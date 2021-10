Apple M1 Pro og M1 Max – dette er alt vi vet om de nye Apple-prosessorene

Apple har endelig annonsert nye Apple M1 Pro og M1 Max, to prosessorer vi tidligere trodde kom til å hete Apple M1X, og nå hevder selskapet at dette er første gang noen har laget en SoC i en laptop beregnet på profesjonell bruk.



Man får opptil 64 GB delt RAM og en ekstrem minnebåndbredde (opptil 400 GB/s), noe som burde være både minne og hastighet nok til nær sagt alle bruksområder – særlig i tospann med det nye designet med 10 CPU-kjerner.



De nye brikkene vil være å finne i MacBook Pro 14" (M1 Pro/M1 Max, 2021) og MacBook Pro 16" (M1 Pro/M1 Max, 2021), som kan forhåndsbestilles fra og med i dag. Disse blir sendt ut til kunder og butikker neste uke. Apple hevder at M1 Pro og M1 Max kommer til å bli de kraftigste prosessorene man kan finne i pro-segmentet for laptoper. Vi må nesten teste maskinene for å bekrefte om dette stemmer, men det ser helt klart lovende ut.

Rett på sak

Hva er det? Apples nye profesjonelle prosessorer, i MacBook Pro (foreløpig)

Apples nye profesjonelle prosessorer, i MacBook Pro (foreløpig) Hvor mye koster den? Det avhenger av laptop-modellen

Det avhenger av laptop-modellen Når lanseres den? Nye MacBook Pro kan forhåndsbestilles nå

Apple M1 Pro/M1 Max lanseringsdato

Apple M1X er ikke en prosessor man får kjøpt for seg selv, så tilgjengeligheten avhenger av når man kan få fatt på MacBook-, Mac- og iPad Pro-modeller som tar i bruk den nye brikken. Nå med det første kan prosessoren kun fås i de nye MacBook Pro-modellene på henholdsvis 14 og 16 tommer (kommer i butikkene neste uke.)

Apple M1 Pro/M1 Max pris

Prisen på prosessoren avhenger selvsagt også av hvor mye enhetene de sitter i kommer til å koste, og per nå er dette altså snakk om toppmodellene innen MacBook Pro-maskiner.



M1-brikken gjorde ikke nye iMac, MacBook Pro 13" (2020), MacBook Air (2020) eller Mac mini noe billigere, men de ble ikke nye dyrere heller. Nå som Apple har begynt med egne prosessorer er det ingen tvil om at selskapet sparer en hel del på produksjon, så det er mulig at dette vil bety lavere priser på sikt, men vi lever ikke akkurat i håpet.



En annen ting en bør merke seg er at vi med Apple M1 Pro og Max har en helt ny prosessorkonfigurasjon, og dermed har Apple nå fått et bredere spekter med egenkomponert silisium, litt på samme måte som Intel har med Core i3, i5, i7 og i9, og AMD har med Ryzen 5, 7 og 9. Den ekstreme ytelsesforskjellen, særlig når det gjelder grafikk, gjør at prisene på de forskjellige Mac-produktene legger seg et godt stykke unna hverandre.



Den rimeligste måten man kan skaffe seg en M1-prosessor av seneste generasjon på er ved å kjøpe nye MacBook Pro 14" (M1 Pro, 2021) koster fra 23 490 kroner. Da får man en M1 Pro-prosessor med 8 CPU-kjerner, 14 GPU-kjerner, 16 GB felles RAM (både GPU- og CPU-kjernene bruker dette) og 512 GB SSD-lagring.



Vil man ha den rimeligste MacBook-maskinen med M1 Max, så velger man ovennevnte grunnmodell og legger på 6000 kroner. Totalprisen blir da 34 490 kroner.



Den aller gjeveste modellen, MacBook Pro 16" (M1 Max, 2021), med den maksimale minne- og lagringsmengden (henholdsvis 64 GB og 8 TB) koster – hold deg fast – 74 490 kroner.

Apple M1 Pro/M1 Max spesifikasjoner og ytelse

Apples påstander om ytelsen i M1 var i overkant optimistiske i forhold til det vi faktisk klarte å tyne ut av prosessoren i våre tester, i alle fall når det gjelder ren ytelse. Det er likevel ingen tvil om at M1 var svært kraftige saker, og siden den var særdeles strømgjerrig var påstandene om forbedret batteritid på ingen måter overdrevne. Slik går det når man bruker ARM-arkitektur.



Nå som M1 Pro og M1 Max er på trappene forventer vi helt klart langt høyere ytelse, men det er vanskelig å forutsi nøyaktig hva dette innebærer før vi får maskinene på testbenken. Som vanlig kom Apple med en hel rekke påstander under sitt lanseringsevenement (Unleashed). Det var blant annet snakk om fire ganger så høy GPU-ytelse som i M1 med M1 Max (2 ganger så høy ytelse i M1 Pro), men sammenligningsgrunnlaget på mange av tallene var litt ulne, så det blir spennende å se hva prosessorene faktisk klarer etter hvert.



M1-brikken var allerede laget ved hjelp av en 5 nm-prosess, og dette går igjen i årets M1 Pro/M1 Max. Det sies at TSMC skal begynne å eksperimentere med 4 nm allerede i 2021, men at vanlige produksjon ikke vil være aktuelt før til neste år, noe vi ser gjenspeilt lanseringen den 18. oktober. Både M1 Pro og M1 Max blir fortsatt produsert på 5 nm.



Det er ingen tvil om at Apple M1 var en utrolig prosessor, og det mest imponerende var uten tvil at den klarte å levere såpass høy ytelse samtidig som den var svært strømgjerrig. Batterilevetiden ble med andre ord tilsvarende god, og nå ser det ut til at Apple ønsker å ta med seg denne suksessen videre inn i MacBook Pro-serien.



Denne gangen er det snakk om en Apple M1 Pro-brikke med enten 8 eller 10 CPU-kjerner. Den gjeveste varianten har bare to kjerner mer enn Apple M1, men det er likevel snakk om dobbelt så mange høyytelseskjerner og 2 strømgjerrige kjerner – M1 hadde 4 høyytelseskjerner og 4 strømgjerrige kjerner. Det betyr at M1 Pro kommer til å være langt raskere enn M1, men det betyr også høyere strømforbruk. Det blir derfor spennende å se hvor store batterier det vil være å finne i de to nye MacBook Pro-modellene.



Uansett hvor mye batteritid man vil ha å leke med i praksis, så vil det nok antakeligvis være verdt det for brukere som sysler med kreativt innhold, siden Apple skryter såpass av ytelsen (70 % bedre CPU-ytelse ble nevnt i forbindelse med M1 Pro.)



GPU-delen får også en enorm oppgradering, særlig når det gjelder M1 Max. I Apple M1 Pro får man 2048 såkalte Execution Units (EU-enheter), hvilket er en enorm forbedring kontra M1-brikkens 128 EU-enheter. Samtidig har Apple et knallhardt fokus på strømgjerrighet, så den nye GPU-delen skal faktisk klare seg med maksimalt 30 watt, samtidig som den yter milevis bedre enn ethvert integrert skjermkort man finner i Intel-prosessorer.