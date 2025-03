Apple MacBook Air M4 kan tillkännages när som helst – enligt branschkällor

Apple MacBook Air M4 kan enligt läckor presenteras denna vecka

Kan erbjuda funktioner i nivå med M4 MacBook Pro

Vi har ännu inte hört något om priset

Den senaste insider-informationen pekar på att Apple kan tillkännage MacBook Air M4 inom de närmaste dagarna. Väntan har varit lång, särskilt med tanke på att företagets senaste Apple Silicon redan finns i MacBook Pro, iMac och Mac Mini.

Mark Gurman, chefsredaktör på Bloomberg, skrev nyligen på X: "Jag förväntar mig att M4 MacBook Air introduceras redan denna vecka. Lagren har för äldre modeller har minskat kraftigt och Apple förbereder en Mac-relaterad lansering inom de kommande dagarna. Lagren av iPad-modeller är också låga, men lanseras troligtvis senare."

Den kommande MacBook Air M4-modellen tros få en 12 MP-kamera, 16 GB enhetligt minne som standard och längre batteritid. Vi har även hört rykten om konfigurationer med en 10-kärnig CPU och 10-kärnig GPU, vilket precis som prestandahoppet mellan M3 och M4 i MacBook Pro-serien bör innebära en prestandaökning på cirka 25 %.

Några prisuppgifter har ännu inte släppts, men de rekommenderade priserna lär ligga i samma nivå som tidigare modeller. Fjolårets MacBook Air M3 hade ett startpris på 15 495 kronor och gick upp till 21 095 kronor beroende på konfiguration.

Det spekuleras att den nya modellen kommer att ha tre Thunderbolt 4-portar, vilket är en uppgradering från de två som funnits i tidigare modeller. Den förväntas också få Center Stage, Apples AI-baserade teknik som använder maskininlärning för att hålla användaren centrerad i bild vid FaceTime-samtal och videomöten. Detta skulle i så fall vara en följd av Apples satsning på Apple Intelligence, som introducerades i oktober 2024.

Att det har dröjt så länge för M4-chippet att nå MacBook Air beror på Apples schema för chiputveckling. M4 lanserades redan i maj 2024 i tre olika konfigurationer: den vanliga M4 debuterade den 15 maj i iPad Pro, medan M4 Pro och M4 Max kom den 8 november 2024.

Den senaste MacBook Air M3 släpptes den 8 mars 2024 i två storlekar: 13 tum och 15 tum. Den finns i flera varianter, inklusive en modell med 8-kärnig CPU och GPU, 16 GB enhetligt minne och 256 GB SSD, samt en toppmodell med 8-kärnig CPU, 10-kärnig GPU, 24 GB enhetligt minne och 512 GB SSD.

MacBook Air-serien börjar äntligen komma ikapp resten av familjen

Det var ett märkligt beslut av Apple att fördröja M4-chippet i sina MacBook-modeller på instegsnivå i nästan ett helt år efter att tekniken redan hade implementerats i andra enheter. M4 debuterade inte ens i en dator, utan i iPad Pro 13-tum, innan det senare dök upp i MacBook Pro, iMac och Mac mini.

När vi testade MacBook Pro 14-tum med M4 i november 2024, gav vi den nästan full pott med 4,5 stjärnor. Prestandalyftet med M4 var markant, där den nya Apple Intelligence-funktionaliteten och den kraftfullt omdesignade GPU:n möjliggjorde AAA-gaming i 60 fps i spel som Lies of P och Shadow of the Tomb Raider.

Trots den imponerande prestandan upptäckte vi dock vissa brister med den nya Center Stage-kameran på 12 MP. Utanför Apples egna appar, som FaceTime och Zoom, var funktionen inte helt pålitlig. Den fungerade, men var långt ifrån optimal för mer avancerade sändningar, och vi konstaterade exempelvis att den inte gick att använda med Google Meet. Förhoppningen är att dessa småproblem är lösta i MacBook Air M4, särskilt eftersom lanseringen har dröjt så pass länge.

Trots att MacBook Air M3 hade relativt svaga basspecifikationer, gav vi den full pott med 5 stjärnor i vår recension i juli 2024. Vi lyfte fram den utmärkta prestandan, den marknadsledande fläktlösa designen, det lägre priset jämfört med föregående modell och en batteritid som räckte hela dagen.

Om MacBook Air M4 lever upp till förväntningarna kan vi förvänta oss en prestandaökning på cirka 25 %, vilket skulle ge den billigaste modellen ett betydande lyft samtidigt som vissa av de efterlängtade MacBook Pro-funktionerna implementeras. Det skulle vara en välkommen förändring för en av årets mest eftertraktade bärbara datorer.