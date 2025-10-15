Apple har nettopp hintet om en ny MacBook Pro – og den kan tilby mer enn bare en M5-brikke

Apple byr på teaseren «Noe kraftig er på vei»

Teaser viser en MacBook Pro som kan foldes opp – sannsynligvis en ny M5-modell

I tillegg til M5-brikken kan en ny farge også dukke opp for Apples Pro-laptoper

Denne gangen var det ikke Apples administrerende direktør Tim Cook som kom med teaseren – slik han gjorde da han lanserte den himmelblå MacBook Air og iPhone 16e – men selskapets markedssjef Greg Joswiak. Han har i praksis bekreftet at minst én ny Mac er på vei.

I et innlegg på X skrev Joswiak: «Mmmmm ... noe kraftig er på vei.» sammen med en kort video som viser en MacBook Pro som åpnes i en V-form, etterfulgt av teksten «Kommer snart» i forskjellige blånyanser. Hvis du teller antall «m»-er i innlegget hans og husker at romertallet V står for 5, er det åpenbart at dette er en direkte teaser for en MacBook Pro med en M5-brikke.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJCOctober 14, 2025

Hva «Kommer snart» egentlig betyr er uklart, men basert på tidligere Apple-teasere på sosiale medier, kan vi vente oss at lanseringen skjer så tidlig som senere denne uken – muligens så tidlig som onsdag 15. oktober 2025.

Apple lanserer vanligvis nye Mac-modeller i oktober, og i 2024 introduserte selskapet nye 14- og 16-tommers versjoner av MacBook Pro, en redesignet Mac mini, en kraftigere Mac Studio og en ny iMac – alle med M4-brikker. Nå ser det i det minste ut til at en ny Mac er på vei, sannsynligvis en oppdatert versjon av MacBook Pro utstyrt med M5.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse gitt Apples historie med hendelser i oktober og ryktene om kommende M5 Mac-er de siste månedene. Ryktene tyder på at Apple vil beholde det nåværende designet med 14- og 16-tommers skjermer, kraftige porter og solid konstruksjon, men bytte ut de indre delene med den nye og kraftigere M5-prosessoren.

MacBook Pro med M5 vil sannsynligvis bli lansert i tre varianter – basismodellen, M5 Pro og M5 Max – hvis Apple følger sin vanlige navnestruktur.

(Image credit: Apple)

Men utover brikken kan vi også få se noe nytt på utsiden. Mens M4 MacBook Pro er tilgjengelig i Space Black og Silver, antyder Joswiaks teaser at en ny fargevariant kan være på vei. Akkurat som Apple ga Pro-modellene av iPhone et løft med fargene Cosmic Orange og en ny blånyanse, kan Pro-laptopen nå også få litt farge.

Ut fra teaseren ser det ut til at MacBook Pro har en subtil blåtone – kanskje ikke like lett og luftig som den himmelblå MacBook Air, men mer en dypere marineblå nyanse.

Selvfølgelig må vi vente på at Apple offisielt bekrefter det, men med en teaser rett fra Apples egen markedsføringssjef føles det som om en ny Mac-lansering er nært forestående. Vi vil selvfølgelig dekke hele arrangementet når det skjer.