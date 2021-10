macOS 12 Monterey: nyheter

Da Apple avduket macOS 12 Monterey under WWDC, innebar det en flom av oppdateringer og noen nye funksjoner til Mac- og MacBook-modeller

Med snarveier, et nydesignet Safari, Universal Control med flere funksjoner, er det en betydelig oppgradering som de fleste ikke hadde forventet.

Nok en gang er oppdateringen gratis, og er planlagt å lanseres «i løpet av høsten». Den offentlige betaversjonen er imidlertid tilgjengelig, for øyeblikket som beta 7, slik at du dermed kan få en tjuvstart med utprøving av det nye.

Men mange brukere burde likevel vente til den endelige versjonen av macOS 12 Monterey, ettersom de fleste bugs og problemer da vil ha blitt identifisert av betatesterne. Hvis vi følger mønsteret fra tidligere lanseringer av macOS, burde den endelige versjonen heller være klar før enn senere.

Apple arrangerte en lansering 14. september, der det ble avduket nye modeller av iPad, iPhone og Apple Watch samt tilkjennegitt en lanseringsdato for iOS 15, som nå er tilgjengelig.

Det ble ikke nevnt noe om nye Mac-modeller under arrangementet, noe som betyr at vi må vente litt til på en lanseringsdato for macOS 12 Monterey.

Rett på sak

macOS 12 Monterey: systemkrav

Oversikten over Mac-enheter som vil kunne kjøre macOS 12 Monterey er blitt offentliggjort. Her lover Apple at «macOS Monterey støtter det bredeste utvalget av Mac-enheter i historien, inkludert nyeste iMac, MacBook Air, 13-tommers MacBook Pro og Mac mini, samt Apples Intel-baserte Mac-modeller.»

Her er enhetene som kan kjøre macOS 12 Monterey:

iMac sent 2015 og nyere

iMac Pro 2017 og nyere

MacBook Air tidlig 2015 og nyere

MacBook Pro tidlig 2015 og nyere

Mac Pro sent 2013 og nyere

Mac mini sent 2014 og nyere

MacBook tidlig 2016 og nyere

macOS 12 navn: Monterey

Apple har kunngjort navnet til macOS 12: Monterey. Valget er gjort ettersom dette utgjør en del av Big Sur ved California-kysten.

macOS 12 Monterey: lanseringsdato

Operativsystemet ble offentliggjort under WWDC, sammen med en forhåndstitt for utviklere på macOS Monterey – som ble sluppet samtidig med offentliggjøringen. macOS 12 Monterey har siden juli vært tilgjengelig i betaversjoner, slik at du kan prøve det ut.

Et septemberarrangement i Apple-regi pleier vanligvis å bekrefte slippdatoer for iOS og iPadOS, noe som også var tilfellet i år. Én måned senere pleier vanligvis det samme å skje for Mac. Ryktene om en kommende M1X MacBook Pro burde medføre at vi får en lanseringsdato for Monterey i oktober.

Som vanlig vil dette være en gratis oppdatering for all med kompatibel maskinvare. Hvis du er usikker på om din Mac eller MacBook er kompatibel, kan du sjekke systemkravene ovenfor.

Når vil macOS 12 Monterey være tilgjengelig for nedlasting?

Når oppdateringen slippes mot slutten av året, om vi skal dømme etter tidligere slipp av macOS, vil du kunne laste ned det nye systemet via systeminnstillingene eller gjennom Mac App Store.

Underveis har Apple også oppdatert sin offentlige beta-side, der Monterey er tilgjengelig for testing. Vi har satt opp en veiledning for hvordan du kan gjøre dette, selv om vi ikke anbefaler deg å gjøre det på hovedenheten din, ettersom det fortsatt kan forekomme en del bugs.

macOS 12: funksjoner og egenskaper

Apple har presentert det vi kan vente oss fra macOS 12 når det gjelder nye funksjoner og egenskaper.

Ifølge Apple vil «macOS Monterey komme med nye metoder for tilkobling, produktivitet og arbeidsflyt på tvers av Apple-enheter».

Etter det vi har sett, er dette en Apple-oppdatering som helt klart vil tiltale mennesker som har flere Apple-enheter, som for eksempel iPad og iPhone.

Det kommer imidlertid noen funksjoner som bare vil bli tilgjengelig for M1-maskiner. Det er tydelige tegn på at Apple er på vei til Apple Silicon og forlater Intel-prosessorene.

Universal Control

Denne praktiske funksjonen innebærer at du bare trenger å bruke én mus og ett tastatur når du veksler mellom Mac og iPad. Benytt styreflaten på din MacBook og gli sømløst over til din iPad.

Du kan også dra og slippe filer mellom iPad, MacBook, iMac med mer. Det kreves ingen ekstra installasjon – du trenger bare å plassere enhetene ved siden av hverandre og flytte markøren mellom dem. Dette kan vise seg å være en av de mest nyttige funksjonene i macOS 12 Monterey.

Den har ennå ikke vært å se i noen av de offentlige betaversjonene, men vi er klar over at dette er en type oppdatering det kan ta tid å implementere, akkurat som SharePlay, som allerede er tilbake i den offentlige betaversjonen av iOS 15.i

FaceTime

Det seneste halvannet året er vår måte å arbeide å kommunisere på blitt dramatisk forandret, og videosamtaler er blitt viktigere enn noen sinne. Derfor er det flott å se at Apple kommer med nye funksjoner for FaceTime-samtaler i macOS 12 Monterey.

Det inkluderer støtte for romlig lyd (et sentralt tema i hovedinnlegget under Apples WWDC 2021), så uansett hvor en person sitter, skal det oppleves som om lyden kommer fra deres posisjon.

Her får man også stemmeisolering, som ved hjelp av maskinlæring kan eliminere bakgrunnsstøy og gjøre stemmer tydeligere og enklere å forstå.

Du får også Wide Spectrum, som gjør det motsatte. Det innebærer at alle omgivelseslyder (i tillegg til stemmer) forsterkes. Det kan være nyttig i tilfeller der du trenger å høre lydene fra omgivelsene du befinner deg i.

MacBook- og Mac-maskiner som gjør bruk av M1-brikken vil dessuten kunne viske bort bakgrunnslyder ved hjelp av Neural Engine – selv om dette er noe som har vært innlemmet i andre verktøy for videosamtaler en god stund uten at det krever noen spesiell maskinvare.

Noe som er mer nyttig, , er muligheten til å invitere hvem som helst til en FaceTime-samtale – selv Windows- og Android-brukere. De kommer uansett til å få glede av ende til ende-kryptering.

Airplay

Nå vil du kunne benytte AirPlay på en Mac og benytte en Mac eller MacBook som høyttaler eller videoutgang.

Snarveier

Snarveier kommer også for Mac. Med disse kan du automatisere hverdagslige oppgaver. Du kan definere dine egne eller benytte de forhåndsdefinerte.

Disse kan aktiveres via Siri uten at du må benytte hendene. Du kan også importere Automator-arbeidsflyt med snarveier.

Snarveier vil bli implementert i hele macOS 12 Monterey, inkludert menylinjen, Finder og Spotlight.

Safari

Safari, Apples nettleser for macOS er blitt redesignet for macOS 12 Monterey. Fanene er blitt mer kompakte, verktøylinjen er foredlet og du kan dessuten benytte grupper av faner.

Dette lagrer og grupperer faner slik at du enkelt får tilgang til dem. Det er nyttig for deg som gjerne sitter med mange faner oppe samtidig.

Du kan gi gruppene navn, og de vil være tilgjengelige på alle enheter. Hvis du gjør en forandring på Mac, vil også gruppene på iPad og iPhone endres.

Du kan benytte et søkefelt for å finne bestemte nettsider, og fanefeltet endrer farge etter hvilken side du er på.

Notater

Notat-appen er blitt kraftig forbedret, slik at det er blitt enklere å organisere notater. Med funksjonen Quick Note kan du skrive notater i valgfrie apper eller nettsteder, og du kan legge inn lenger fra Safari eller Kart.

Flere personer kan arbeide i notater og legge inn egne kommentarer. Personers redigeringer finner men enkelt i den nye aktivitetsvisningen og man kan også legge i tagger, slik at du enkelt kan finne dem senere.

Fokus

Den nye Fokus-funksjonen ser ut til å være en kraftig «ikke forstyrr»-innstilling til Mac-er og MacBook-er i macOS 12 Monterey. Avhengig av din nåværende aktivitet kan varsler filtreres bort.

Du kan angi din status slik at andre vet at du ikke vil forstyrres. Hvis du konfigurerer Fokus på én enhet, vil dette speiles på dine andre Apple-enheter.

Det ser imidlertid ikke ut som om dette blir en like stor forandring som man fikk med Big Sur. I stedet ser det ut til at macOS 12 blir en versjon som utbedrer en del programvarefeil og ytterligere foredler operativsystemet.

Tenk på denne versjonen som noe lignende Snow Leopard, når det gjelder eldre macOS-versjoner. I 2009 gjorde Apple et forøk på å formidle at dette var en utbedret versjon uten noen nye funksjoner.

Med fjorårets overgang til en helt ny prosessor, er det logisk at macOS vil bli foredlet igjen for å bli enda raskere på de nye Apple Silicon-brikkene.