Apple lanserer ny iPad Pro med OLED-skjerm og Pencil Pro

Etter nesten et og et halvt år med venting har Apple endelig avduket de nye iPadene. Ifølge Apple er dette den største oppdateringen til iPad siden den første lanseringen for mange år siden. Den nye iPad Air i 11" og 13" tommer ble presentert, men virket nesten bare en oppvarming før showets store stjerne – Apple iPad Pro.

Ny iPad Pro

(Image credit: Apple)

Showets stjerne var selvfølgelig den nye iPad Pro. Som alle ryktene hadde spådd, har den en OLED-skjerm og kommer i to størrelser, 11" og 13". Det er imidlertid ikke en hvilken som helst OLED-skjerm, men faktisk to OLED-skjermer stablet oppå hverandre.

Siden alt må ha et navn, laget Apple begrepet «Tandem OLED» for dette. Som om det ikke var nok markedsføringssnakk, kaller Apple denne skjermen Ultra Retina XDR Display. Menneskelig sett betyr dette at skjermen er enda mer levende enn før og kan nå en høyere maksimal lysstyrke på 1600 nits.

(Image credit: Apple)

Det mest overraskende med den nye iPad Pro er utvilsomt prosessorbrikken. Den nåværende generasjonen bruker M2-brikken, som nå har funnet veien til iPad Air.

Med nye iPad Pro tar Apple spranget fra M2 til M4. Så dette er også den umiddelbare avsløringen av en helt ny M4-brikke, som ikke brukes i noen annen Apple-enhet. Ifølge Apple er brikken opptil dobbelt så rask som M2-brikken. I tillegg kan M4-brikken tilby samme ytelse som M2-brikken med kun halvparten av strømforbruket. Til tross for iPads tynnere størrelse, er den termisk ytelsen blitt bedre takket være bruken av grafenkjølere og andre optimaliseringer.

Du kan bestille den nye iPad Pro fra Apple fra i dag, og Apple vil begynne levering uken 15. mai. 11-tommers iPad Pro er tilgjengelig fra 14 490 kroner og 13-tommers modellen er tilgjengelig fra 18 990 kroner.

Apple Pencil Pro

(Image credit: Apple)

Med en ny iPad Pro kommer en ny Apple Pencil! Det er i hvert fall slik Apple har tenkt på det. Denne nye pennen går under navnet Apple Pencil Pro og bygger på det eksisterende konseptet. Formfaktoren er omtrent den samme, og denne utgaven av Apple Pencil Pro kan også lades trådløst på siden av iPad Pro.

Det er også en sensor som kan oppdage klembevegelser. Den lar deg åpne en kontekstmeny og umiddelbart velge hvilken penn du vil bruke. Det er også et nytt gyroskop som registrerer rotasjonsbevegelser. Den lar deg nøyaktig bestemme retningen på børstestrømmen ved å rotere Apple Pencil Pro i hånden.

Du kan også bestille den nye Apple Pencil Pro fra i dag og den vil bli levert fra neste uke. Nye Apple Pencil Pro koster 1 799 kroner.