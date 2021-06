WWDC 2021 livestrøm: Slik ser du iOS 15- og macOS-lanseringsevenementet live

Det er ikke mange timene igjen til Apples WWDC 2021 går av stabelen. Den innledende presentasjonen foregår i dag (7. juni) klokken 19:00 (norsk tid). Dette er hovedevenementet du bør holde et øye med om du er interessert i Apple-annonseringer, og det kan du gjøre via en livestrøm på nett.



Hvis du eier en Apple-enhet kan det være grunn til å følge med i kveld når den innledende presentasjonen under WWDC 2021 vises. Her kommer vi antageligvis til å få se Apple avsløre alt nytt når det gjelder programvare som skal ende opp i Apple-produkter i løpet av året. Med andre ord iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12, tvOS 15 og andre kan dukke opp i løpet av kvelden.



Under WWDC 2021 vil Apple etter all sannsynlighet både avsløre og presentere inngående detaljer om programvareoppdateringene og hva slags forandringer det kommer til å innebære for deg som bruker – det kan også hende at en del betaprogrammer allerede nå, enten under evenementet, eller rett etter, settes i gang.



Hvis du er ute etter å vite hvordan Apple-enheten(e) din(e) kommer til å oppføre seg på tampen av året, så bør du følge med i kveld. Heldigvis er det ingen sak å få med seg godsakene.

Slik ser du WWDC 2021-strømmen live

Apple strømmer hovedinnlegget fra WWDC 2021 på YouTube, og starttidspunktet er det samme som for selve konferansen. I mellomtiden har likevel selskapet satt opp en midlertidig strøm som kommer til å være oppe frem til Tim Cook og gjengen entrer scenen, slik at du enkelt kan lage et bokmerke eller sette opp et varsel.



Du kan se WWDC 2021 live ved å gå til YouTube via lenken over, eller simpelthen via å klikke på avspillingsknappen når tiden er inne.



Når WWDC 2021 er i gang kommer vi også til å rapportere fra konferansen med egne artikler, så følg med i tiden som kommer.