Nye MacBook Pro 16" (2021) annonsert: Alt vi vet om den nye Apple-laptopen

Apple MacBook Pro 16" (2021) er endelig her, og dette er faktisk en av de mest spennende laptoplanseringene vi noensinne har sett – kan dette være den beste bærbare maskinene noensinne? Nye MacBook Pro 16" ble avslørt under Apples Unleashed-arrangement den 18. oktober, og vi kan ettertrykkelig si at maskinen var vel verdt ventetiden.



Etter at M1 gjorde stor suksess i MacBook Pro, Air og mac Mini i 2020, og i iMac i 2021, var alle øyne rettet mot WWDC 2021 i juni, i håp om at Apple ville annonsere nye MacBook Pro-maskiner allerede på sommeren. Det viste seg å være i overkant optimistisk, og det skulle vise seg at vi måtte vente helt til oktober på en ny 16-tommers MacBook Pro.



De nye maskinene kan konfigureres enten med nye M1 Pro eller M1 Max, begge med 10 CPU-kjerner. Disse består videre av 8 høytelseskjerner og 2 strømgjerrige kjerner. Siden M1 kun hadde 4 høyytelseskjerner er det ingen tvil om at nye MacBook Pro 16" (2021) bidrar med et enormt hopp i ytelse, men dette er bare forsmaken på alle forandringene.



Apple sier at både M1 Pro og M1 Max er dobbelt så raske sammenlignet med Intel Core i9, som satt i MacBook Pro 16" (2019). M1 Pro kan maksimalt ta i bruk 32 GB RAM, mens M1 Max klarer hele 64 GB.



Selskapet nevnte også at de nye MacBook Pro 16" (2021)-modellene er såpass strømgjerrige at man kan forvente hele 21 timer batteritid (hvis man ser på video), det er milevis bedre enn noe Intel og AMD har i arsenalet.



Når det gjelder GPU-biten, så har M1 Pro-baserte MacBook Pro 16" en grafikkdel med 16 kjerner, mens M1 Max-baserte MacBook Pro 16" har 32 GPU-kjerner, og dermed det raskeste integrerte skjermkortet noensinne i MacBook Pro-serien.



Det er en ekstrem mengde informasjon å gå gjennom med nye MacBook Pro 16" (2021), så la oss starte forsiktig med prisene.

Rett på sak

Hva er det? Oppfølgeren til den opprinnelige MacBook Pro 16" (2019)

Oppfølgeren til den opprinnelige MacBook Pro 16" (2019) Når lanseres den? Du kan forhåndsbestille nå (kommer i butikk 26. oktober)

Du kan forhåndsbestille nå (kommer i butikk 26. oktober) Hva koster den? Nye MacBook Pro 16" (M1 Pro, 2021) koster fra kroner 29 490, M1 Max-modellen koster fra kroner 41 990

MacBook Pro 16" (2021) – lanseringsdato og pris

Nye Apple MacBook Pro 16" (2021) kan forhåndsbestilles fra og med i dag, og tilgjengeligheten i butikk (samt for de som har forhåndsbestilt) forventes å starte den 26. oktober (Apple sier selv «fra og med neste uke»). Prisen for grunnmodellen, med andre ord MacBook Pro 16" (2021) med M1 Pro-prosessor er 29 490 kroner, mens M1 Max-modellen starter på 41 990 kroner.

MacBook Pro 16" (2021) – design

Når det gjelder designet i MacBook Pro 16" (2021), så har det ikke skjedd noe helt radikalt, på tross av at chassiset er helt nytt. Formen ligner en hel del på de foregående MacBook Pro-modellene, men med nye detaljer på undersiden (det later til at føttene er nye, og man får et relieff i aluminiumet der det står «MacBook Pro»).



Når det gjelder portene er historien en annen. MacBook Pro 16" (2021) får tre Thunderbolt 4-porter, én HDMI-port, en SDXC-minnekortleser og en Magsafe 3-inngang. I tillegg får man noe som i praksis er et Magic Keyboard med Touch ID, en såkalt Force Touch-styreflate og en ladeenhet som yter 140 watt (man skal kunne lade batteriet til 50 % på 30 minutter) og tar i bruk USB-C.

MacBook Pro 16" (2021) – skjerm

Skjermen i MacBook Pro 16" (2021) er nok en nydelig detalj fra Apple. Her får man en såkalt Liquid Retina XDR-skjerm med mini-LED-teknologi som leverer opptil 1000 nits lysstyrke (over hele skjermen.) Enda mer imponerende er det at skjermen klarer opptil 1600 nits maksimal lysstyrke, og en kontrastrate på 1 000 000:1.



Skjermen klarer også å vise hele P3-fargerommet og støtter visning av opptil én milliard farger, hvilket gjør overganger mellom farger (gradienter) langt mer sømløse. I tillegg har den en oppdateringsfrekvens på hele 120 Hz.

MacBook Pro 16" (2021) – spesifikasjoner

Ja, hvor skal man egentlig begynne? Det naturlige er selvsagt å ta en nærmere kikk på M1 Pro og M1 Max.



M1 Pro-prosessoren klarer å produsere langt bedre ytelse enn forgjengeren, Apple M1. Selskapet lover at maskinene som baserer seg på M1 Pro og M1 Max skal være dobbelt så raske som Apple MacBook Pro 16" (2019), som bruker en Intel Core i9-prosessor – og selv om vi selvsagt må teste dette selv, vi kan ikke ta Apples tall for god fisk sånn helt uten videre, så er det helt klart mulig at dette er tilfellet, gitt at Intel Core i9-prosessoren det er snakk om har åtte kjerner (uten noe skille mellom kjerner fokusert henholdsvis effektivitet og ytelse.)



Her er noen av nøkkelpunktene Apple gav oss når det gjelder forventet ytelse i MacBook Pro 16" (2021).

Opptil 3,7x raskere kompilering i Xcode.

Opptil 3x flere Amp Designer-tillegg i Logic Pro.

Opptil 2,8x raskere prosessering av fluiddynamikk i NASA TetrUSS.

Opptil 9,2x raskere 4K-rendring i Final Cut Pro med M1 Pro, og opptil 13,4x raskere med M1 Max.

Opptil 5,6x raskere kombinert vektor og raster GPU-ytelse i Affinity Photo med M1 Pro, og opptil 8,5x raskere med M1 Max.

Opptil 3,6x raskere effektrendring i DaVinci Resolve Studio med M1 Pro, og opptil 5x raskere med M1 Max.

Opptil 8,7x raskere objektsporing i Final Cut Pro med M1 Pro, og opptil 11,5x raskere med M1 Max.

Opptil 7,2x raskere såkalt scene edit detection i 1080p ProRes 422 i Adobe Premiere Pro.

Opptil 2,6x raskere ytelse når man velger subjekter i bilder i Adobe Photoshop.

Opptil 2,1x raskere publiseringsytelse i Vectorworks.

Opptil 2,5x raskere rendertider i Maxon Cinema 4D med Redshift med M1 Pro og opptil 4x raskere med M1 Max.

Opptil 1,7x raskere 8K-rendertid i Final Cut Pro med M1 Pro, og opptil 2,9x raskere med M1 Max.

Ifølge vår kollega Jackie Thomas skal 16-kjernersvarianten av GPU-en i M1 Pro ha en klokkefrekvens på omlag 1,26 GHz (basert på hennes kalkulasjoner), men vi vet ikke så mye om GPU-en på 32 kjerner i M1 Max, siden M1 Pro skal være en 30 watt-GPU ifølge Apple, mens GPU-delen i M1 Max er på 100 watt. Flere kjerner betyr mer strømforbruk, men ikke nødvendigvis i en lineær kurve, så det er vanskelig å forutsi den endelige klokkehastigheten i Apples kraftigste laptop-GPU.

MacBook Pro 16" (2021) – batteritid

Et annet stort fremskritt for Apple i sine nye MacBook Pro 16" (2021)-maskiner er at batteritiden er kraftig forbedret. De er til og med bedre enn i de M1-baserte MacBook Pro 13" (2020)- og MacBook Air (2020)-maskinene, ifølge Apple.



Selskapet sier at de nye MacBook Pro-modellene klarer opptil 21 timer med videoavspilling, noe som er 10 timer lengre enn det forrige generasjon MacBook Pro 16" (2019) klarte.



I tillegg til å spille av video i time etter time, skal utviklere kunne kompilere fire ganger så mye kode via Xcode, og fotografer vil kunne få opptil to ganger så lang batteritid når man bruker Adobe Lightroom Classic på farten.