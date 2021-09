iPhone 13 – lanseringsdato, pris og nyheter

iPhone 13-serien er offisiell, og alt ble avslørt under Apple-arrangementet som fant sted den 14. september 2021. Vi har alle detaljene du trenger å vite om de kommende smarttelefonene her.



Apple har nå offisielt annonsert iPhone 13-serien, og under har vi samlet den viktigste informasjonen fra presentasjonen. Her finner du alt vi så langt vet om iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.



Les videre, og husk at vi oppdaterer artikkelen fortløpende. Mer informasjon om neste generasjon iPhone blir lagt til i timene som kommer.

iPhone 13 – lanseringsdato og pris

iPhone 13-serien ble avslørt den 14. september, men det er fortsatt en del informasjon vi ikke har ennå, siden lanseringsevenementet nettopp gikk av luften.



Det vi vet per nå er at vi kan forhåndsbestille samtlige modeller i den nye iPhone 13-serien fra og med 17. september klokken 14:00. Samtlige modeller, inkludert Pro- og Pro Max-variantene, vil være tilgjengelig for ordinært kjøp (og i butikker) den 24. september.



iPhone 13 kan fås fra kroner 9790, mens iPhone 13 mini koster 8490 kroner. Begge grunnmodellene kommer med 128 GB lagring, en dobling fra fjorårets 64 GB-varianter.



iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max vil koste henholdsvis fra kroner 12 290 kroner og 13 490. Begge disse modellene starter også på 128 GB lagringsplass.

iPhone 13 – design og skjerm

iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 13 har et design med flate kanter, har den samme såkalte Ceramic Shield-glassbeskyttelsen som iPhone 12, og har også IP68-sertifisering, hvilket vil si at den er både støv- og vannbestandig (i likhet med de fleste andre moderne smarttelefoner.)



iPhone 13 og iPhone 13 mini vil være å finne i fem nye farger: rosa, blå, midnatt, stjerneskinn og rød.



Designet ligner en hel del på det vi så i iPhone 12-serien, så hvis du allerede eier en av fjorårets modeller, så vet du hva du går til. Skjermhakket er litt mindre enn tidligere – ifølge Apple skal det være snakk om 20 % – og dermed får man litt ekstra skjermplass å jobbe med.

Hva gjelder skjermen, så har iPhone 13 et panel på 6,1 tommer, mens iPhone 13 mini har et panel på 5,4 tommer. Begge er av typen Super Retina XDR, som bruker Apples egne skreddersydde OLED-teknologi.



Begge telefonene har fortsatt en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, hvilket matcher ryktene vi tidligere har hørt om de to skjermene.



Når det gjelder iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, så kan disse fås i stellarblå, sølv, gull og grafitt. Den førstnevnte fargen er ny, og en av de frekkeste fargene vi har sett på en Pro-modell hittil.

(Image credit: Apple)

Det forstørrede designet er veldig likt det man finner på iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max, men det er gjort noen endringer, blant annet med nye bånd i rustfritt stål rundt enhetens ytterkanter.

De to iPhone 13 Pro-modellene leveres med en ny Super Retina XDR-skjerm med en maksimal lysstyrke på 1000 nits utendørs, med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Dette er første gang vi ser en finslepen oppdateringsfrekvens på en iPhone. Det gir deg bilder som opptrer jevnere under fingertuppen, som for eksempel når du skroller gjennom sosiale medier eller leser en artikkel.

Apples egen teknologi tilpasser oppdateringsfrekvensen til det du ser på på skjermen. Dette er den samme typen teknologi som vi har sett tidligere med iPad-modellene, og flere Android-mobiler har allerede tatt i bruk det samme.

MagSafe vender også tilbake på alle enhetene i iPhone 13-serien. Dermed kan du benytte alt tilbehøret du kjøpte til fjorårets iPhone 12. Apple har dessuten lansert enda mer tilbehør.

iPhone 13 – kamera

Bilde 1 av 2 (Image credit: Apple) Bilde 2 av 2 (Image credit: Apple)

Kameraoppsettet til iPhone 13 er for første gang diagonalt. Dette utgjør en av de største designmessige forandringene fra iPhone 12.

Her får man et vidvinkelkamera og en ultravidvinkel, begge på 12 MP. Begge objektivene er utstyrt med nye sensorer, som Apple mener vil gi bedre fotografier enn det iPhone 12 er i stand til.

Vidvinkelkameraet har en blenderåpning på f/1.6 og ultravidvinkelen f/2.4.

Når det gjelder de to iPhone 13 Pro-modellene, får du tre kameraer på 12 MP. Her er det en vidvinkel med blenderåpning på f/1.5, en ultravidvinkel på f/1.8 og et teleobjektiv på f/2.8.

Kameraene kan henholdsvis yte 3x optisk zoom, 2x optisk zoom og 6x optisk zoom, mens man får tilgang til digital zoom på opptil 15x.

Apple kommer «senere i år» med ProRes-video til iPhone 13 Pro og Pro Max. Dette videoformatet brukes allerede av mange filmskapere, og det dukket opp for første gang i 2007. Formatet gir videoopptakene en mer effektiv koding, slik at de raskere og med mindre belastning på prosessoren kan redigeres i programmer som Final Cut Pro.

Med dette formatet kan du spille inn 4K/30 fps-video i ProRes-formatet i selve kameraappen, og det tar med seg iPhone Pro-seriens eksisterende evne til å gjøre opptak i Dolby Vision.

iPhone 13 – spesifikasjoner og ytelse

iPhone 13 og iPhone 13 mini (Image credit: Apple)

I iPhone 13-serien leveres alle modellene med prosessoren A15 Bionic, men det gjenstår å høre mer om hva den egentlig er i stand til. Vi må trolig vente til vi selv kan bruke telefonen for å få mer håndfaste opplysninger ut av den.

Alle de fire nye modellene er 5G-kompatible, akkurat som iPhone 12-serien.

På de to iPhone 13-modellene kan du velge lagringsplass på enten 128 GB, 256 GB og 512 GB. Endelig har Apple kvittet seg med 64 GB-varianten i flaggskipmodellene! Det betyr at innstegsmodellen får dobbelt så stor lagringsplass.

Med iPhone Pro-modellene kan du velge mellom 128 GB, 256 GB, 512 GB – og et nytt tilskudd til iPhone-mobilene – en modell med 1 TB. Vi frykter prislappen til sistnevnte.

iPhone 13 – batteritid

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Ifølge Apple vil alle iPhone 13-mobilene få nedre batterikapasitet. iPhone 13 mini og iPhone 13 Pro vil vare 90 minutter lenger enn iPhone 12 mini og iPhone 13 Pro.

iPhone 13 og iPhone 13 Pro Max vil holde ut i 2,5 timer mer enn en iPhone 12 eller iPhone Pro Max. Sistnevnte har dessuten den lengste batteritiden man noen gang har fått med en iPhone, ifølge Apple.

Dette er først og fremst oppnådd gjennom en rekke optimaliseringer i A15 Bionic-brikken og i iOS-programvaren. Det gjenstår at Apple bekrefter størrelsen på batteriet i iPhone, og det er lite trolig at vi får vite dette før noen faktisk åpner en av telefonene manuelt og finner ut av det.

Som med iPhone 12-modellene får du ikke med deg en lader i esken med noen av iPhone 13-modellene. Du må bruke en lader du allerede har, kjøpe en separat eller benytte den trådløse ladekapasiteten.

Den trådløse ladingen lader med opptil 15 watt på alle de fire modellene. Dette gir deg en helt grei hastighet, men den er ikke i nærheten av det enkelte Android-modeller er i stand til.