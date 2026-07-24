Det ryktes at Apple planlegger å leie ut Mac-er, i tillegg til iPhones og andre enheter, til forbrukere.

«Apple Upgrade» lar deg betale via et abonnement (med finansiering håndtert av Klarna), og kjøpe enheten etter hvert hvis du ønsker det.

Dette ser ut til å være Apples måte å omgå RAM-krisen og holde Mac-salget i gang, ettersom vi også hører om skremmende prisøkninger på minne fra Framework.

Vi ser de vedvarende konsekvensene av RAM-krisen, der Framework skisserer planer for å håndtere enorme økninger i minnekostnadene, mens det ryktes at Apple er i ferd med å avduke en ny måte å selge deg en Mac på for å takle stadig høyere priser: de vil leie deg PC-en.

La oss starte med Apples mulige plan, som er beskrevet i en rapport fra Bloomberg, der Mark Gurman forteller oss at Apple forbereder seg på å lansere en enhetsleasingordning for forbrukere i samarbeid med Klarna (på finanssiden).

Vi har blitt fortalt at dette vil bli annonsert 28. juli, og det vil bli kalt «Apple Upgrade». Salget (ehem) er at du regelmessig kan oppgradere den leide maskinvaren din, samt unngå å ta en stor belastning på lommeboken med de betydelige utgiftene som kreves for å kjøpe mange Mac-er i disse dager.

Latest Videos From Watch full video here:

Dette vil ikke bare gjelder for Mac-er, forresten, men også iPhone, iPad og Apple Watch, og de fleste modeller av all denne maskinvaren ser ut til å være inkludert. Det høres ut som om det kan være et initiativ forbeholdt USA i begynnelse, men det kan komme til andre regioner senere.

Apple Upgrade vil tilsynelatende fungere som et abonnement over en periode på 36 måneder (eller 24 måneder for iPhones og Apple Watches), selv om det vil være et alternativ å betale ned enheten tidlig og kjøpe den direkte (eller oppgradere til en nyere modell tidlig). Når abonnementet er over, kan du enten returnere Mac-en og oppgradere til en nyere modell med en ny finansieringsavtale, eller bare beholde den (med en endelig betaling, naturligvis).

Som nevnt er det Klarna som tydeligvis driver finansieringssiden, og søknader om Apple Upgrade vil bli underlagt en myk kredittsjekk.

Denne nye ordningen skal visstnok erstatte iPhone Upgrade Program og Apples standardfinansiering. Førstnevnte tilbyr en måte å kjøpe en Apple-smarttelefon med månedlige betalinger direkte fra selskapet (med 0 % rente), men det finnes ingen Mac-ekvivalent.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Gurman sier om Apple Upgrade-ordningen: «Apple planlegger å annonsere programmet som en måte å få lavere betalinger enn nåværende finansieringsprogrammer.» Lekkasjen presiserer også at Apple Upgrade ikke vil inkludere AppleCare (i motsetning til iPhone Upgrade Program, som gjør det).

Noen av Apples billigere enheter vil heller ikke være kvalifisert for denne leieordningen, og det inkluderer MacBook Neo, samt Apple Watch SE, iPad på inngangsnivå og iPhone 16.

Når det gjelder overgangen med Framework-laptoper, ble dette avslørt i et blogginnlegg som Tom's Hardware snappet opp. Produsenten av laptoper sa om Framework Laptop 13 Pro: «Vi mottok nylig en kostnadsoppdatering fra vår LPCAMM2 [bærbar minne]-leverandør som går langt utover alt vi hadde forutsett og alt vi er i stand til å absorbere uten å sette vår evne til å operere i reell økonomisk fare.

«I stedet for den lave til middels tosifrede prosentvise økningen vi hadde forutsett fra 2. til 3. kvartal på LPCAMM2-kostnader, mottok vi priser som er mer enn dobbelt så høye som den tidligere beholdningen vi hadde brakt inn.»

Framework gjør sitt beste for å håndtere dette (på en prisverdig transparent måte), og justerer eksisterende forhåndsbestillinger etter behov. Det betyr å redusere noen 64 GB-bestillinger ned til 32 GB, og ta den opprinnelige 32 GB-prisen – og det samme for 32 GB-bestillinger ned til 16 GB, og opprettholde den opprinnelige prisen for sistnevnte.

Prisene for 32 GB-modulen har ikke helt doblet seg, men den er opp 82 % (der Framework absorberer noe av økningen), og en 64 GB-modul er opp 88 %. Dette betyr at sistnevnte RAM-enhet nå koster svimlende 1 600 dollar i USA og 1 600 pund i Storbritannia.

Vær glad du slipper å eie

(Image credit: Apple)

Dessverre har juli gitt oss et klart bilde av at RAM-krisen blir verre. Vi har nettopp hørt om en merkbar prisoppgang på DDR5-minne (etter å ha stagnert noe i noen måneder), og sjefen for en stor brikkeprodusent har informert oss om at ting kommer til å bli mye verre, der 2027 ventes å bli det «verste året» i RAM-bransjens historie.

Frameworks historie om en dobling av prisen på bærbar PC-minne er en virkelig bekymringsfull økning oppå alt dette, og vi kan utvilsomt fortsatt huske Apples prisøkninger som kom i slutten av juni. Spesielt de av dere som vurderte et Mac-kjøp, og angrer på at dere ikke trykket på avtrekkeren før økningene ble innført.

Tilsynelatende har Apple en løsning på RAM-krisen, men denne leieplanen har ikke gått i god jord på nettet. Ja, du kan forestille deg reaksjonen på dette på sosiale medier – en Redditor bemerker at det er «ett skritt nærmere å eie ingenting» (som i «eie ingenting og være lykkelig») – men for å være rettferdig er dette fortsatt et rykte. Selv om det høres ganske sikkert ut gitt detaljene og den tilsynelatende nærheten til lanseringen – men vi bør ikke trekke forhastede konklusjoner.

Mye av hvordan en eventuell leie-med-kjøpsopsjon-ordning vil utspille seg, vil avhenge av prisen Apple (og Klarna) setter på, og verden der ute på sosiale medier frykter det verste. Jeg klandrer ærlig talt ikke tvilerne, og spesielt ikke de som er bekymret for at den siste avdraget for å kjøpe Mac-en (eller en annen Apple-enhet) vil bli straffende høy. Generelt sett er dette selvfølgelig slik disse leieavtalene pleier å fungere, og det samme vil sannsynligvis gjelde for opsjonen til å benytte seg av en oppgradering før den nåværende leieavtalen utløper.

Det som er interessant er at jeg forrige uke uttrykte mine tanker om hvor bekymret jeg var for at Mac-salget ville avta, og hvordan Apple er i en litt vanskelig situasjon når det gjelder å bekjempe dette. Midt i MacBook-utsettelser, den fortsatte RAM-krisen og kynismen rundt et tilsynelatende fornyet fokus på AI fra Apple, blir Mac-farvannet alvorlig urolig.

Jeg ventet ikke å få et (teoretisk) svar så snart, og tydeligvis vet vi nå hvordan Apple planlegger å holde Mac-salget oppe. Djevelen vil ligge i detaljene rundt Apples oppgraderingsordning, forutsatt at den gjennomføres, men den overordnede spekulasjonen på nettet foreløpig er fortsatt at vilkårene for leieavtalen ikke vil bli direkte gunstige.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.