Tim Cook bricht sein Schweigen über das Apple Car

Apple-Chef Tim Cook hat einige Hinweise auf den Stand des mit Spannung erwarteten Apple Car*-Projekts des Unternehmens verraten.

In einem Interview mit der New York Times war Cook erwartungsgemäß ausweichend, als er zu Apples Plänen für autonome Fahrzeuge befragt wurde, bestätigte aber dennoch die Existenz der in der Entwicklung befindlichen selbstfahrenden Technologie.

"In Bezug auf die Arbeit, die wir [auf diesem Gebiet] leisten, werde ich mich natürlich ein wenig bedeckt halten", sagte Cook, bevor er hinzufügte: "Die Autonomie selbst ist eine Kerntechnologie... Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das Auto in vielerlei Hinsicht ein Roboter. Ein autonomes Auto ist ein Roboter. Und so gibt es viele Dinge, die du mit Autonomie machen kannst. Und wir werden sehen, was Apple damit anstellt."

Cook wurde dann mit der Frage konfrontiert, ob das Apple Car - offiziell als Project Titan bekannt - am Ende ein vollwertiges Fahrzeug oder ein softwarebasiertes Projekt sein würde. "Wir lieben es, Hardware, Software und Services zu integrieren und die Schnittpunkte zwischen diesen zu finden, weil wir glauben, dass dort die Magie liegt. Das ist es also, was wir gerne tun. Und wir lieben es, die primäre Technologie zu besitzen, die sich drum herum befindet."

Während Cook und Apple offensichtlich zurückhaltend sind, Details zu ihren Plänen für autonome Technologie zu teilen, deutet sein Versäumnis, zu dementieren, dass sich das Projekt auf ein selbstfahrendes Auto konzentrieren wird, darauf hin, dass Apple immer noch die Aussicht unterhält, ein Fahrzeug für die Straße zu produzieren, anstatt nur ein Betriebssystem für das Auto, das unter den bestehenden Autoherstellern verteilt werden soll.

Bezeichnenderweise schränkte Cook seine Kommentare auch ein, indem er sagte: "Wir erforschen intern so viele Dinge. Viele von ihnen werden nie das Licht der Welt erblicken. Ich sage nicht, dass dies nicht der Fall sein wird." Es ist also klar, dass bei Apple etwas im Gange ist - wir wissen nur noch nicht genau, was.

Eine unglückliche Partnerschaft

Ironischerweise deutet Cooks Aussage, dass Apple "es liebt, [seine] primäre Technologie zu besitzen", auf das zentrale Problem hin, mit dem das Unternehmen bei seinen gescheiterten Bemühungen um eine Partnerschaft mit einem Autohersteller bei seinem Fahrzeugprojekt konfrontiert war.

Obwohl Apple weithin als das erfolgreichste Unternehmen der Welt gilt, liegt seine Expertise in der Technologieentwicklung, nicht in der Automobilherstellung. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Hilfe eines anderen Unternehmens benötigt, wenn es hofft, ein Straßenfahrzeug zu bauen, aber es scheint, dass die großen Automarken nicht bereit waren, ein kleiner Zulieferer zu werden - so wie Foxconn* es für Tesla ist - bei einem Fahrzeug, das letztendlich den Namen Apple tragen würde.

Dies scheint der Grund zu sein, warum Apples Partnerschaftsgespräche mit Unternehmen wie Hyundai, Kia und Nissan zu einem abrupten Ende gekommen sind. Einem aktuellen Bericht der Financial Times zufolge war der Kontakt nur kurz und die Gespräche wurden aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über das Branding nicht bis in die Führungsebene geführt" - was alles über den Streitpunkt zwischen Apple und den Herstellern aussagt, mit denen Apple eine Partnerschaft anstrebt.

Tim Cooks jüngste Kommentare - obwohl zweifellos bedeutsam angesichts der relativen Stille, die das Projekt bis jetzt umgab - deuten immer noch nicht darauf hin, dass die Vision des Apple Car in absehbarer Zeit Realität wird.

Der Unternehmensanalyst Ming-Chi Kuo behauptete kürzlich, dass das Apple Car angesichts der anhaltenden Sackgasse in den Verhandlungen möglicherweise nicht vor 2028 oder später auf den Markt kommen wird, so dass man noch lange darauf warten muss, es auf der Straße zu sehen.

* Link englischsprachig