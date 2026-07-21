Garmin råkade avslöja priset på sin egen Fitbit Air-utmanare – men de läckta bilderna ser minst sagt tveksamma ut

Den här bilden påstår sig föreställa Garmin Cirqa, men den kan vara en förfalskning.

Någon har hittat prisuppgifter för Cirqa på Garmins egen hemsida

Två olika bilder på Fitbit Air-utmanaren har också dykt upp

Bilderna ser dock misstänkt AI-genererade ut

Garmin Cirqa har blivit något av en öppen hemlighet i smartklocksvärlden. Läckor om den skärmlösa Fitbit Air-konkurrenten har dykt upp gång på gång – ibland till och med på Garmins egen hemsida. Nu verkar företaget ha råkat avslöja ännu mer information, däribland globala priser och påstådda produktbilder som alla uppges komma från Garmin.

Låt oss börja med priserna. Informationen verkar komma direkt från Garmins egna backend-system och visar att Cirqa kommer att kosta 199,99 dollar i USA, 179 pund i Storbritannien och 199 euro i Europa. Det är betydligt lägre än det tidigare ryktade priset på omkring 500 dollar som cirkulerade tidigare i år.

Prisuppgifterna upptäcktes först av användare på Reddit. De använde ett artikelnummer (010-04675-00) som syntes i en läckt bild som påstods visa information om Cirqa Smart Band. Därefter matade de in numret på Garmins hemsida genom att lägga till det i följande webbadress:

Latest Videos From Watch full video here:

https://buy.garmin.com/pricing-proxy-services/countries/US/skus/010-04675-00/price

Det gav information om den ryktade enheten, inklusive ett listpris på "199,99 USD". Som Reddit-användaren uttryckte det: "Det svaret kommer direkt från buy.garmin.com. Det är inte en Google-cache, en återförsäljarlista eller en arkiverad skärmbild." Det ger läckan betydligt större trovärdighet än om den enbart hade byggt på en bild.

När ett annat artikelnummer användes som kontroll (010-99999-99) returnerade sidan istället ett felmeddelande, vilket tyder på att informationen inte bara är ett generiskt svar som visas för vilket Garmin-liknande artikelnummer som helst.

Genom att justera artikelnumret något går det dessutom att hitta flera varianter av samma produkt, vilket enligt en annan Reddit-användare kan tyda på att Garmin planerar olika storlekar och armbandsfärger.

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Tveksamma bilder

Garmin Cirqa kommer förmodligen att sikta på att utmana skärmlösa wearables som Googles Fitbit Air. (Image credit: Google)

Bilder som påstås föreställa Garmin Cirqa har också börjat cirkulera. Men användare var snabba med att ifrågasätta deras äkthet och menade att de mycket väl kan vara AI-genererade.

Den ena bilden påstods visa Cirqa i Garmins app, medan den andra såg ut som en officiell marknadsföringsbild (via the5krunner). Problemet är att enheterna ser väldigt olika ut, med skilda designer och funktioner, vilket antyder att åtminstone en – eller kanske båda – bilderna är falska.

Prisuppgifterna framstår däremot som betydligt mer trovärdiga eftersom de verkar komma direkt från Garmin och inte från en slumpmässig Reddit-användare. Du kan själv mata in artikelnumret i webbadressen ovan och kontrollera resultatet, vilket antyder att Garmin håller på att lägga in Cirqa i sina system inför en lansering som sannolikt inte är särskilt långt borta.

Exakt när den lanseringen sker återstår däremot att se. Men när Garmin väl presenterar Cirqa kan vi äntligen få se en efterlängtad konkurrent till Fitbit Air på marknaden.

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