Apples vårbegivenhet 2021: når, hva og hvordan?

Noen av Apples begivenheter går som ei klokke. Da snakker vi om WWDC og lanseringene av nye iPhone-modeller. Andre er mer uforutsigbare, og det er i denne kategorien vi finner Apples vårbegivenhet.

Apple arrangerer ofte, men ikke alltid, en vårbegivenhet av en eller annen form rundt mars. Det nøyaktige tidspunktet for begivenheten varierer, og det samme gjelder hva slags produkter som offentliggjøres.

Vi er ikke engang sikre på at Apple vil arrangere en vårbegivenhet i 2021. Og da vet vi heller ikke hva vi eventuelt vil få se i denne forbindelsen, men det svirrer noen rykter, blant annet om en mulig dato. Dette kan du lese mer om nedenfor, sammen med en oversikt over hvilken type kunngjøringer vi kan vente oss.

Latest news Nå ser det ut til at Apples vårbegivenhet ikke vil finne sted før i april en gang. Tidligere ventet vi oss at begivenheten ville inntreffe 23. mars, men dette bygget tydeligvis på falske rykter. Nå ser det ut til at begivenheten vil arrangeres minst to uker senere.

Rett på sak

Hva er dette? En begivenhet der vi kanskje får de nye utgaver av iPad og andre enheter.

En begivenhet der vi kanskje får de nye utgaver av iPad og andre enheter. Når skjer det? Trolig i april.

Når vil Apples vårbegivenhet i 2021 finne sted?

Hvis Apple arrangerer en vårbegivenhet i år, ser det for øyeblikket ut til å kunne skje i april, ettersom de nyeste ryktene vi har snappet opp peker på en uspesifisert dato i april.

Dette er en dato som er fremmet av den ivrige lekkeren Jon Prosser, men dette er det tredje tidsanslaget han har kommet med, noe vi ser nærmere på nedenfor, så vi vil ta det med en klype salt.

Mars er jo den typiske måneden for en slik begivenhet, og tidligere rykter antydet at dette arrangementet ville kunne finne sted 23. mars 2021.

Dette er en dato Jon Prosser tidligere har antydet, og han var ikke alene om dette. Lekkeren DuanRui sa det samme på Twitter.

Prosser antydet enda tidligere at begivenheten ville bli arrangert 16. mars. Denne datoen ble også fremhevet av to Twitter-lekkere som ikke er blant de mest pålitelige. Dette er også an dato som av rimelige grunner fort ble avkreftet.

Hva kan vi vente oss av Apples vårbegivenhet i 2021

Selv om vi faktisk ikke er helt sikre på at Apple vil arrangere noen vårbegivenhet i 2021, har vi likevel noen gode antagelser om hva som vil kunne dukke opp der – og nedenfor tar vi for oss det mest sannsynlige.

iPad Pro (2021)

iPad Pro 2020 (Image credit: Future)

iPad Pro (2021) kan bli hovedkunngjøringen ved Apples vårbegivenhet. Flere kilder har oppgitt at det vil komme en ny modell i mars, og ettersom den forrige modellen ble lansert i mars 2020, er ikke dette et helt utenkelig tidspunkt.

Det betyr ikke at den nødvendigvis vil bli lansert ved vårbegivenheten, men det er lite trolig at Apple vil kjøre to store lanseringer kort etter hverandre. Prosser har antydet at iPad-modellen vil offentliggjøres under vårbegivenheten.

Når det gjelder hvilke nye egenskaper iPad Pro (2021) vil kunne skilte med, er det mange lekkasjer som antyder at den vil få en mini LED-skjerm. Dette vil gi bedre kontrast og fargegjengivelse sammenlignet med en vanlig LED-skjerm.

Vi har også hørt rykter om at den skal komme i formatene 11" og 12", og at den kanskje vil støtte 5G, får en A14 Bionic-brikke (som iPhone 12-serien) og får et bearbeidet design som bygger på forgjengerens visuelle uttrykk.

iPad mini 6

iPad mini (2019) (Image credit: TechRadar)

Vi vil kanskje også få se iPad mini 6 ved Apples vårbegivenhet. Den treffsikre Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo har sagt at vi kan vente oss dette brettet første halvår i 2021. Jon Prosser har sagt at han har hørt at «iPader» skal komme i mars. Flertallsformen antyder at det kan være snakk om flere modeller, så det er ikke helt uaktuelt at både iPad Pro (2021) og iPad mini 6 vil komme på banen.

Vi har imidlertid hørt færre lanseringsrykter omkring iPad mini 6, så vi regner det som mindre sannsynlig at den vil dukke opp snarlig enn iPad Pro (2021).

Om den faktisk kommer, antyder rykter at den kan få en litt større skjerm på 8,5", sammenlignet med iPad mini (2019), som hadde en 7,9-tommers skjerm. Den vil kanskje beholde Lightning-porten (i stedet for å skifte til USB-C), og utstyres med en A13 Bionic-brikke, i likhet med iPhone 11-serien.

AirTags vil kunne fungere omtrent som Tile-brikker. (Image credit: Tile)

En annen dings som kan dukke opp er de lenge etterlengtede Apple AirTags. Jon Prosser har antydet at disse vil dukke opp i mars, og dermed er vårbegivenheten en ideell kandidat. Han har senere hintet om at det er ved denne begivenheten vi vil få møte dem for første gang.

Dette skal være sporingsenheter for gjenstander, av samme type som Tile. Dermed skal du kunne feste dem til eiendelene dine, som for eksempel en veske, lommebok eller mobiltelefon, og spore opp enheten hvis du roter den bort eller den blir stjålet. AirTags vil trolig løfte Apples Find My-funksjonalitet, og vil kanskje kunne utnytte det store nettverket av menneskers iPhone-enheter for å bistå i letingen.

Apple AirPods 3

Et lekket bilde av AirPods 3 (Image credit: 52audio)

Flere kilder har antydet at AirPods 3 vil kunne bli lansert i løpet av første halvår, og kanskje i mars. Jon Prosser har også sagt at de er klare for lansering, men nylig hevdet han å ikke å ha hørt noe om lansering av AirPods (eller iMac-er) i mars. Vi er usikre på når de vil dukke opp.

Ryktene forteller at de vil få kortere ørestammer, slik som AirPods Pro, og at de kan få trykkavlastende luftventiler slik at de blir mer behagelige å ha på seg over tid. De vil også kunne få flere treningsfunksjoner, for eksempel evnen til å måle puls og oksygenmetning i blodet ved bruk av lys.

Andre muligheter

Produktene vi har nevnt ovenfor er de mest sannsynlige kandidatene til offentliggjøring under Apples vårbegivenhet i 2021, men det finnes også flere muligheter.

Vi kan for eksempel få se en ny iMac eller MacBook, eller kanskje en ny Apple TV. Jon Prosser hevder at sistnevnte er klar, men han har ikke spesifikt sagt at den vil dukke opp under denne begivenheten.

Andre mulige produkter er AirPods Pro 2 eller AirPods Pro Lite, i tillegg til en ny iPad (2021) og til og med en iPhone SE 3. De fleste kilder peker mot april som tidspunkt for lansering av disse produktene.

Det er imidlertid langt færre beviser for enhetene i dette avsnittet enn for dem vi har tatt for oss ovenfor. Men de er likevel ikke utelukket. De eneste viktige Apple-enhetene som er helt ute av bildet når det gjelder lansering denne våren, er iPhone 13-serien og nye Apple Watch 7, ettersom det er sikkert at disse vil bli lansert til høsten, rundt september.