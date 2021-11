Test: macOS 12 Monterey

macOS 12 Monterey er omtrent på samme måte som MacOS X 10.8 Mountain Lion var for Mac. Det er en oppdatering full av finjusteringer som forbereder macOS for M1-alderen. Snarveiene er endelig her, etter å ha vært å finne o iOS et år i forveien, sammen med en redesignet Safari-nettleser. For enkelte vil ikke denne oppdateringen gjøre store forskjellen, men den kommer til å påvirke de fleste som går til anskaffelse av Mac-maskiner med Apple Silicon i tiden som kommer.

macOS 12 Monterey er endelig tilgjengelig for nedlasting. Etter lanseringene av iPhone 13-serien og de nye MacBook-modellene, får macOS sitt øyeblikk i rampelyset.

Mantraet «Alt bare fungerer« er fremdeles representativ for Apples arbeid med sin programvare, maskinvare og etter hvert også for deres tjenester. Det samme gjelder den nyeste macOS-oppdateringen, som er en versjon med forbedringer og funksjoner som også finnes i iOS 15.

Med snarveier, som nå også har tatt steget over til Mac, sammen med bedre produktivitetsfunksjoner, er macOS Monterey en større oppdatering enn den først kan se ut til.

Med de nye MacBook-maskinene som demonstrerer hvor godt Apple Silicon-brikker kan fungere sammenlignet med Microsofts Surface-linje i Windows 11, lurer vi på hva som blir det neste for macOS og om Monterey er en forberedende oppdatering i forkant av noe enda større for Apples operativsystem.

Pris og tilgjengelighet

Siden 2011 har Apple latt macOS være en gratis oppdatering for alle som har en kompatibel Mac. Så bare du har en Mac eller MacBook som oppfyller minimumskravene, kan du dra nytte av fordelene Monterey gir deg.

Oppdateringen har vært tilgjengelig siden 25. oktober. Trenger du hjelp og tips til installeringen, har vi en veiledning til dette (på engelsk).

(Image credit: Apple)

Foredling

I årenes løp har Apple kommet med flere macOS-versjoner som har vektlagt foredling og finjusteringer fremfor funksjoner. Mac OS X Snow Leopard fra 2009 er det beste eksempelet, der selskapet la vekt på at det ikke kom noen nye funksjoner, bare forbedringer.

De senere årene har macOS-oppdateringer som Mountain Lion og High Sierra mer eller mindre fulgt de samme sporene. Også macOS 12 Monterey fortsetter denne tradisjonen, om enn med noen nye funksjoner som for det meste er hentet fra iOS 15.

Apple sier at formålet med Monterey er å bidra til at du enklere kan kommunisere med venner og familie, og dessuten til forbedret produktivitet, uansett hvilke oppgaver du utfører.

Du kommer til å oppdage mange forbedringer underveis, fra tagger i Notater-appen til Fokus-funksjonen, som allerede har kommet til nytte på iPhone og iPad. Fokus har gitt oss en utmerket måte å tilpasse iOS-enhetene til arbeidsflyten vår, og det samme gjelder i Monterey. Det er rett og slett for mange fasetter å belyse til at det får plass i denne gjennomgangen, men nesten hver eneste app og og designet av macOS er blitt foredlet på en eller flere måter, noe vi ønsker velkommen.

Det er likevel noen funksjoner vi savner. SharePlay ble avduket under WWDC 2021 som noe som kan hjelpe deg å dele innhold med familie og venner. Dette kommer i en senere oppdatering av Monterey. Apple har dessuten bekreftet at SharePlay kommer til iOS 15.1, slik at du etter hvert vil kunne benytte funksjonen på din Mac, iPhone og iPad.

Noe som også savnes er Universal Control, som gjør det mulig for alle med en iPad mini (2021), iPad Air (2020) og iPad Pro (2021) – eller andre enheter som kjører iPad OS 15 – å benytte nettbrettet som en sekundær skjerm, slik at du kan dra over innhold til Mac-en sømløst. Igjen har Apple bekreftet at dette kommer i en senere oppdatering. Det er en kjedelig nyhet, men vi vil oppdatere denne testen når begge disse funksjonene er blitt tilgjengelige.

(Image credit: Apple)

Snarveier

Snarveier er en app du kanskje har sett på iOS-enheten din, men som du kanskje ikke er helt sikker på hva gjør. I bunn og grunn kan denne funksjonen minske noen av de oppgavene du gjør hver dag ved å automatisere dem. Hvis du vil at bakgrunnsbildet på skjermen din skal endres hver time, kan Snarveier gjør dette. Eler hvis du vil dele skjermen slik at Safari og Notater-appen skal vises ved siden av hverandre, finnes det også en snarvei for dette.

iOS-brukere har kunnet gjøre dette siden iOS 12, og med Monterey kan Mac-brukere endelig gjøre det samme.

Det kan virke ganske overveldende i starten, men Apple har sørget for å gjøre det så enkelt som mulig. Appen ligner på Snarveier i iPadOS, og hvis du allerede har satt opp noen snarveier der vil de synkroniseres til din Mac, og det vil jo være ganske tidsbesparende.

Men det er også noen direkte fordeler ved å benytte Snarveier på Mac. Hvis det er en bestemt snarvei du benytter oftere enn andre, kan du feste den til menylinjen. Dette gir deg enkel adgang til den.

Du kan også be Siri kjøre en snarvei, eller ha ikonene i dock-menyen, slik at når du høyreklikker på ikonene, får du tilgang til alle nylig benyttede snarveier.

Dette er en fantastisk app, og vi oppfordrer deg til å teste den, slik at du selv får oppleve hvordan den eventuelt kan være til nytte for deg over tid.

(Image credit: Apple)

Tilgjengelighet

Her har Apple tatt de senere årene gjort store fremskritt sammenlignet med konkurrentene, selv om også Windows 11 byr på noen vesentlige forbedringer. Med Monterey fortsetter man med alternative bildebeskrivelser ved opprettelse og deling av skjermdumper. Du har også full tilgang via tastaturet, slik at du kan navigere deg gjennom macOS uten å benytte mus.

Hvis du vil endre musepekeren, har Apple også gjort forandringer her, slik at du kan endre både fargen og konturene slik at du lettere kan se hvor den er.

Det er også gjort forbedringer i Memoji, Apples versjon av 3D-avatarer i iMessage. I Monterey finnes det en mengde tilpasningsmuligheter når det gjelder tilgjengelighet, der figuren kan ha oksygen­slanger, cochleaimplantat eller en myk hjelm, slik at den bedre viser hvem du er.

Dette er små endringer som kan utgjøre en stor forskjell, og det er flott at disse forandringene fungerer for alle som benytter en eller flere av tilgjengelighetsfunksjonene i macOS.

Safari 15

(Image credit: Apple)

Apples nettleser har gjennomgått mange endringer siden presentasjonen av den nye versjonen under WWDC. Da Safari 15 ble presentert, fremhevet selskapet de kompakte fanefeltene som skulle ligge ved siden av adressefeltet, mens fanegrupper skulle gi deg tilgang til bestemte faner på alle Apple-enhetene dine.

Dette er siden blitt nedskalert kraftig på grunn av tilbakemeldinger fra brukerne, og særlig i iOS, der adressefeltet er flyttet fra øverst til nederst. Det samme gjelder Safari i macOS Monterey, der Apple nå gir brukerne muligheten til å velge mellom det kompakte fanedesignet og det klassiske utseendet.

Det fungerer godt å bruke Safari 15 på en Mac mini, men det spørs vel om det nye designet virkelig trengtes. Vi tenker at Apples Foto-app eller Kalender-appen kunne hatt større nytte av denne typen redesign.

Vi opplevde noen problemer der enkelte grupper av faner ikke kunne synkroniseres med en iPhone 13 Pro med iOS 15, eller at den kræsjet tilfeldig når flere faner ble åpnet samtidig som en YouTube-video ble avspilt.

Safari 15 oppleves fremdeles ikke som lanseringsklar, og det hadde kanskje vært best om den hadde en «beta»-merking inntil videre, slik at brukerne også kunne valgt en eldre versjon av Safari om de ønsket.

(Image credit: Apple)

Andre funksjoner i macOS 12

Det er en mengde andre funksjoner og egenskaper vi ikke vil gå detaljert inn på her. Men et høydepunkt er strømsparing, en funksjon man har hatt på iPhone siden iOS 9. Denne funksjonen slår av skjermen etter en bestemt tid, i tillegg til at den slår av ProMotion på de nye MacBook-maskinene for å spare batteri.

Gaming har sin egen mappe i Launchpad, sammen med høydepunkter fra spill og støtte for kontrollerne til Xbox Series X/S- og PS5. Vi mistenker at den sterke ytelsen til de nye MacBook-maskinen kan lokke enkelte utviklere til å tilpasse enkelte spill til macOS for å utnytte dette.

AirPlay på Mac er endelig lansert. Her kan du dele bilder, filmer, presentasjoner og annet fra din iOS-enhet til Mac-en. Dette er en funksjon mange har etterspurt, så det er fantastisk at den endelig kommer til macOS. Det er en utrolig stor tidsbesparelse når du trenger dette innholdet raskt.

Kart-appen har fått et finpusset utseende, i tillegg til noen nye funksjoner, som en interaktiv jordklode (eksklusiv for enheter med Apple Silicon) og nye områdekart der man kan få tilgang til flere opplysninger om lokale virksomheter.

Hvis du ofte benytter en MacBook på et offentlig sted, vil du sette pris på den oppdaterte kart-appen – særlig med de oppdaterte funksjonene for kollektivtransport, der man nå også finner busstrafikk og foreslåtte avgangstider.

iCloud+ kommer til macOS 12 Monterey med Private Relay, en valgfri betafunksjon som kan skjule IP-adressen din i Safari 15. Det finnes også Personvernbeskyttelse for Mail. Den forhindrer blant annet at avsendere kan se om du har åpnet e-post fra dem.

Endelig vurdering

macOS 12 Monterey oppleves å legge grunnlaget for Macs Apple Silicon-epoke. Uansett hvor du beveger deg i operativsystemet, vil du oppdage en ny funksjon eller et nytt utseende på en app du benytter daglig.

Oppdateringen oppleves som rask i våre tester, og vi er nysgjerrige på hvor macOS vil befinne seg om noen år, når hele Mac-linjen kjører på Apples eget silisium.

Det er likevel noen bugs her og der. Safari 15 er en stor skuffelse og widgets er fremdeles låst til en spalte, selv om du kan plassere dem fritt på startskjermen på en iPhone eller iPad.

Vi vil også nevne mangelen på en Vær-app. Vi har hatt stor glede av den oppdaterte versjonen av appen i iOS 15, men den finnes ikke noe sted i hverken iPadOS eller Monterey. I stedet er den bare en widget. Det hadde vært fantastisk om den i stedet var en egen app. Her kunne Apple ha høstet billige plusspoeng om de også hadde kommet med en slik app for Mac og iPad.

Mangelen på SharePlay, selv om den nå er tilgjengelig i iOS 15.1, er et merkelig valg. Samtidig er det en skuffelse at Universal Control ikke var klar ved lansering.

Alt i alt er macOS 12 Monterey en stabil oppdatering. Den konsentrerer seg om forbedringer som bidrar til å øke produktiviteten samtidig som du holder kontakt med familie og venner takket være FaceTime og (snart) SharePlay.

Her er det mye å bli glad i, og det gjør oss virkelig nysgjerrige på hva som er neste trinn i for macOS i Apple Silicon-tidsalderen.