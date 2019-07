Tesla vil bli mye dyrere når fullverdig autopilot er ferdig utviklet

Teslas biler skal bli mye dyrere når de en gang blir fullstendig selvkjørende, sier selskapets sjef Elon Musk.

Musk har lenge insistert på at Tesla representerer en invertering som vil gi avkastning over tid, noe som har ført til at en Twitter-bruker har spurt om kunder kun har et begrenset tidsrom til å kjøpe seg en Tesla.

På sitt vante vis svarte Musk først bare «ja», men han har i etterkant utdypet med at selskapet fortsatt skal selge biler også i fremtiden – bare til en betydelig høyere pris.

To be clear, consumers will still be able to buy a Tesla, but the clearing price will rise significantly, as a fully autonomous car that can function as a robotaxi is several times more valuable than a non-autonomous car8 July 2019