Fler läckor om Garmin Cirqa-smartbandet har dykt upp – den här gången på Garmins egna hemsida

Garmin Cirqa är ett ryktat smartband utan skärm, i stil med Whoop och Google Fitbit Air

Enheten har varit föremål för flera läckor och har tidigare råkat dyka upp på Garmins egen webbplats

Ett nytt, numera borttaget, inlägg på Garmins rumänska webbplats har gett ytterligare bränsle åt ryktena

Garmin Cirqa-smartbandet känns i princip bekräftat vid det här laget. Under flera månader har det dykt upp läcka efter läcka om Garmins kommande Cirqa-träningsarmband, och även om vi fortfarande inte känner till särskilt många detaljer verkar det handla om ett smartband utan skärm som ska konkurrera med bland annat Whoop och Google Fitbit Air.

Nu verkar enheten ha läckt ut ännu en gång. Enligt Gadgets & Wearables nämndes Garmin Cirqa nyligen i en uppdatering på Garmins rumänska webbplats, på en sida som beskriver funktionen Health Status, där smartbandet (skrivet som "CIRQA") listas som en kompatibel enhet.

Health Status är en funktion som kombinerar fem centrala hälsomått – hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), andningsfrekvens, hudtemperatur och blodets syremättnad (Pulse Ox) – för att ge en överblick över din allmänna hälsa. Funktionen finns redan på de flesta av Garmins bästa träningsklockor, så det är inte särskilt förvånande att Cirqa också väntas få stöd för den.

Latest Videos From Watch full video here:

Referensen till Cirqa togs enligt uppgift snabbt bort, men inte innan någon hann ta en skärmdump.

Redan i januari råkade Garmin publicera Cirqa på sin egen webbplats, inklusive färgalternativen Black och French Gray, innan informationen snabbt togs bort igen. Nu verkar samma sak ha hänt ännu en gång. Lägger man dessutom till de övriga läckorna som dykt upp den senaste tiden är det lätt att förstå varför många betraktar produkten som i princip bekräftad.

Kategorin med skärmlösa "fokuswearables" växer snabbt. Vi har redan sett lanseringar som Oura Ring 5, Whoop-konkurrenter som Polar Loop (på bilden ovan tillsammans med Whoop MG och Amazfit Helio Strap) och, allra senast, Google Fitbit Air. Det är därför logiskt att Garmin, som är ett av de största namnen inom träningsspårning, vill ta plats på marknaden medan intresset fortfarande växer.

Vi tror inte att en lansering ligger särskilt långt bort vid det här laget, och vi kommer att hålla utkik efter fler Cirqa-nyheter så snart de dyker upp.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Följ