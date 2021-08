Apple Watch 7 kan bli den største modellen Apple noensinne har laget

Vi forventer en hel del designforandringer i Apple Watch 7, hvilket kan inkludere en større urkasse enn i tidligere modeller.



Denne spådommen kommer fra lekkasjemakerkontoen UnclePan via et innlegg på Weibo (kinesisk sosialt medium). De hevder at Apple Watch 7 kommer til å være tilgjengelig i 41 mm og 45 mm, med andre ord to hakket større modeller kontra Apple Watch 6, som var på 40 mm og 44 mm. I tillegg hevdes det at gamle reimer kommer til å være kompatible med de nye modellene.



Selv om vi holder saltbøssa i nærheten skal det også sies at UnclePan har truffet blink med sine tidligere Apple-spådommer, så det er ikke umulig at de nye klokkene kommer til å bli større.

Ikke alle er enige

Vi har dog vært borti minst én lekkasje som er motstridende i denne sammenheng. Denne hevdet at Apple Watch 7 kom til å bli på 44 mm, så akkurat nå er situasjonen temmelig uklar.



Selv om det er uklart om Apple Watch 7 kommer til å få en større urkasse, så behøver ikke det nødvendigvis ha noen påvirkning på skjermstørrelsen – en eventuell størrelsesforandring i selve klokken kan være av rent estetiske årsaker, eller for å få plass til forandringer i interne komponenter, som eksempelvis større batterier. Samtidig vil vi gjette på at Apple kommer til å benytte sjansen til å få plass til en mer imponerende skjerm om de velger å lansere en større Apple Watch 7.

Datagenererte bilder viser de potensielt flate kantene på Apple Watch 7 (Image credit: Jon Prosser)

Hvor mange designforandringer får Apple Watch 7?

I tillegg til en potensielt større klokke (og derfor antageligvis også skjerm), har vi også hørt en del rykter, fra flere kilder, om at Apple Watch 7 kommer til å være flat på sidene, kontra de mer avrundede formene i forgjengeren.



Enkelte lekkasjer har også nevnt at klokken generelt skal være tynnere, og ha tynnere kanter. Om man legger alt dette sammen kan det vitne om en klokke som har fått et nokså frisk og nytt utseende.



Selv om vi fortsatt lever i håpet om en sirkulær Apple Watch, så har vi ikke noen stor tro på det i denne omgang, selv om Apple Watch 7 kan finne på å representere den største visuelle forandringen serien har hatt på en stund. Hvis man er Apple-tilhenger og ute etter en aldri så liten overhaling av armpynten, så kan den nye klokken være verdt å holde et øye med.

Kilde: BGR