Tim Cook tar bladet fra munnen – snakker endelig om Apple Car

Apple-sjef Tim Cook har tatt bladet fra munnen når det gjelder selskapets etterlengtede Apple Car-prosjekt.



I et intervju med New York Times var Cook, forståelig nok, unnvikende da han ble spurt om Apples selvkjørende kjøretøy, men erkjente likevel at den autonome bilteknologien er under utvikling.



«Når det gjelder arbeidet vi gjør [på det feltet], selvsagt, jeg kommer til å være litt reservert», sa Cook, før han la til: «Autonomien i seg selv er en kjerneteknologi [...] hvis du tar et skritt tilbake, bilen, på mange måter, er en robot. En autonom bil er en robot. Så det er mange ting en kan gjøre med autonomi. Og det gjenstår å se hva Apple gjør.»

Cook ble deretter spurt angående hvorvidt Apple Car – som offisielt går under navnet Project Titan – kommer til å ende opp som et fullstendig produkt, eller om prosjektet først og fremst er programvare. «Vi elsker å integrere maskinvare, programvare og tjenester, og finne skjæringspunktene mellom disse, fordi vi mener at det er hvor magien skjer. Og derfor er dette det vi elsker å gjøre. Og vi elsker å eie hovedteknologien rundt det.»

Selv om Cook og Apple tydeligvis ikke ønsker å dele alt for mange detaljer rundt planene for selvkjørende teknologi, er det likevel fortellende at han ikke nekter for at prosjektet kommer til å omhandle en selvkjørende bil. Det tyder på at Apple fortsatt vurderer å lage en produksjonsbil som faktisk vil være å finne på veien, snarere enn eksempelvis et operativsystem som tas i bruk av eksisterende bilprodusenter.



Det er også verdt å merke seg at Cook bakte inn et forbehold i kommentarene ved å si: «Vi undersøker mange ting internt. Mange av disse ser aldri dagens lys. Jeg sier ikke at dette er en av disse.» Det er med andre ord klart at noe virkelig er under utvikling hos Apple – vi vet bare ikke nøyaktig hva.

Slinger i valsen

Da Cook nevner at Apple «[...] elsker å eie hovedteknologien rundt det», er det vanskelig å unngå å tenke at dette refererer til et sentralt problem selskapet har råket på i sine forsøk på å trekke til seg bilprodusenter som partnere i dette prosjektet.



På tross av at selskapet anses som et av de mest suksessrike i verden fokuserer Apple tross alt først og fremst på utvikling av teknologi, ikke bilproduksjon. Det betyr at de etter all sannsynlighet vil komme til å trenge hjelp fra en annen organisasjon om de skal klare å få en bil på veien, men det later til at de store bilmerkene har satt seg på bakbeina når spurt om å bidra med produksjonskompetanse – en type samarbeid som eksempelvis eksisterer mellom Foxconn og Tesla – på et prosjekt som ville bunnet ut i et kjøretøy som til syvende og sist vil bære Apples navn.



Dette ser ut til å være grunnen til at Apples snakk om partnerskap med selskaper som Hyunday, Kia og Nissan plutselig har stanset. Sistnevnte produsent ble nylig nevnt i en artikkel ført i pennen av Financial Times, som mente å vite at «kontakten var kortvarig, og diskusjonene ble ikke fremsatt til de høyere nivåer i selskapsledelsen, som følge av uenigheter over merkevarebygging» – hvilket forteller alt man trenger å vite om stridighetene mellom Apple og bilprodusentene de håper å få med på laget.



Tim Cooks seneste utspill – på tross av at de er megetsigende, gitt at vi knapt har hørt noe om prosjektet før nå – vitner om at Apple Car-visjonen ikke kommer til å bli en realitet med det første.



Selskapsanalytiker Ming-Chi Kuo hevdet nylig at Apple Car ikke kommer til å bli lansert før tidligst i 2028, gitt at forhandlingene nå har gått i vranglås, så om man gleder seg til å sette seg inn i en bil med Apple-logo er det verdt å smøre seg med tålmodighet.