Livestream Apple-arrangementet: slik ser du på iPhone 13-lanseringen 14. september

Gleder du deg til Apples nye iPhone 13 eller Apple Watch 7? Da kan du se presentasjonen av disse nye dingsene på direkten når selskapet arrangerer sin neste virtuelle lanseringsbegivenhet den 14. september.

Apple-begivenheten 14. september 2021 begynner kl. 19.00 norsk tid. Apple har valgt å gjøre dette til en virtuell lansering, slik at du kan følge med på lanseringen av nye dingser på nettet.

Vi i TechRadar vil skrive en live-blogg omkring hendelsene den 14. september, så klikk innom for å følge denne reisen time for time. Hvis du bare er på jakt etter opplysninger om hvordan du kan se begivenheten, finner du dette nedenfor.

Hva venter vi oss å se på den store dagen? Foruten iPhone 13-serien går det rykter om Apple Watch 7, Apple Watch SE 2, en ny iPad (2021), iPad mini 6 og kanskje til og med noen ord om AirPods 3. Vi kan også få en lanseringsdato for nye programvareoppdateringer, som iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 og tvOS 15.

Slik ser du Apple-lanseringen live

Apple kommer til å kjøre en livestream på YouTube for lanseringen av nye iPhone 13. Sendingen begynner like før selve begivenheten settes i gang, slik at man ikke går glipp av noe. Lag gjerne et bokmerke eller en fane til lenken ovenfor, slik at du enkelt finner veien når det hele drar seg i gang.

Du kan enten se på Apple-arrangementet ved å gå inn på YouTube via lenken over, eller simpelthen ved bare å klikke på play i videovinduet over.

Dår begivenheten begynner, vil vi også legge inn en lenke til vår liveblogg, slik at du kan lese våre kommentarer underveis i arrangementet.