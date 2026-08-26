Garmin Fenix 9 paljastettiin — nämä viisi asiaa kannattaa tietää urheilukellojen uudesta mittatikusta

Jokainen uusi Garmin-älykello on ilmestyessään varteenotettava kandidaatti parhaiden Garmin-kellojen listallemme. Tähän asti näkemämme perusteella näin näyttää olevan myös täysin uusien Fenix 9:n ja Fenix 9 Pron kanssa.

Nämä rannekkeet korvaavat Fenix 8:n ja Fenix 8 Pron Garminin tuotevalikoiman huipulla, mutta ovatko ne oikea ostos sinulle? Kuinka paljon ne tarjoavat enemmän vanhoihin malleihin verrattuna, ja miten ne vertautuvat jo saatavilla oleviin malleihin?

Keräsimme viisi tärkeintä tiedonjyvästä sinulle, joka harkitset mahdollista Fenix 9 -päivitystä.

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Mallisto koko komeudessaan

Jos olet kiinnostunut uudesta Garmin Fenix 9:stä, malliston laajuus voi aiheuttaa positiivisen ongelman. Valitsitpa Fenix 9 -perusmallin, Fenix 9 Pro -lippulaivakellon tai Fenix 9 Pro InReachin, näistä jokainen on saatavissa kolmessa eri kokovaihtoehdossa.

Sen lisäksi tarjolla ovat Fenix 9 Pro Solar ja Fenix 9 Pro Solar InReachillä kahdessa eri koossa.

Alla oleva hintataulukko saattaa tehdä kaiken hieman helpommin sulatettavaksi.

Swipe to scroll horizontally Malli 43mm 47mm 51mm Garmin Fenix 9 1 046 € 1 046 € 1 151 € Garmin Fenix 9 Pro 1 151 € 1 151 € 1 255 € Garmin Fenix 9 Pro Solar N/A 1 151 € 1 255 € Garmin Fenix 9 Pro with InReach 1 255 € 1 360 € 1 465 € Garmin Fenix 9 Pro Solar with InReach N/A 1 255 € 1 360 €

Mikäli olet kiinnostunut Fenix 9:ja Fenix 9 Pron teknisistä tiedoista, ovat ne nähtävissä alla. Vertailun helpottamiseksi mallit ovat 43mm-versioita AMOLED-näytöllä.

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Swipe to scroll horizontally Malli Garmin Fenix 9 (43mm AMOLED) Garmin Fenix 9 Pro (43mm AMOLED) Hinta Alkaen 1 046 € Alkaen 1 151 € Mitat 43 x 43 x 13,8 mm 43 x 43 x 13,3 mm Paino 61 grammaa 62 grammaa Kotelo/kehys Titaania, lasikuituvahvisteinen polymeeri Titaania Näyttö 416 x 416 px, AMOLED 416 x 416 px, AMOLED GPS Multi-band, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Multi-band, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Akkukesto 10 päivää (49 tuntia aktiivitilassa) 10 päivää(jopa 50 tuntia aktiivitilassa) Yhteydet Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Vedenkestävyys Kyllä, 10ATM Kyllä, 10ATM Tallennustila 64 Gt (7 000 musiikkikappaletta) 64 Gt (7 000 musiikkikappaletta)

(Image credit: Garmin)

Parantuneet kartat

Kelloon tallennettu kartta on tietenkin keskeinen osa monia Fenix 9:n mahdollistamia ulkoilma-aktiviteetteja, joten sitä koskevat muutokset ovat tervetulleita. Niihin kuuluu uusi perspektiivinäkymä, joka auttaa näkemään edessä odottavat kohteet eri zoomaustasoilla. Lisäksi karttamateriaalia on taltioitu kellon sisuksiin jo oletuksena aiempaa enemmän.

Näissä kelloissa on myös enemmän RAM-muistia verrattuna edeltäjiinsä. Garminin mukaan se tekee kartalla liikkumisesta ranteessa sulavampaa ja nopeampaa — esimerkiksi pyyhkäisytoiminto on kuulemma 30 % nopeampaa. Nämä ovat toimiessaan merkittäviä parannuksia, jotka pitäisi huomata, jos päivität vanhemmasta Garmin Fenix -älykellosta uutuusmalliin.

Uusia aktiviteetteja

(Image credit: Garmin / Future)

Mukana on joitakin uusia aktiviteettitoimintoja. Fenix 9 -kellot seuraavat kestävyyssykkeitä ja -käyriä, joilla voi tarkistaa kestävyystasojen muuttumisen ajan sekä kehityksen myötä. Voit myös taltioida entistä laajemmin varustemuutoksia aktiviteettien aikana sekä säätää tavoitemittareita.

Sisäsoutajille on niin ikään hyviä uutisia. Uutuuslaitteet pystyvät lukemaan tietoja valituilta laitteilta suoraan kattaen voimakäyriä ja -tasoja, kun taas kellot pystyvät laskemaan VO2 Maxin ja tiettyjä muita mittareita soutuharjoituksen lomassa. Tämä tarkoittaa yksityiskohtaisempia kuntoanalyysitietoja soutuharjoituksistasi.

Parannuksia LiveTrack-toimintoon ja paikannukseen

(Image credit: Future)

Olemme jo pidemmän aikaa kehuneet Garmin LiveTrack -ominaisuutta, jonka avulla voi jakaa reaaliaikaisen sijainnin, reitin sekä tilastot muiden kanssa. Tämä senkus paranee Fenix 9 Pro:n LTE-versiossa. Jakaminen onnistuu nyt ranteestasi Garmin Messengerin kautta valmiiden viestipohjien avulla. Ilmoituksetkin ovat parantuneet aiemmasta.

Mukana on myös täysin uusi ominaisuus nimeltä Garmin Locate, joka toimii jälleen Garmin Messengerin kautta toisesta päästä. Sen avulla kontakti pyytää sijaintiasi kertajakona tilanteessa, jossa heidän täytyy tietää olinpaikkasi. Se on hieman hienostuneempaa ja sosiaalisempaa, mutta tarkoittaa myös sitä, että sinua ohjataan lempeästi enemmän Garminin omaan viestintäalustaan.

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

'Epic' on Garminin uusi idea, joka tulee Fenix 9 -sarjan mukana. Käytännössä se antaa sinun yhdistää valittuja ryhmäaktiviteetteja ja treenejä yhteen. Garminin esimerkit ovat vaellusmatkat, pyöräilyn etappikilpailut ja voimaharjoittelusuunnitelmat. Yksittäisten treenien tiedot voidaan kerätä Epicin avulla yhteen kokonaisuuden tarkastelua ja analysointia varten.

Lisäys vaikuttaa mielenkiintoiselta laajennukselta siihen, mitä voit tehdä Garminillasi. Voit myös luoda näitä Epicejä jopa menneistä aktiviteeteista — mikä voi mahdollistaa uusien oivallusten saamisen vuosien takaisista tiedoista. Muistiinpanoja ja valokuvia voi myös lisätä matkan varrella yhdessä kunkin Epicin pääaktiviteettien välisten terveysdatojen kanssa.