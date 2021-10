Slik ser du Apple Unleashed: Vil oktober 2021-arrangementet gi oss nye MacBook-maskiner?

Apple har annonsert sitt såkalte Unleashed-arrangement, der det forventes at selskapet skal vise frem sine nye MacBook Pro-modeller (med oppgradert innmat.) Slik ser du Apple-evenementet live.



Apple Unleashed finner sted i dag, 18. oktober, klokken 19:00, og sannsynligheten er stor for at selskapet vil vise frem en helt ny serie MacBook-produkter, der de gjeveste nyhetene (ifølge ryktemølla) skal være MacBook Pro 16" (2021) og MacBook Pro 14" (2021). Om ryktene stemmer vil dette være litt av en designforandring kontra Apples sedvanlige MacBook Pro-modeller på 13 tommer.



Det ryktes også at de nye MacBook-maskinene skal kjøre på Apples egenproduserte M1X-brikke, som naturlig nok vil ha bedre ytelse enn M1-brikken som ble lansert i 2020, og som nå sitter i klassikere som MacBook Air og MacBook Pro 13" (2020).



Den nye prosessoren vil antakeligvis være en hel del kraftigere enn forgjengeren, med opptil 12 kjerner (der 8 av de skal være ytelsesfokuserte, mens 4 skal være strømgjerrige), noe som kan gi Intel nok å holde fingrene i, i og med at H-serien er en mer eller mindre direkte konkurrent. Vi forventer en hel del snakk om at innholdsprodusenter vil dra nytte av å bruke M1X til kreative virker som musikk- eller filmproduksjon.



Mange mener også at det vil dukke opp en ny Mac mini-variant i kveld, og kanskje til og med også helt trådløse AirPods 3.



Det er med andre ord mye å glede seg til i kveld, så les videre for å finne ut hvordan du ser Apples oktober-arrangement på nett.

Slik ser du Apple Unleashed live

Apple kommer til å sende Unleashed-livestrømmen fra sine Apple Events-nettsider. Hvis du går dit i forkant kan du legge til arrangementet i kalenderen din og få en påminner (i fall du er redd for å glemme hele greia.)



Det ser også ut til at Apple også kommer til å kringkaste livestrømmen på YouTube-kanalen sin. Vi har lagt til videostrømmen nedenfor i en egen rubrikk, slik at du kan beholde fanen oppe og se den herfra, om du ønsker det.

Det vil også være mulig å se arrangementet via Apple TV på en hvilken som helst Apple-enhet.

Hva regner vi med blir annonsert under Apple Unleashed?

Som ovennevnt regner vi med å bli kjent med nye MacBook-maskiner, og kanskje til og med en helt ny Mac, begge på den kommende versjonen av Apples egenproduserte silisium: M1X-brikken, basert på en ARM-arkitektur.



Årsaken til at ryktebørsen mener at kveldens arrangement vil være arnestedet til M1X, og ikke et større generasjonshopp (med for eksempel M2), er at det virker mer sannsynlig at Apple nå fokuserer på en kraftigere variant av M1, rettet mot kreative arbeidsoppgaver, hvilket vil passe godt i en 16-tommersvariant av MacBook Pro.



Det har også gått rykter om at vi skal få se nye helt trådløse ørepropper i AirPods 3.



Av produkter vi ikke regner med å få se i kveld er alt som har med iPhone- og iPad-enheter å gjøre. Apple har nettopp lansert iPhone 13-serien, så dette vil antakeligvis være helt og holdent fokusert på MacBook.



Siden det er de bærbare maskinene som vil være i rampelyset, så er det også sannsynlig at vi kommer til å få høre mer om macOS 12 Monterey, den nye operativsystemversjonen som MacBook- og Mac-maskiner vil kjøre på fremover. Enhver ny Mac-maskin som lanseres i kveld vil etter all sannsynlighet ha Monterey ferdiginstallert, mens eldre Mac-maskiner vil få OS-et som en gratis oppgradering (såfremt de er kompatible.)