Apple avduker endelig MacBook Air med M4-brikken – men den beste nyheten er den nye prisen

Apple gir til M4 til MacBook Air

Laptopen har fått Center Stage

Det er en ny farge, mens en annen nyanse er pensjonert

Apples MacBook Air, uten tvil den mest populære Mac-en og en bærbar datamaskin som jevnlig ligger nær toppen av listen over beste laptoper, får endelig M4-brikken, et stykke Apple-silisium som først dukket opp i iPad Pro i fjor og senere MacBook Pro. Det er også, ganske overraskende, å se et prisfall.

Selv om den er i bunn og grunn den samme laptopem som fjorårets MacBook Air M3 (og M2 fra året før), er det en håndfull oppgraderinger og til og med en estetisk endring. I tillegg til M4-brikken oppgraderer Apple 12MP FaceTime-kameraet med Center Stage-funksjonalitet, og denne laptopen har nå to Thunderbolt 4-porter.

Disse portene tilbyr omtrent samme gjennomstrømning som fjorårets Thunderbolt 3-port (opptil 40 GBps), men med en merkbar forskjell. MacBook Air M4 kan nå drive to eksterne skjermer gjennom disse portene mens den fortsatt gir strøm til den bærbare datamaskinens hovedskjerm for Liquid Retina.

Det er også en ny farge å ta stilling til: Himmelblå. Den erstatter Space Grey og blir med Midnight, Starlight og Silver.

Disse oppdateringene går på tvers av 13-tommers og 15-tommers modellene, som nå, noe bemerkelsesverdig, er 500 kroner billigere enn i fjor. 13" MacBook Air M4 starter på 14 990 kroner med 16 GB minne, og 15-tommers modellen starter på 17 990.

En nærmere kikk

M4-brikken gir mer kraft i form av en 10-kjerners CPU og opptil en 10-kjerners GPU. Du kan også spesifisere opptil 32 GB enhetlig minne.

I praksis gjør dette MacBook Air M4 til et bedre system for kreativitet og business-oppgaver. Selv om vi ikke fikk prøve laptopene selv, viste Apple oss noen imponerende live-demoer.

Vi så på hvordan bilderedigereren Pixelmator Pro, som Apple kjøpte i fjor, grep inn i 12MP Center Stage-kameraet, tok et portrettbilde og brukte deretter bakgrunner og andre forhåndsinnstillinger for raskt å lage et passbilde.

M4 støtter Apple Intelligence, og MacBook Air bruker den godt. Vi så Apple Intelligence raskt hente tall fra et uorganisert dokument og umiddelbart lage en nyttig tabell. Skriveverktøy ble brukt til å generere et sammendrag fra et langt dokument.

Vi så noen integrasjoner av Apple Intelligence i tredjepartsapper. I ett tilfelle valgte vi en Image Playground-knapp for raskt å generere et fargerikt bilde av en ryggsekk i en skog. Apples generative bildearbeid heller fortsatt mer i retning av tegneserie enn realisme.

Apple byttet deretter til Blender, en 3D-app bygget på åpen kildekode som er blitt optimalisert for å kjøre på Apple Silicon. Med den kunne vi gjengi et komplekst arktisk islandskapsbilde på bare 18 sekunder.

M4s kraftige 16-kjerners nevrale motor er ikke bare for Apples AI-verktøy. I ett tilfelle byttet vi til Companion fra WebAI, en stor språkmodell med 22 milliarder parametere, og ved å bruke App Intents Framework som kobler tredjepartsapper til Apple Intelligence-funksjoner, begynte vi å skrive inn meldinger om et dokument vi hadde åpent.

Companion svarte på meldingene og åpnet til og med den opprinnelige Mail-appen for å sende en rapport.

Apple har jobbet hardt for å overbevise verden om at Mac-en er AAA-spillklar, så vi ble ikke overrasket over å se Wuthering Waves kjøre på MacBook Air M4. Spillet var smidig, med null riving, hakking eller synlig tap av bilder.

Det mest overraskende var kanskje at alt Apple viste oss kjørte på en gang. Det var en fin demonstrasjon av M4s rå kraft.

Apple krever 18 timers batteritid og viste oss hvordan demoen MacBook Air ikke en gang var koblet til, en ytterligere demonstrasjon av hvordan ytelsen ikke ville endres hvis du ikke er koblet til en stikkontakt.

Et fastlåst design

Foruten pris og ytelse, er MacBook Air M4 13" og 15" identiske med M3-enhetene.

13-tommeren veier fortsatt 1,2 kg og 15-tommersmodellen veier 1,5 kg De føles fortsatt tynne og lette.

Bortsett fra Center Stage-kameraet med høyere oppløsning, er skjermspesifikasjonene uendret. Begge tilbyr Liquid Retina Displays med 2560x1664 oppløsninger og 500 nits lysstyrke. Utstansingen, som har plass til Face ID-kameraet, gjenstår. Det er en flott skjerm med livlige farger og skarpe bilder. Dessverre fikk den ikke MacBook Pros refleksjonshemmende nanoteksturglass.

Tastaturet, som inkluderer Touch ID-strømknappen, er uendret og føles like bra som det gjør på M3 MacBook Air. Den nesten pastellaktige himmelblå er nydelig.

Det blir litt omstokking når MacBook Air M4 kommer på markedet. Både M2- og M3-modellene vil bli avviklet, der M4-modellen nå er den eneste offisielt tilgjengelige MacBook Air, men i likhet med OG MacBook Air M1, kan enkelte forhandlere fortsette å selge M2- og M3-modeller mens de rydder ut lagerbeholdningen – og forhåpentligvis får de anstendige priskutt.

Med tanke på den veletablerte og generelt tiltalende designen, kraften i M4-graden og en mer attraktiv pris, har MacBook Air M4 en god sjanse til å rykke opp på listen vår over beste bærbare datamaskiner.

Du kan forhåndsbestille MacBook Air M4 i 13 eller 15 tommer, og de er i butikkhyllene fra 12. mars.