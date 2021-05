Hi-Fi-variant av Apple Music skal etter sigende lanseres samtidig som AirPods 3

Det later til at Apple planlegger en våroverraskelse med lanseringen av AirPods 3. Kilder innad i industrien hevder at et tapsfritt hifi-alternativ kommer til å legges til Apple Music samtidig, og viktigst av alt – uten at det skal koste mer.



Dette ifølge Hits Daily Double (omtalt av MacRumors), og selv om det kun er snakk om et rykte, så gir det mye mening at Apple legger til en slik type funksjonalitet for brukerne sine. I februar ble Spotifi HiFi annonsert, et type abonnement som innebærer tapsfri lyd i CD-kvalitet som skal lanseres senere i år – men selskapet har foreløpig ikke avslørt noen pris – dermed er det ikke rart at mange spekulasjoner om hva Apple skal svare med har dukket opp.



Selv om Daily Double sier at Apple Musics nye feinschmecker-tjeneste kommer til å være en slags ny type abonnement nevnes det også at månedsprisen skal være den samme, altså 99 kroner i måneden, hvilket gjør at det høres ut som om hifi-nyvinningen fra Apple kommer til å være en gratis oppgradering for eksisterende brukere.

Uansett hva de faktiske detaljene er, så er Apple like fullt akterutseilt kontra rivalene – selv om Spotifiy ikke ennå har lansert sitt tapsfrie abonnement ennå er det likevel mulig å få lignende kvalitet med tjenester som Deezer, Tidal Qobuz og Amazon Music Unlimited.



Samtidig er det slik at Spotify antageligvis kommer til å ta seg godt betalt for HiFi-funksjonaliteten, på samme måte som Amazon har gjort, og det kan Apple dra nytte av for å kontre den svært populære konkurrenten.

En gave til Apple Music-brukere

Strømmekvaliteten til Apple Music kan per nå maksimalt fås i 256 kbps AAC, og selv om det fungerer godt er dette like fullt såkalt lossy komprimering – hvis man har godt lytteutstyr kan det være at man med gullører hører forskjellen mellom det nåværende formatet og et nyere format med snillere komprimering.



Lyd i CD-kvalitet (16-bit/44,1 kHz) tilsvarer 1411 kbps (ukomprimert), mens det strømmebransjen kaller lyd i studio-kvalitet (24-bit/192 kHz) tilsvarer 9216 kbps (ukomprimert). Musikk med sistnevnte sampling og bitdybde (og høyere) tilbys av Tidal Qobuz og Amaon, mens Deezer og Spotify (om ikke så lenge) holder seg til såkalt CD-kvalitet.



Det er verdt å nevne at alle formatene selvsagt er komprimerte, forskjellen ligger i hva slags komprimering som brukes. Høykvalitetsabonnementene pleier å ta i bruk FLAC, et format som fjerner data uten tap i lydkvalitet (på samme måte som man kan pakke filer i en zip-fil, og få en mindre størrelse, uten at man mister data).



Nøyaktig hvor Apple Music kommer til å plassere seg når det gjelder lydkvalitet – og hvorvidt det får innvirkninger på prisen – gjenstår å se. WWDC 2021, Apples programvaremesse, går av stabelen i starten av juni, og er et perfekt tidspunkt for Apple å annonsere oppdateringen.



Hvis ryktet medfører riktighet skal også tredje generasjon AirPods avsløres på samme tidspunkt. De sies å ha kortere stilker, og kan også ha et drøss nye treningsfunksjoner i tillegg.

Hvorfor ikke enda høyere kvalitet?

Det er lite sannsynlig at Apple prøver å konkurrere med tjenester som tilbyr ekstrem sampling og bitdybde før de inneværende iPhone-modellene støtter dette. Du kunne komme til å trenge en DAC (digital til analog-konvertering) som støtter formatene for å kunne spille av disse strømmefilene, så for Apple, som normalt sett skor seg på å gjøre det enkelt for folk, ville dette vært et litt merkelig trekk.



Derfor høres det ovennevnte ryktet relativt sannsynlig ut – men om det går troll i ord får vi ikke vite før i juni.