Garmin avslørte ved et uhell prisen på deres egen Fitbit Air-utfordrer – men de lekkede bildene ser mildt sagt tvilsomme ut

Dette bildet hevdes å være av Garmin Cirqa, men det kan være en forfalskning.

Noen har funnet prisinformasjon for Cirqa på Garmins egen nettside.

To forskjellige bilder av Fitbit Air Challenger har også dukket opp.

Bildene ser imidlertid mistenkelig ut som om de er generert av kunstig intelligens.

Garmin Cirqa har blitt en slags åpen hemmelighet i smartklokkeverdenen. Lekkasjer om den skjermløse konkurrenten til Fitbit Air har dukket opp gang på gang – noen ganger til og med på Garmins egen nettside. Nå ser det ut til at selskapet ved et uhell har lekket enda mer informasjon, inkludert globale priser og angivelige produktbilder, som alle sies å komme fra Garmin.

La oss begyne med prisene. Informasjonen ser ut til å komme direkte fra Garmins egne backend-systemer og viser at Cirqa vil koste 199,99 dollar i USA, 179 pund i Storbritannia og 199 euro i Europa. Det er betydelig lavere enn den tidligere ryktede prisen på rundt 500 dollar som sirkulerte tidligere i år.

Prisdetaljene ble først oppdaget av brukere på Reddit. De brukte et delenummer (010-04675-00) som dukket opp i et lekket bilde som angivelig viste informasjon om Cirqa Smart Band. Deretter la de inn nummeret på Garmins nettsted ved å legge det til følgende URL:

Latest Videos From Watch full video here:

https://buy.garmin.com/pricing-proxy-services/countries/US/skus/010-04675-00/price

Det ga informasjon om den ryktede enheten, inkludert en listepris på «$199.99». Som Reddit-brukeren uttrykte det: «Det svaret kommer direkte fra buy.garmin.com. Det er ikke en Google-hurtigbuffer, en forhandlerliste eller et arkivert skjermbilde.» Det gir lekkasjen betydelig mer troverdighet enn om den utelukkende hadde vært basert på et bilde.

Da et annet delenummer ble brukt som en sjekk (010-99999-99), returnerte siden en feilmelding i stedet, noe som tydet på at informasjonen ikke bare er et generisk svar som vises for ethvert Garmin-lignende delenummer.

Ved å justere artikkelnummeret litt er det også mulig å finne flere varianter av samme produkt, noe som ifølge en annen Reddit-bruker kan indikere at Garmin planlegger forskjellige størrelser og remfarger.

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Tvilsomme bilder

Garmin Cirqa vil sannsynligvis sikte på å utfordre skjermløse, kroppsnære enheter som Googles Fitbit Air. (Image credit: Google)

Bilder som angivelig viser Garmin Cirqa har også begynt å sirkulere. Men brukere var raske til å stille spørsmål ved autentisiteten deres, og antydet at de godt kunne være generert av kunstig intelligens.

Ett bilde viste angivelig Cirqa i Garmins app, mens det andre så ut som et offisielt markedsføringsbilde (via the5krunner). Problemet er at enhetene ser veldig forskjellige ut, med forskjellige design og funksjoner, noe som tyder på at minst ett – eller kanskje begge – av bildene er falske.

Prisinformasjonen ser imidlertid ut til å være mye mer troverdig, ettersom den ser ut til å komme direkte fra Garmin og ikke fra en tilfeldig Reddit-bruker. Du kan skrive inn delenummeret i URL-en ovenfor og sjekke resultatene selv, noe som tyder på at Garmin er i ferd med å legge til Cirqa i systemene sine i forkant av en lansering som sannsynligvis ikke er så langt unna.

Nøyaktig når den lanseringen vil skje, gjenstår imidlertid å se. Men når Garmin avduker Cirqa, kan vi endelig se en lenge etterlengtet konkurrent til Fitbit Air på markedet.

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