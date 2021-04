Slik gjør du boligen din smart med Apple HomeKit

HomeKit er Apples løsning for å samle alle dine smarte enheter i ett helhetlig økosystem. I Apples visjoner om fremtidens boliger vil den smarte dørlåsen snakke med den smarte belysningen, og den smarte termostaten vil samhandle sømløst med den smarte viften i taket.

Dette er kanskje den enkleste forklaringen av HomeKit og deres konkurrerende systemer som Amazon Alexa og Google Home. Systemet er navet for styring av de smarte produktene du har samlet i den smarte boligen din, og som får dem til å snakke med hverandre.

Apple HomeKit styres via appen Hjem, som du finner forhåndsinstallert alle modeller av iPhone, iPad og Mac. Du kan også benytte Hjem-appen direkte fra din Apple Watch. Ved å legge til ditt smarte tilbehør i Hjem-appen kan du altså få enhetene i dialog med hverandre, og du kan også selv snakke med dem, takket være Apples digitale assistent Siri.

For øyeblikket kan du bare legge til nye smarte enheter fra en iPhone eller en iPad, men vil du legge til stemninger eller automatiseringer – mer om dette senere – kan du også gjøre dette fra en Mac.

I denne guiden beskriver vi hvordan du legger inn nytt tilbehør i Hjem-appen, oppretter rom og soner, stemninger og automatiseringer, samt hvordan du installerer et knutepunkt.

Slik legger du inn tilbehør i Hjem-appen

Som vi nevnte ovenfor, kan du ikke bruke en Mac for å legge inn nytt tilbehør i Hjem-appen. Men det gjør ikke så mye. Det aller enkleste er å gjøre dette fra en iPhone, men det går også fint å bruke en iPad, eller en iPod touch, for den sakens skyld.

Når du har dobbeltsjekket at alt tilbehøret er slått på og befinner seg i nærheten, er det bare å sette i gang. Men det er lurt å først sjekke manualene til de ulike enhetene og finne ut om alle støttes av Apple HomeKit, eller om tilknytningen krever ytterligere maskinvare, som for eksempel en produktspesifikk hub (knutepunkt) for å fungere.

Slik legger du inn tilbehør direkte i Hjem-appen:

Begynn med å åpne Hjem-appen og klikk på den store +-knappen for å velge alternativet «Legg til tilbehør». Deretter skanner du koden du finner på tilbehøret, på kartongen eller i dokumentasjonen som fulgte med. (Image credit: Apple)

Begynn med å åpne Hjem-appen og klikk på den store +-knappen for å velge alternativet «Legg til tilbehør». Deretter skanner du den åttesifrede HomeKit-koden tilbehøret skal være utstyrt med, eventuelt fra innpakningen eller i dokumentasjonen som fulgte med. Av og til er det en QR-kode som må skannes. Hvis du har en iPhone 7 eller nyere, trenger du ingen kode hvis tilbehøret har støtte for NFC. Da er det nok å holde telefonen nær tilbehøret.

Hvis du ikke får til å skanne koden fra tilbehøret, eller om tilbehøret leveres uten kode, er det også mulig å legge inn tilbehøret manuelt.

Når du blir spurt om du vil legge til tilbehøret i nettverket, trykker du «Tillat». Deretter navngir du tilbehøret og legger det i et virtuelt rom i Hjem-appen. Det gjør det enklere å identifisere og lettere å styre med Siri.

Når dette er gjort, trykker du på Neste og Ferdig.

Ofte er det en smal sak å legge til tilbehør, men av og til kan den innledende synkroniseringen ta litt tid. Enkelte ganger fungerer det simpelthen ikke, og da er det bare å prøve igjen. Av en eller annen grunn fungerer det ofte bedre på neste forsøk.

En del tilbehør kan du legge til i HomeKit direkte via tilbehørets egen app, noe som også kan være en måte å teste ut om noe faktiske er galt hvis du først har gått via HomeKit. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du tilbakestille tilbehøret og prøve på nytt.

Slik oppretter du rom og soner

Opprett et nytt rom ved å klikke på Rom-fanen nederst på skjermen. Deretter klikker du på hus-ikonet før du velger Rominnstillinger. Under Rominnstillinger velger du Legg til rom. I Hjem-appen kan du også stille inn om flere familiemedlemmer skal kunne styre hjemmets smart-utstyr. (Image credit: Apple)

Ved å gruppere tilbehøret ditt etter rom blir det enklere å holde styr på hvor enhetene befinner seg, men først og fremst blir det lettere å styre dem med Siri. Hvis du har flere smartlyspærer, men bare én i soverommet, kan du enkelt slå på bare denne ene lampen ved å be Siri om å «Slå på lyset på soverommet».

Du oppretter et nytt rom ved å trykke på Rom-fanen nederst på skjermen. Deretter klikker du på hus-ikonet, før du velger Rominnstillinger hvor du velger «Legg til rom». Legg til et navn for rommet ditt. Deretter trykker eller klikker du på «Ferdig».

Du kan også gruppere flere rom i soner, for eksempel loft eller kjeller, slik at du får større områder som på en eller annen måte henger sammen. Du vil kanskje spille musikk i alle rommene i første etasje, men ikke ovenpå? Da er det lurt å benytte soner. Disse legger du også inn under Rominnstillinger.

Alt tilbehør samles under Rom-fanen, der de legger seg i de rommene de tildeles av deg, som store knapper. Og det er akkurat knapper de er. Av- og på-knapper. Ved å trykke på knappene får du opp innstillinger og reguleringer for hvert tilbehør. Du kan sveipe med fingeren for å bla deg gjennom rommene.

I Hjem-appen kan du også stille inn om flere av husstandens medlemmer skal kunne kontrollere smart-enhetene i hjemmet. Men da må du først invitere dem. Det gjør du ved først å klikke på hus-ikonet og deretter velge Hjeminnstillinger.

Slik konfigurerer du et hjemknutepunkt

Bilde 1 av 4 Hvis du har en Apple TV, er du allerede godt i gang. Den stilles automatisk inn som hjemknutepunkt. (Image credit: Future) Bilde 2 av 4 Still inn din iPad som hjemknutepunkt ved å klikke på «Innstillinger» og navnet ditt. (Image credit: Apple) Bilde 3 av 4 Deretter klikker du på «iCloud» og ruller ned og sjekker at «Hjem» er aktivert. (Image credit: Apple) Bilde 4 av 4 Deretter går du til «Innstillinger» -> «Hejm» og og slå på Bruk denne iPad-enheten som hjemknutepunkt. (Image credit: Apple)

Ved hjelp av et hjemknutepunkt kan du styre smarthjemmet ditt selv om du ikke er hjemme. Et hjemknutepunkt er altså en enhet i boligen som kommuniserer med internett og gir deg tilgang til hjemmet uansett hvor du selv befinner deg.

Hvis du har en HomePod eller HomePod mini, stilles de automatisk inn som hjemknutepunkt. Den store versjonen av HomePod produseres ikke lenger, men den kan kanskje finnes å oppdrive hos enkelte forhandlere.

Men også Apple TV stilles automatisk inn som hjemknutepunkt. Du kan dessuten stille inn en iPad som hjemknutepunkt. Det gjør du ved å klikke på «Innstillinger» og navnet ditt, før du klikker på «iCloud». Så ruller du deg nedover og sjekker at «Hjem» er aktivert. Deretter går du til «Innstillinger» og «Hjem» og slår på »Bruk denne iPad-enheten som hjemknutepunkt».

For at dette skal kunne fungere, må din iPad være innlogget på iCloud-kontoen din, påslått og tilknyttet det trådløse hjemmenettverket ditt. Den må altså befinne seg i hjemmet for å kunne fjernstyre det.

Slik skaper du stemninger

I Hjem-appen klikker du på det store +-tegnet og velger « Legg til stemning». Velg en foreslått stemning, eller opprett en egendefinert stemning. Deretter kobler du til tilbehør og bestemmer hva som skal skje når denne stemningen aktiveres. (Image credit: Apple)

Stemninger er en smart måte å styre flere enheter samtidig på, uansett hvor i boligen de befinner seg. Du kan for eksempel opprette en stemning du kaller «God natt», og la denne slukke alle lampene og låse ytterdøren. Eller du oppretter en stemning du kaller «God morgen», og lar den sette i gang favorittspillelisten din og starte opp kaffemaskinen på kjøkkenet.

I Hjem-appen klikker du på det store +-tegnet og velger «Legg til stemning», Der kan du velge en av de foreslåtte stemningene, eller opprette dine egendefinerte. Deretter legger du til tilbehør.

Hvis du trykker og holder på et tilbehør, kan du justere det som skal skje med det når stemningen aktiveres.

Takket være stemninger kan du dessuten ved hjelp av Siri snakke med Hjem-appen og aktivere dens funksjoner med stemmen.

Slik oppretter du automatiseringer

Du oppretter an automatisering ved å klikke på den store +-knappen i fanen Automatisering. Velg når du vil at automatiseringen skal inntreffe. Du kobler sammen handlinger og tilbehør slik at enhetene oppfører seg slik du vil. (Image credit: Apple)

Hvis du har stilt inn et hjemknutepunkt (se ovenfor), kan du også automatisere en stemning. Dermed kan stemningen inntreffe automatisk basert på for eksempel tidspunkt, sted og sensoridentifisering. Du kan naturligvis også styre enkeltenheter med automatisering. Med en smart kaffemaskin og en automatisering trenger du for eksempel aldri å bekymre deg over om du husket å slå av kaffemaskinen. Med automatiseringen «Jeg går hjemmefra» kan du sørge for at dette skjer automatisk.

Du oppretter en automatisering ved å klikke på fanen Automatisering i Hjem-appen, og legger til en ny automatisering ved å klikke på den store +-knappen. Deretter velger du når du vil at automatiseringen skal inntreffe. Så kobler du sammen handlinger og tilbehør slik at enhetene opptrer etter dine ønsker, og helst automatisk.

Her finner du de beste enhetene til smarthjemmet ditt.

Er du usikker på hvilke smart-enheter du trenger i den smarte boligen din? På Apples egne sider kan du finne massevis av tilbehør som støttes av Apple HomeKit.