Apple acaba de dar un adelanto de una nueva MacBook Pro, y podría ofrecer algo más que un chip M5

Apple acaba de adelantar que "algo potente está por llegar".

El avance muestra un MacBook Pro desplegándose, probablemente un nuevo modelo con chip M5.

Aunque el chip M5 es casi seguro, es posible que llegue una nueva opción de color para las computadoras portátiles Pro de Apple.

¿Otra ves Tim Cook nos adelantó algo sobre un nuevo producto de Apple? No, la respuesta es no, sin embargo, en esta ocasión fue el vicepresidente sénior de Marketing de la empresa con sede en Cupertino, Greg Joswiak, quien básicamente confirmó que hay al menos un nuevo Mac en camino.

Una publicación en X (antes Twitter) con el título "Mmmmm... algo potente está por llegar" muestra un video con lo que parece ser un MacBook Pro abierto en forma de V, con la frase "Coming Soon" (Próximamente) en diferentes tonos de azul. Ahora cuenta el número de m que utilizó y recuerda qué es el número romano V, y estamos bastante seguros de que se trata de un adelanto directo de un MacBook Pro con procesador M5.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJCOctober 14, 2025

En cuanto al significado exacto de «Próximamente», teniendo en cuenta los avances que Apple ha publicado en las redes sociales, esperamos que se produzca a finales de esta semana, posiblemente mañana mismo, miércoles 15 de octubre de 2025.

En los últimos años, Apple también ha aprovechado el mes de octubre para lanzar nuevos Mac y, en 2024, presentó los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un Mac mini rediseñado, un Mac Studio mejorado y un nuevo iMac, todos ellos con el chip M4. Al parecer, tendremos al menos un nuevo Mac, que parece ser una potente variante del MacBook Pro con M5.

No es una gran sorpresa, dada la trayectoria de Apple en cuanto a lanzamientos en octubre y, más recientemente, los rumores sobre la próxima presentación de los Mac con M5. Hasta ahora, los rumores apuntaban a que Apple mantendría los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, más robustos y con más puertos, pero que cambiaría el chip por uno más potente.

Es probable que el MacBook Pro M5 se comercialice como modelo básico, así como en variantes Pro y Max, si Apple sigue su convención de nomenclatura actual.

(Image credit: Apple)

Sin embargo, aunque el MacBook Pro M4 viene en negro espacial y plata, tengo la corazonada de que este último avance podría estar insinuando una nueva opción de color. Al igual que Apple finalmente le dio a los iPhones Pro un toque de color con el naranja cósmico y un nuevo tono de azul junto con el plateado, Apple podría estar finalmente preparándose para presentar una versión colorida de su computadora portátil Pro.

Por el avance, parece que el MacBook Pro en cuestión podría tener un toque de azul, por lo que, aunque no sea tan pastel o fluido como el MacBook Air azul cielo, el MacBook Pro podría presentar un azul marino más intenso.

Por supuesto, tendremos que esperar a que Apple lo haga oficial, pero con un avance de nada menos que el propio vicepresidente sénior de marketing de Apple, tengo la sensación de que veremos el lanzamiento de un nuevo Mac de forma inminente. Y TechRadar será el lugar ideal para estar al tanto de todo, ya que lo analizaremos todo a medida que se vaya revelando.

