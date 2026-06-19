Tim Cook varnar för prishöjningar på Apple-produkter – kan vara dags att uppgradera din Mac snart

Apples VD har varnat för att "prishöjningar är oundvikliga"

Det kan innebära dyrare Mac-datorer, iPhone-modeller och iPads

Prisökningarna väntas bli stora och det finns farhågor om att Apple kan justera produktsortimentet på samma sätt som med Mac mini – kan instegsmodellen av MacBook Neo vara nästa offer?

Apples VD Tim Cook har varnat för att företaget kommer att höja priserna på sina produkter kraftigt till följd av den pågående minneskrisen.

I en intervju med The Wall Street Journal (uppmärksammad av Wccftech) sade Cook: "Tyvärr är prishöjningar oundvikliga. Vi gör vårt bästa för att mildra de enorma kostnadsökningar som drabbar oss och vi har försökt skydda våra kunder från dem, men situationen har blivit ohållbar."

De skenande kostnaderna för både RAM-minne och SSD-lagring innebär att Apple behöver höja priserna. Enligt rapporten väntas höjningarna bli "betydande". Detta ligger även i linje med tidigare uttalanden från Cook, där han förklarade att Apple från juni skulle möta "betydande" kostnadsökningar för minneskomponenter, något som i sin tur skulle påverka företagets produkter.

Latest Videos From Watch full video here:

Det här kommer därför inte som någon större överraskning, men nu står det klart att prisökningar är på väg till följd av den ohållbara situationen kring minnesmarknaden. En stor del av produktionen går idag till AI-industrin och datacenter, vilket pressar tillgången på komponenter för konsumentprodukter.

Däremot vet vi fortfarande inte hur stora prishöjningarna blir eller exakt vilka produkter som påverkas, eftersom Cook inte gav några detaljer.

Det känns dock som en säker gissning att Apples viktigaste produktkategorier kommer att bli dyrare, däribland iPhone, iPad och Mac. Wall Street Journal spekulerar till och med i att en framtida iPhone 18 Pro skulle kunna få ett startpris på 1 299 dollar i USA.

Är det dags att köpa en Mac nu?

(Image credit: Future)

Den stora frågan är förstås när prisökningarna träder i kraft. Med tanke på Cooks tidigare kommentarer om juni kan höjningar för Mac-datorer ligga nära i tiden. Wall Street Journal pekar dessutom på att Apple redan har gjort en liknande justering med Mac mini. Företaget slutade sälja den billigaste modellen med 256 GB lagring, vilket i praktiken gjorde instegsmodellen betydligt dyrare.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Slutsatsen är att om du funderar på att köpa en Mac kan det vara klokt att slå till innan priserna stiger. Eventuella erbjudanden på MacBook-modeller under kommande reor kan därför vara extra intressanta.

MacBook Neo nämns särskilt som en modell att hålla ögonen på. Om Apple följer samma strategi som med Mac mini finns det en risk att den billigaste versionen försvinner ur sortimentet under de kommande månaderna. Som en användare på Reddit uttryckte det: "MacBook Neo för 599 dollar var kul så länge det varade."

Cook nämnde även att Apple är villigt att använda sin starka balansräkning för att "vara en del av lösningen". Det betyder inte att Apple planerar att bygga egna fabriker för minneschip – det avfärdade Cook uttryckligen. Däremot tyder uttalandet på att företaget kan investera i minnesindustrin på olika sätt.

Vissa analytiker tror att Apple kan förskottsbetala för att säkra större leveranser av minneskomponenter, något som skulle kräva enorma investeringar för att konkurrera med AI-företagens efterfrågan. Andra tror att Apple kan hjälpa till att finansiera utbyggnaden av minnestillverkarnas produktion i utbyte mot mer fördelaktiga priser på längre sikt.

Samtidigt uppmärksammade teknikprofilen Jukan ett inlägg från Donald Trump på Truth Social där det hävdas att Apple har gått med på att samarbeta med Intel kring design och tillverkning av chip i USA. Det skulle kunna vara ett sätt för Apple att minska sitt beroende av TSMC.

Cook har tidigare sagt att Apple undersöker en "rad olika alternativ" för att hantera minneskrisen, och det verkar uppenbarligen hända mycket bakom kulisserna just nu. För tillfället följer vi utvecklingen noga – inte minst när det gäller framtiden för MacBook Neo och Apples övriga bärbara datorer.