten til å skru av bevegelseshandlinger hjelper på det sistnevnte problemet, og det er også kjekt at du kan bestemme at høyre side av musa skal fungere som høyreklikk i stedet for å bruke Control-tasten.

En mulighet kan være å bytte ut Magic Mouse 2 med en Magic Trackpad 2 når du bestiller. Kanskje du unngår å trykke så mye feil, når enheten du bruker til å peke ikke flyter rundt under fingrene dine.

Du kan også velge å bytte ut det vanlige Magic Keyboard-et i laptop-størrelse med den større varianten med numerisk tastatur. Uansett hvilket tastatur du velger må du imidlertid leve med den grunne tastevandringen, og avhengig av hva du liker så kan det være du må gå for et tredjeparts alternativ i stedet.

Skjermkvalitet

Selv om 8 GB RAM som grunnvalg kan virke lite, er det verdt å se på rivalene for å finne ut hvor de kan ha inngått tilsvarende kompromisser. Når det kommer til Dell Inspiron 7000, så er det helt tydelig skjermen som er mindre skarp.

Den er også på 27 tommer, men den har en 4K UHD-skjerm på 3840 x 2160 piksler, noe som er mindre enn selv 21,5 tommers versjonen av iMac som har 4096 x 2304 piksler.

I motsetning til med 21,5-tommers varianten der grunnmodellen har en HD-skjerm, er også alle 27-tommermodellene utstyrt med 5K-skjermer, og de har også alle bredt P3 fargespekter.

Uansett hvilken du velger, får du altså en glimrende skjerm som virkelig kommer til sin rett når du redigerer bilder.

Ikke minst ser macOS Mojave superskarp ut på en skjerm med så høy pikseltetthet.