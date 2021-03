Paramount+ lansert på Apple TV

ViacomCBS annonserte denne uken at deres nye strømmetjeneste Paramount+ fra og med 25. mars kommer til å være tilgjengelig via Apple TV.



Apple TV-appen er tilgjengelig i Norden på iPhone, iPad, Apple TV iPod touch, Mac-maskiner, på utvalgte smart-TV-er fra Samsung, LG og Sony samt på PlayStation og Xbox.



Paramount+ har i lengre tid vært tilgjengelig for kunder av Telia og Telenor, men i dag skjer det altså en nylansering av tjenesten som innebærer en hel rekke nytt innhold og en opptrapping mot lanseringen av strømmetjenesten på et helt drøss plattformer i april.

«Paramount+ har posisjonert seg godt med tanke på å bli en sentral aktør blant de norske strømmetjenestene», sier Jesper Dahl, nordisk direktør for ViacomCBC.



«Paramount+ tilbyr et bredt utvalg innhold innen alle sjangre. Vi er veldig glade over å kunne tilby våre kunder Paramount+ via Apple TV-kanalene, samt via våre partnere før vi introduserer tjenesten som en frittstående app senere i april», forklarer Dahl videre.

Med mer enn 6000 episoder og filmer klare til strømming i løpet av året blir Paramount+ hjemsted for ikoniske titler fra SHOWTIME, CBS og Paramount Studios, for ikke å snakke om filmer og TV-serier laget spesifikt for Paramount+, eksklusive «first-run» filmer og dramaserier, innhold fra Nickelodeon, MTV samt et bredt utvalg globalt og lokalt premium-innhold på tvers av sjangre.



Fra og med i dag (25. mars) kan Apple-kunder tegne et abonnement på Paramount+ via Apple TV-appen og få en gratis prøveperiode på syv dager.



Prisen i Norge skal ligge på 69 kroner i måneden, noe som befinner seg i nedre del av strømmesjiktet.