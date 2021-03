Kvalifiseringen til VM i Qatar 2022: Hvordan strømme Norge-kampene

Det blir hektiske sju dager for det norske landslaget i kvalifiseringen frem mot VM i Qatar i 2022. I kveld (24. mars) spiller Haaland og gjengen mot Gibraltar, noe som på papiret høres ut som grei skuring, men gitt at laget skal prestere godt i tre kamper på rappen – alle skal spilles innen måneden er omme – så er det duket for et kampprogram så hektisk at Ståle Solbakken kan få mer enn nok å henge fingrene i.

Dette er første runde i UEFA-gruppespillet som skal avgjøre hvilke land fra Europa som får lov til å bli med i det kontroversielle Quatar-sluttspillet i 2022, der det skal avgjøres hvem som blir verdensmestere i fotball.

Erling Braut Haaland var såkalt ambassadør for «FIFA 21», og figurerte i en rekke reklamekampanjer. (Image credit: EA)

Forventningene til VM-kvalifiseringen skøyt fart etter at det før jul i fjor ble klart at Ståle Solbakken skulle bli landslagstrener i kjølvannet av en trå EM-kvalifisering. Mindre forestillinger om storspill ble det ikke etter at Martin Ødegaard i midten av ble presentert som ny kaptein, midt i en særdeles god periode på midtbanen for Arsenal.

Den største stjernen på banen i kvalikkampene vil likevel utvilsomt være Erling Braut Haaland – uansett motstander. Måltjuven som til daglig jobber som spydspiss i Borussia Dortmund regnes for tiden som en av verdens aller beste spillere, og har måttet tåle sammenligninger med storheter som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i forkant av det alle regner med blir en rekordovergang til en av storklubbene i løpet av sommeren. Prislappen har blitt anslått til å være på over 750 millioner kroner.

Strømmes på TV2

Det er TV2 som har rettighetene til å vise kvalifiseringskampene frem mot sluttspillet i Qatar i 2022, og heldigvis trenger man ikke et sports-spesifikt abonnement, det holder å ha tilgang til hovedkanalen. Hvis du ikke har tilgang til TV2 fra før av kan du gå inn på hjemmesiden til TV2 Sumo og velge en kanalpakke som inneholder grunnkanalen.



Kampprogrammet for Norge i tiden fremover mot april er som følger: