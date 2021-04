Apple AirTags er offisielt avslørt – Tile-lignende sporing ved hjelp av iPhone

Apple AirTags er nå et faktum. Sporingsbrikkene ble offisielt annonsert under det såkalte Spring Loaded-evenementet som ble holdt 20. april.



AirTags ser ut til å legge seg relativt tett opptil de fleste spådommene som har versert de siste månedene: Man spenner brikkene til objekter, så kan man bruke Hvor er-appen med Apple-enheter som har U1-brikker (som eksempelvis iPhone 12-serien) til å finne igjen brikken, og dermed objektet den er festet til. Det er også slik at man kan velge å dele lokasjonen til en AirTag med andre brukere, slik at alle med et kompatibelt Apple-produkt kan være med på letingen. Dette gir Apple-brikkene et fortrinn i konkurransen med for eksempel Tile-brikkene, som har dominert markedet i årevis.

Du kan få AirTags med den sedvanlige Apple-logoen, eller få spesiallaget en variant med et eget inngravert symbol eller en emoji.



AirTags skal koste $29 per stykk, eller $99 om man går for en pakke med fire. Forhåndsbestilling starter den 23. april, og skal være i butikkene den 30. april. Norsk pris og tilgjengelighet får vi så snart Apple oppdaterer sine norske nettsider.