Det ser ut som att Garmin äntligen förbereder sitt skärmlösa aktivitetsarmband i stil med Google Fitbit Air för lansering – men vi hoppas att företaget inte kopierar Googles strategi för träningsappen

Garmin Cirqa, Garmins länge ryktade skärmlösa smartband, börjar nu träda fram i ljuset

Varumärkesregistreringar har upptäckts hos myndigheter i USA, Kanada och EU, vilket tyder på att en lansering kan vara nära förestående

Google lanserade sitt skärmlösa aktivitetsarmband tillsammans med en omarbetad AI-driven app – men vi hoppas att Garmin inte följer samma väg

Garmins länge ryktade skärmlösa smartband är utvecklat för att konkurrera med den växande trenden av så kallade focus wearables, exempelvis Google Fitbit Air och Whoop. Till en början trodde vi att enheten var Garmin Index Sleep Monitor (bilden ovan), men det visade sig vara en helt annan produkt.

Det skärmlösa aktivitetsarmbandet ser i stället ut att få namnet Garmin Cirqa, enligt tidigare läckor. Det skulle innebära ett spännande avsteg från Garmins nuvarande utbud av träningsklockor, och nu finns det ännu fler tecken på att lanseringen närmar sig.

Garmin har under en tid registrerat varumärket "CIRQA" (skrivet med versaler i registreringarna, men vi använder Cirqa i löpande text, på samma sätt som vi skriver Whoop trots att företaget själva använder "WHOOP" i sin varumärkesprofilering). En registrering hos den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten upptäcktes tidigare i år.

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Nu har Gadgets & Wearables även hittat motsvarande registreringar hos relevanta myndigheter i Kanada och EU, vilket stärker spekulationerna om att en officiell lansering kan vara nära.

(Image credit: Future)

Samtliga registreringar beskriver en kroppsburen sensor snarare än en kommunikationsenhet, vilket antyder att Cirqa inte är någon ny smartwatch – den är helt inriktad på hälsa och träning.

Det är onekligen spännande. Den som vill ha en diskret, skärmlös bärbar enhet har redan flera alternativ att välja mellan, exempelvis Oura Ring 5, Fitbit Air och fjolårets Polar Loop-armband. Det är tydligt att kategorin växer i popularitet, och en högkvalitativ produkt från Garmin skulle sannolikt bli en storsäljare.

Samtidigt hoppas vi att Garmin inte upprepar ett av Googles största misstag i samband med lanseringen av Fitbit Air.

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När Fitbit Air presenterades gjorde Google samtidigt om Fitbit-appen till Google Health, tog bort de sista sociala funktionerna som delbara märken och utmaningar, genomförde en kontroversiell redesign av appen och gjorde Premium-abonnemanget till en AI-driven Health Coach-chattbot.

Garmins användare skulle sannolikt reagera mycket kraftigt om något liknande hände med Garmin Connect. Förra året möttes introduktionen av ett Premium-abonnemang med AI-funktioner av omfattande kritik. Garmin-communityn är engagerad, högljudd och mycket teknikintresserad, och varje antydan om att funktioner tas bort eller att appen görs om för att passa den AI-fokuserade inriktning som många skärmlösa aktivitetsarmband har skulle sannolikt mötas av massiva protester.

Garmin behöver därför se till att Cirqa fungerar sömlöst tillsammans med företagets befintliga ekosystem kring träningsklockor – om de inte vill lansera en separat app eller riskera att förlora frustrerade användare.

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