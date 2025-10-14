Apple har precis teasat en ny MacBook Pro – och den kan bjuda på mer än bara ett M5-chip

Apple bjuder på teasern “Something powerful is coming”

Teasern visar en MacBook Pro som fälls upp – troligen en ny M5-modell

Utöver M5-chippet kan även en ny färg dyka upp för Apples Pro-laptops

Den här gången var det inte Apple-chefen Tim Cook som stod för teasern – som han gjorde vid lanseringen av den himmelsblå MacBook Air och iPhone 16e – utan företagets marknadschef Greg Joswiak. Han har i praktiken bekräftat att åtminstone en ny Mac är på väg.

I ett inlägg på X skrev Joswiak: “Mmmmm… something powerful is coming.” tillsammans med en kort video där en MacBook Pro syns fällas upp i en V-form, följt av texten “Coming Soon” i olika blå nyanser. Räknar man antalet “m” i hans inlägg och minns att den romerska siffran V står för 5, känns det uppenbart att detta är en direkt teaser för en MacBook Pro med M5-chip.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJCOctober 14, 2025

Vad “Coming Soon” betyder exakt är oklart, men baserat på tidigare Apple-teasers i sociala medier kan vi förvänta oss att lanseringen sker redan senare denna vecka – möjligen redan på onsdag den 15 oktober 2025.

Apple brukar lansera nya Mac-modeller i oktober, och under 2024 presenterade företaget nya 14- och 16-tumsversioner av MacBook Pro, en omdesignad Mac mini, en kraftfullare Mac Studio och en ny iMac – alla med M4-chip. Nu verkar det åtminstone som att en ny Mac är på väg, sannolikt en uppdaterad version av MacBook Pro utrustad med M5.

Det kommer inte som någon större överraskning med tanke på Apples historik av oktoberevenemang och de senaste månadernas rykten om kommande M5-Macar. Enligt rykten kommer Apple att behålla den nuvarande designen med 14- och 16-tumsskärmar, rejäla portar och robust konstruktion, men byta ut innanmätet till den nya och mer kraftfulla M5-processorn.

Troligtvis kommer MacBook Pro med M5 att lanseras i tre varianter – basmodellen, M5 Pro och M5 Max – om Apple följer sin vanliga namnstruktur.

(Image credit: Apple)

Men utöver chippet kan vi även få se något nytt på utsidan. Medan M4-MacBook Pro finns i färgerna Space Black och Silver, tyder Joswiaks teaser på att en ny färgvariant kan vara på väg. På samma sätt som Apple gav Pro-modellerna av iPhone ett lyft med färgerna Cosmic Orange och en ny blå nyans, kan nu även Pro-laptopen få lite färg.

Av teasern att döma verkar MacBook Pro ha en subtil blå ton – kanske inte lika ljus och luftig som den himmelsblå MacBook Air, utan snarare en djupare marinblå nyans.

Vi får förstås vänta på att Apple bekräftar det hela officiellt, men med en teaser direkt från Apples egen marknadschef känns det som att en ny Mac-lansering är nära förestående. Vi kommer givetvis att täcka hela eventet när det sker.