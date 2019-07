Teslaer bliver meget dyrere, når selvkørende biler bliver hverdag

Biler fra Tesla kan ende med at blive meget dyrere, når udviklingen inden for selvkørende modeller er endeligt klar, udtaler firmaets administrerende direktør, Elon Musk.

Musk har længe insisteret på, at Tesla repræsenterer en investering, som over tid vil stige i værdi, hvilket fik en hurtig Twitter-bruger til at spørge, om muligheden for at købe en bil var begrænset?

I sædvanlig Musk-stil svarede han blot: ”Yes”, men trak senere lidt i land og forklarede, at firmaet stadig ville sælge biler, men til en meget højere pris end de gør nu.

To be clear, consumers will still be able to buy a Tesla, but the clearing price will rise significantly, as a fully autonomous car that can function as a robotaxi is several times more valuable than a non-autonomous car8 July 2019