iPhone 13-lanseringen: alle produktene vi venter oss fra Apple

Apples lanseringsbegivenhet vil gå av stabelen 14. september. Der venter vi å få høre om den nye iPhone 13 og en rekke andre enheter fra selskapet. Men hvilke produkter vil vi få se sammen med iPhone 13?

Hvis de senere årene er noe å gå etter, kan vi vente oss at en komplett serie med nye iPhone-modeller ved Apples kommende lanseringsbegivenhet – sammen med noen andre utfyllende produkter.

Det kan dreie seg om fysiske enheter som Apple Watch 7 eller nye tjenester. Med tanke på at arrangementet har fått navnet California Streaming, kan det hende vi får se mer knyttet til selskapets innhold, som for eksempel Apple TV Plus, og ikke så mange enheter.

Dessuten vil kanskje begivenhetens AR- (utvidet virkelighet) påskeegg (gå til Apples arrangementsside på mobilen og trykk på hovedbildet for begivenheten 14. september) kan handle om at Apple forhåndsreklamerer for AR/MR-funksjonalitet i sine kommende enheter.

Selv om vi egentlig veter oss at alle nyhetene vil bli presentert ved dette arrangementet, kan det likevel hende at Apple velger å dele lanseringen i to. Det skjedde i fjor, da fjorårets iPhone 12 ikke ble introdusert under Apples september-begivenhet. I stedet fikk vi se debuten til nye iPad, iPad Air 4, Apple Watch 6 og Apple Watch SE sammen med kunngjøringen av Apple One-pakken for Apples abonnementstjenester. iPhone 12 og dens søsken ble i stedet presentert under Apples oktober-begivenhet, i likhet med Apple HomePod mini.

Selv om vi ikke venter oss at Apple kommer til å gjøre det samme med iPhone 13, bød fjorårets to begivenheter på kunngjøringer av en lang rekke nye dingser. Nedenfor ser du oversikten over alle produktene vi venter oss ved lanseringen av nye iPhone 13.

Når er Apples neste arrangement/lanseringen av iPhone13?

Du kan se den neste store Apple-begivenheten 14. september fra kl. 19.00 norsk tid. Den vil bli strømmet på ulike tjenester, blant annet på Apples kanal på YouTube.

Hva venter vi oss på Apples arrangement 14. september?

iPhone 13

Det er kanskje en helt åpenbar tanke, men vi venter oss naturligvis en lignende iPhone-lansering med fire nye modeller, slik vi fikk med fjorårets iPhone 12-sortiment. Det betyr i så fall to enklere modeller – basismodellen iPhone 13 og iPhone 13 mini – samt toppmodellene iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Det finnes alltids en mulighet for at de nye modellene vil følge navnekonvensjonen iPhone 12S, men vi har ikke hørt noen rykter som tyder på det.

Vi venter oss ikke at iPhone 13-sortimentet kommer til å bli vesentlig forbedret sammenlignet med forgjengerne, De vil trolig få samme størrelse og nesten identiske kameraer, selv om rykter sier at kamerautstansingen på forsiden blir mindre. Skjermene kan bli forbedret, og vi kan få oppdateringsfrekvenser på 120 Hz (i alle modellene, eller eventuelt bare i de dyrere Pro-modellene). Det kan også komme en eller annen form for alltid-på-funksjon samt forbedringer av batteriet.

Apple Watch 7

Det går rykter om at Apple Watch 7 kan bli lansert sammen med iPhone 13, selv om vi også har snappet opp rykter som antyder at den kan bli forsinket på grunn av vanskeligheter med produksjonen. De gode nyhetene (om du vil kalle dem «gode»): disse forsinkelsene er knyttet til designmessige forskjeller.

Ja, ryktene sier altså at Apple Watch 7 kommer til å få et nytt utseenede, noe som i så fall blir det første visuelle redesignet i denne smartklokkeseriens historie. Den neste kroppsdingsen fra Apple kan følge i fotsporene til iPhone 12 gjennom å få flate sider og dessuten økte størrelser til 41 mm og 45 mm (sammenlignet med 40 og 44 mm), med en større skjerm på 1,9 tommer. Det går dessuten rykter om at enheten kan få et glykometer for måling av blodsukkernivået, selv om enkelte kilder hevder at vi ikke vil få se denne funksjonen i år.

AirPods 3

Du kan vente seg å se en ny utgave av Apples helt trådløse hodetelefoner ved lanseringen 14. september. Massevis av rykter har antydet at de vil bli lansert sammen med iPhone 13, og vi har også en anelse om hvilke oppgraderinger vi vil få se.

En av de største forandringene skal være økt batteritid, og én lekkasje antyder at den blir økt med 20 % i forhold til forgjengerne. Det kan også komme forbedringer i bassnivåene i AirPods 3.

iPad mini 6

Det ser ut til at det endelig kommer en ny iPad mini. Rykter tyder nemlig på at iPad mini 6 vil bli lansert sammen med den nye iPhone 13-serien – etter en lang ventetid. iPad mini 5 kom nemlig på markedet i 2019.

Ryktene tyder på at iPad mini 6 vil bli uten en hjem-knapp, slik at denne droppes til fordel for en fingeravtrykksleser integrert i låseknappen (omtrent som på iPad Air). Den kan også få en USB-C-port, smarte kontakter til festing av tastatur og annet tilbehør – og muligens en mini LED-skjerm. Ryktene tyder også på at vi kan få en iPad mini Pro (eller iPad Pro mini, som den kan kalles), som antagelig vil få bedre spesifikasjoner og 5G-kapasitet.

iPad (2021)

Vi venter oss også en oppdatering av iPad på innstegsnivå, i form av iPad (2021). Den vil i så fall bli en oppfølger til iPad 10.2 (2020), som ble lansert i fjor. Ryktene tyder på at den ikke vil by på de store forandringene, men prisen kan bli noe lavere.

Vi har også hørt at dette nettbrettet kan få en skjerm på 10,5 tommer (sammenlignet med forgjengerens 10,2-tommers skjerm), en A13 Bionic-prosessor (som fikk sin debut i iPhone 11) og 4 GB RAM. Den kan også begynne ved 64 GB lagringsplass i den rimeligste modellen, noe som i så fall blir en økning fra 32 GB. Men de ryktene vi har snappet opp, som utgjør en god håndfull, hevder at designet ikke kommer til å bli noe særlig forandret, med unntak av at den skal bli noe tynnere og lettere.

Macbook Pro M1X

Etter å ha sett debuten til MacBook Pro 13" med M1-prosessor i november i fjor, har vi ventet på at Apple skal avduke nye MacBook Pro-modeller. Det kan handle om modeller av typen MacBook Pro 14" og/eller MacBook Pro 16". Ryktene antyder dessuten på at den vil komme med en forbedret utgave av selskapets eget silisium, kalt M1X. Hva med de dårlige nyhetene? Den kommer kanskje ikke samtidig med den nye iPhone 13-serien, men får muligens en lansering i oktober, eller kanskje i november.

Akkurat som at 16-tommeren ertsattet 15-tommeren fra 2019, kan MacBook Pro 14" komme til å erstatte fjorårets M1-modell. Ettersom Apple har klart å gjøre skjermen større ved å minske rammene uten å øke størrelsen til chassiset i MBP på 16", venter vi oss det samme med 14-tommeren. Det skulle glede eiere av mapper og tilbehør.

Den neste bærbare modellen kan også ta et steg bort fra det «avrundede designet» som Apple har benyttet tidligere, og heller velge et design med rettere kanter, slik iPhone 12 og iPad Pro-modellene demonstrerer. Det er fremdeles uklart hvorvidt nye MBP vil få en mini LED-skjerm.

