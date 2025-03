Apple MacBook Air M4 kan bli kunngjort når som helst – ifølge bransjekilder

Apple MacBook Air M4 kan bli avduket denne uken, ifølge lekkasjer

Kan tilby funksjoner på nivå med M4 MacBook Pro

Vi har ikke hørt noe om prisen ennå.

Den seneste innsideinformasjonen peker på at Apple muligens vil kunngjøre MacBook Air M4 i løpet av de neste dagene. Ventetiden har vært lang, spesielt med tanke på at selskapets nyeste Apple Silicon allerede befinner seg i MacBook Pro, iMac og Mac Mini.

Mark Gurman, sjefredaktør i Bloomberg, skrev nylig på X: «Jeg venter at M4 MacBook Air blir introdusert allerede denne uken. Lagrene av eldre modeller har blitt kraftig redusert og Apple forbereder en Mac-relatert lansering i løpet av de kommende dagene. Lagrene av iPad-modeller er også lave, men vil sannsynligvis bli lansert senere.»

Den kommende MacBook Air M4-modellen antas å ha et 12 MP-kamera, 16 GB enhetlig minne som standard og lengre batteritid. Vi har også hørt rykter om konfigurasjoner med en 10-kjerners CPU og 10-kjerners GPU, som, i likhet med ytelseshoppet mellom M3 og M4 i MacBook Pro-serien, skulle bety en ytelsesøkning på rundt 25 %.

Ingen prisdetaljer er sluppet ennå, men de anbefalte prisene vil sannsynligvis være på samme nivå som tidligere modeller. Fjorårets MacBook Air M3 hadde en startpris på 15 490 kroner og gikk opp til 21 490 kroner avhengig av konfigurasjon.

Det spekuleres i at den nye modellen vil få tre Thunderbolt 4-porter, som er en oppgradering fra de to som finnes i tidligere modeller. Den ventes også å få Center Stage, Apples AI-baserte teknologi som bruker maskinlæring for å holde brukeren sentrert i rammen under FaceTime-samtaler og videomøter. Dette ville da være en konsekvens av Apples santsing på Apple Intelligence, som ble introdusert i oktober 2024.

At det har tatt så lang tid før M4-brikken nådde MacBook Air, skyldes Apples utviklingsplan for brikken. M4 ble lansert tilbake i mai 2024 i tre forskjellige konfigurasjoner: den vanlige M4 debuterte 15. mai i iPad Pro, mens M4 Pro og M4 Max kom 8. november 2024.

Den nyeste MacBook Air M3 ble utgitt 8. mars 2024 i to størrelser: 13 tommer og 15 tommer. Den kommer i flere varianter, inkludert en modell med en 8-kjerners CPU og GPU, 16 GB enhetlig minne og en 256 GB SSD, samt en toppmodell med en 8-kjerners CPU, 10-kjerners GPU, 24 GB enhetlig minne og en 512 GB SSD.

MacBook Air-serien begynner endelig å ta igjen resten av familien

Det var en merkelig avgjørelse av Apple om å utsette M4-brikken i MacBook-modellene på innstegsnivå i nesten et helt år etter at teknologien allerede var implementert i andre enheter. M4 debuterte ikke engang i en datamaskin, men i iPad Pro 13", før den senere dukket opp i MacBook Pro, iMac og Mac mini.

Da vi testet MacBook Pro 14" med M4 i november 2024, ga vi den nesten perfekte 4,5 stjerner. Ytelsesøkningen med M4 var betydelig, med den nye Apple Intelligence-funksjonaliteten og kraftig redesignet GPU som muliggjør AAA-spilling med 60 fps i spill som Lies of P og Shadow of the Tomb Raider.

Til tross for den imponerende ytelsen oppdaget vi imidlertid noen mangler med det nye 12MP Center Stage-kameraet. Utenom Apples egne apper, som FaceTime og Zoom, var funksjonen ikke helt pålitelig. Det fungerte, men var langt fra optimalt for mer avanserte sendinger, og vi fant for eksempel ut at det ikke kunne brukes med Google Meet. Håpet er at disse mindre problemene er løst i MacBook Air M4, spesielt siden lanseringen har blitt forsinket så lenge.

Til tross for at MacBook Air M3 har relativt svake grunnspesifikasjoner, ga vi den hele 5 stjerner i vår anmeldelse fra juli 2024. Vi fremhevet dens utmerkede ytelse, markedsledende vifteløse design, lavere pris sammenlignet med forrige modell og batteritid hele dagen.

Hvis MacBook Air M4 lever opp til forventningene, kan vi vente oss en ytelsesøkning på rundt 25 %, noe som vil gi den billigste modellen et betydelig løft samtidig som den implementerer noen av de etterlengtede MacBook Pro-funksjonene. Det ville være en kjærkommen forandring for en av årets mest ettertraktede bærbare datamaskiner.