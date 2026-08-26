Garmin Fenix 9 har presenterats – här är 5 saker du behöver veta om de nya flaggskeppsklockorna

Varje gång en ny Garmin-smartklocka dyker upp vet vi att vår topplista över de bästa Garmin-klockorna på marknaden troligen kommer att kastas om och utifrån vad vi har sett hittills verkar det definitivt vara fallet med helt nya Fenix 9 och Fenix 9 Pro.

Dessa smartklockor tar över efter Fenix 8 och Fenix 8 Pro i den absoluta toppen av Garmins sortiment, men är de rätt köp för dig? Hur mycket mer erbjuder de jämfört med de äldre modellerna och hur står de sig mot det som redan finns på marknaden?

Om du funderar på att uppgradera till en Fenix 9 är det här vad du behöver veta om nyheterna och vad du faktiskt får för pengarna.

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Alla modeller

Om du är intresserad av en ny Garmin Fenix 9 råder det knappast någon brist på modeller att välja mellan. Standardmodellen Fenix 9 finns i tre storlekar, Fenix 9 Pro finns i tre storlekar och Fenix 9 Pro med InReach finns även den i tre storlekar.

Utöver det (försök hänga med nu) finns Fenix 9 Pro Solar i två storlekar, samt Fenix 9 Pro Solar med InReach i två storlekar.

Vår pristabell bör förhoppningsvis göra det hela lite enklare att överblicka.

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix model 43mm 47mm 51mm Garmin Fenix 9 11 499 kronor 11 499 kronor 12 649 kronor Garmin Fenix 9 Pro 12 649 kronor 12 649 kronor 13 749 kronor Garmin Fenix 9 Pro Solar Finns ej 12 649 kronor 13 749 kronor Garmin Fenix 9 Pro med InReach 14 349 kronor 14 349 kronor 15 499 kronor Garmin Fenix 9 Pro Solar med InReach Finns ej 13 749 kronor 14 899 kronor

Här nedanför kan du också se de viktigaste specifikationerna för Fenix 9 och Fenix 9 Pro. Vi har jämfört de två OLED-modellerna på 43 mm för att göra skillnaderna lite enklare att förstå.

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Swipe to scroll horizontally Modell Garmin Fenix 9 (43 mm AMOLED) Garmin Fenix 9 Pro (43 mm AMOLED) Pris Från 11 499 kronor Från 12 649 kronor Mått 43 x 43 x 13,8 mm 43 x 43 x 13,3 mm Vikt 61 g 62 g Ram/boett Titan, fiberförstärkt polymer Titan Skärm 416 x 416 px, AMOLED 416 x 416 px, AMOLED GPS Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Batteritid 10 dagar (49 timmars aktivitetsläge) 10 dagar (upp till 50 timmars aktivitetsläge) Anslutning Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Vattentålighet Ja, 10ATM Ja, 10ATM Minne 64 GB (7 000 låtar) 64 GB (7 000 låtar)

(Image credit: Garmin)

Uppgraderade kartor

Den inbyggda kartan är förstås central för många av utomhusaktiviteterna med Fenix 9-serien, och här kommer flera användbara förbättringar. Bland annat introduceras en ny perspektivvy som gör det enklare att se vad som väntar längre fram längs rutten, med flera olika zoomnivåer. Dessutom får samtliga modeller mer lagringsutrymme och mer kartinnehåll förinstallerat från start.

Klockorna har också mer RAM-minne än sina föregångare, vilket enligt Garmin ska göra navigeringen på kartan både mjukare och mer responsiv. Panorering på kartan ska exempelvis vara 30 procent snabbare. Det är konkreta förbättringar som bör märkas tydligt om du uppgraderar från en äldre Garmin Fenix-klocka.

Nya aktivitetsfunktioner

(Image credit: Garmin / Future)

Det finns också flera nya aktivitetsfunktioner att prata om. Fenix 9-klockorna introducerar uthållighetszoner och uthållighetskurvor, som hjälper dig att se hur din uthållighet förändras över tid i förhållande till din träning och kondition. Funktionerna för rucking, alltså träning med en viktad ryggsäck, har samtidigt byggts ut med stöd för att ändra ryggsäckens vikt under pågående aktivitet och möjlighet att använda mer specifika målvärden.

Det finns även goda nyheter för dig som regelbundet tränar på roddmaskin. De nya klockorna kan läsa av data direkt från utvalda maskiner, inklusive effektkurvor och effektzoner. Klockorna kan dessutom beräkna VO2 Max och vissa andra mätvärden utifrån roddpass, vilket inte var möjligt tidigare. Det innebär att du kan få mer detaljerad information om din träning från dina roddpass.

Förbättringar av LiveTrack och platsdelning

(Image credit: Future)

Vi är redan stora fans av Garmins LiveTrack-funktion, som låter dig dela din position, rutt och tillhörande statistik i realtid med andra. På LTE-versionen av Fenix 9 Pro blir funktionen nu ännu bättre. Delning kan göras direkt via Garmin Messenger från handleden, med tillgång till ett antal förinställda meddelanden och förbättrade aviseringar.

Dessutom introduceras en helt ny funktion som heter Garmin Locate, som även den fungerar via Garmin Messenger, fast från andra hållet. En kontakt kan begära att få se din position, som då delas vid ett enskilt tillfälle, om personen behöver veta var du befinner dig. Det gör hela upplevelsen lite smidigare och mer social, även om det samtidigt innebär att Garmin försiktigt styr användarna mer mot sin egen meddelandeplattform.

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

Epic är ett nytt koncept från Garmin som introduceras med Fenix 9-serien. I grund och botten låter funktionen dig samla utvalda aktiviteter och träningspass i grupper, ungefär som mappar i ett arkivskåp. Exempel som Garmin själv lyfter fram är vandringsresor med ryggsäck, cykellopp i flera etapper och styrketräningsprogram. Data från de enskilda passen kan samlas i en Epic och sedan visas och analyseras tillsammans.

Vid första anblick verkar det vara en intressant utökning av vad du kan göra med din Garmin-klocka. Du kan dessutom skapa Epics från tidigare aktiviteter, vilket potentiellt kan ge dig nya insikter från träningsdata som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Du kan även lägga till anteckningar och foton längs vägen, tillsammans med hälsodata som samlas in mellan huvudaktiviteterna i varje Epic.

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