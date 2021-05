Apple hinter om blodsukkermåling i Apple Watch 7

Det har vært mang et rykte om at blodsukkermåling skal bli en av de nye funksjonene som kommer med Apple Watch 7, og det ser nå i økende grad sannsynlig ut etter at Apple nylig nevnte funksjonen i et spørreskjema.



Som 9to5Mac skriver, så spurte spørreskjemaet brukere om apper som brukes til å holde styr på matvaner, medisiner og nivået på blodsukkeret. Implikasjonen er at Apple vurderer å legge til blodsukkermåling i sine fremtidige smartklokker.



Andre spørsmål var knyttet til de eksisterende helsefunksjonene i Apple Watch – skrittelling, bevegelsesringer, påminnelser om å reise seg og bevege seg, og så videre – og hvor ofte disse brukes. Skjemaet spurte også om tredjepartsapper som målte helsedata.

Disse brukerundersøkelsene er ikke et nytt fenomen, men de gir ofte et innblikk i hva Apple planlegger i fremtidige produkter. Fjerningen av laderen fra iPhone 12 var for eksempel et trekk som på forhånd ble spådd på grunn av en av disse spørreskjemaene.

Vi har smurt oss inn med tålmodighet

Helse- og treningsmonitorering er selvsagt en av de største salgsargumentene for Apple Watch, og det gir mening at Apple ønsker å utvide tilbudet. Måling av blodsukkernivå vil være en velkommen nyvinning, særlig for alle med diabetes (og alle som har diabetes, men ikke ennå har fått en diagnose.)



Sist vi holdt øret inntil ryktemølla hørte vi at blodsukkermåling var aktuelt både for Apple Watch 7 og Samsung Galaxy Watch 4, så det kommer til å bli interessant å se hvilken av de to teknologigigantene som klarer å implementere funksjonen i en smartklokke først.



Dette er et langt større framsteg enn bare å telle skritt: En pålitelig måte å måle noe så viktig som blodsukkernivå kommer til kreve at offentlige instanser godkjenner bruken, noe som kan gjøre at prosessen med å få teknologien inn i klokkene og ut til brukerne blir lengre.



Med det i mente er det ikke vanskelig å skjønne et ferskt rykte som sier at måling av blodsukkeret er en funksjon som ikke vil være å finne i butikkene før Apple Watch 8 lanseres i 2022. Det er selvsagt umulig å faktisk å vite før Apple har sin offisielle avsløring av årets enhet, men med denne nye informasjonen om innholdet i Apples spørreundersøkelser er det vanskelig å tro noe annet enn at funksjonen i alle fall er på vei.