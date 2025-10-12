Apples Mac-plan för 2025 och 2026 kan ha läckt – via macOS Tahoe 26

Nya MacBooks och Mac-datorer ryktas vara på väg

Dessa modeller väntas lanseras under 2025 och 2026

Nästan varje Mac-modell kan få en uppdatering

Tidigare i veckan dök rykten upp om nya M5 MacBook Pro, och nu kan en ny läcka ha avslöjat Apples hela lanseringsplan för Mac-datorer – för resten av året och en bit in i nästa – genom detaljer i utvecklingsschemat för macOS Tahoe 26.

Enligt källor med insyn i utvecklingen och testningen av macOS Tahoe 26, som talat med AppleInsider, kommer M5 MacBook Pro att avslöjas inom en snar framtid. Därefter ska 13-tums- och 15-tumsmodeller av M5 MacBook Air dyka upp i början av 2026, enligt samma källor. Dessa modeller ersätter nuvarande M4 MacBook Air, som fick mycket beröm i vår recension av M4 MacBook Air.

Enligt läckan ska den nya MacBook Air lanseras samtidigt som macOS Tahoe 26.2. M4-versionen kom i mars 2025 tillsammans med macOS Sequoia 15.3, så mönstret verkar upprepa sig.

Stationära datorer

M4 MacBook Pro 14". (Image credit: Future)

Efter det förväntas de kraftfullare MacBook Pro-varianterna med M5 Pro- och M5 Max-chip lanseras. Dessa modeller ska enligt uppgift komma strax efter M5 MacBook Air och därmed komplettera hela M5 MacBook Pro-serien.

Apple planerar också fler Mac-lanseringar under 2026: en ny Mac mini och en ny Mac Studio väntas komma under mitten av året. En ny iMac kan också vara på gång, men källorna bakom läckan är mindre säkra på just den modellen.

Alla dessa stationära datorer skulle förstås ersätta de nuvarande versionerna. Den senaste stationära Mac-lanseringen skedde i mars 2025, då M3 Ultra Mac Studio introducerades – så uppdateringar känns helt klart troligt för nästa år.

Det ser ut att bli en intensiv period för Apple under slutet av 2025 och 2026, med flera nya Mac-modeller på väg – och dessutom väntas fler produkter, inklusive nya iPad Pro och den potentiella iPhone 17e, lanseras under de kommande månaderna.

