M5 MacBook Pro närmar sig lansering – men nya rykten om M6 kan få dig att vänta

En ny rapport säger att M5 MacBook Pro snart går in i massproduktion

Apple planerar även nya MacBook Air-modeller och stationära monitorer

M6 MacBook Pro väntas bli ett betydligt större lyft

Apple brukar vanligtvis lansera nya MacBook Pro-modeller i oktober eller november, men just nu pratas det om att kommande M5 MacBook Pro kan dröja till början av 2026. Om du gått och väntat på nyheter om datorn finns nu en färsk uppdatering som ger lite mer klarhet kring när vi kan förvänta oss den efterlängtade lanseringen.

I det senaste Power On-nyhetsbrevet skriver Bloomberg-journalisten Mark Gurman att Apple ”närmar sig massproduktion” av MacBook Pro, MacBook Air och två Mac-monitorer. Det kan betyda att ett helt gäng nya Mac-datorer och tillbehör är på väg.

När det gäller lanseringsdatum säger Gurman att produkterna planeras för release ”mellan slutet av året och första kvartalet nästa år”. Med oktober runt hörnet känns det osannolikt att de dyker upp redan nästa månad, särskilt eftersom massproduktionen enligt uppgifterna inte har startat ännu. Ett lanseringsfönster mellan december och mars känns därför som mer troligt.

Läser man mellan raderna känns ett släpp under 2026 mest sannolikt. MacBook Air brukar lanseras på våren (mars–maj), och om både MacBook Pro och MacBook Air nu verkar följa samma produktionsschema kan det innebära att de kommer ungefär samtidigt. Det är inte bekräftat, men resonemanget är logiskt.

Är det värt att vänta?

(Image credit: Romancev768)

Frågan är om du ska slå till på M5 MacBook Pro när den väl lanseras. Det nya M5-chippet väntas ge bättre prestanda och energieffektivitet, men i övrigt är det få detaljer som läckt om datorn, vilket tyder på att det kan röra sig om en ganska liten uppdatering. Även ryktena kring MacBook Air och Mac-monitorerna är få, så där är det svårt att säga något säkert.

Den mer omfattande uppdateringen väntas senare under 2026. Då ska M6 MacBook Pro dyka upp med flera större förändringar som gör den till en mer intressant investering. Enligt ryktena ska den få en OLED-skärm med pekfunktioner, en tunnare design och M6-chip byggda på en mindre 2nm-process, vilket kan ge ett rejält prestandalyft.

Om du inte är i akut behov av att uppgradera till en ny MacBook Pro är det troligen värt att vänta till M6-modellen kommer mot slutet av 2026 – vilket är vad de nuvarande ryktena pekar på. Eftersom både M5 och M6 kan presenteras under samma år blir väntan heller inte särskilt lång.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Apple har kört på liknande upplägg tidigare, till exempel lanserades 13-tums MacBook Pro med Intels 10:e generation i maj 2020, följt av den första M1 MacBook Pro i november samma år. Det finns inga garantier för att det blir likadant igen, men det är inte omöjligt om Apple väljer att senarelägga M5 MacBook Pro till början av 2026.