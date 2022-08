Back to School 2022: Dette er alt du trenger til skolestart

Sommerferien er en forbigående glede, og snart er høsten her. Da er det igjen tid for å vende tilbake til skolebenken eller arbeidet på hjemmekontoret. For at denne krevende overgangen skal kunne gå så knirkefritt som mulig, er det viktig at alt det tekniske er på plass. Det er også viktig at du sitter godt og riktig.

Se alle tilbud til skolestart på Komplett.no (opens in new tab)

De beste tilbudene på alt du trenger før skolestart

Har du det utstyret du trenger for at hverdagen med studier eller hjemmekontor skal være så produktiv og behagelig som du ønsker deg? De aller fleste av oss har nok behov for å gjøre enkelte oppgraderinger, og det er her Komplett kommer inn i bildet.

Back to School 2022: De beste tilbudene på utstyret du trenger til skolestart (opens in new tab)

Alt du trenger

Komplett har utvalget du trenger til studiestarten. Her finner du alt du trenger av PCer og nettbrett og det du trenger av tilbehør og dingser. Men visste du at du får langt mer enn det? Her finner du skrivebord, slik at du kan jobbe mer behagelig. Her finner du dessuten et godt utvalg av kontorprodukter.

Og hva er vel en god og produktiv hverdag uten tilgang på god kaffe? Hos komplett får du også kaffemaskiner, slik at du kan gi hverdagen er kjærkomment løft!

Se alle tilbud til skolestart på Komplett.no (opens in new tab)

Skolestart – Laptoper

Her får du laptoper som kan følge deg gjennom hele studiet, med den kraften, ytelsen og brukervennligheten dette krever. Den skal ha god batteritid, ikke være for tung, og likevel ha alle funksjonene man trenger.

(opens in new tab) Acer Chromebook 314 CB314-1H 14" HD | 3200 kr (opens in new tab) | En flott 14-tommer med en strømgjerrig Intel Celeron-prosessor. Maskinen har en batteritid på opptil 12,5 timer og veier bare 1,7 kg.

Skolestart – Mobil og nettbrett

Med et nettbrett og en mobiltelefon kompletterer du den digitale hverdagen. De sikrer deg gode og sømløse arbeidsrutiner og maksimal tilgjengelighet.

(opens in new tab) Huawei Watch GT 3 Elegant 42 mm GPS| 2490 kr 2190 kr. (opens in new tab)| Spar 300 kr | Flott pulsklokke med 1,32-tommers AMOLED-skjerm, pulsmåling, GPS, BT og et batteri som kan holde det gående i opptil 7 dager.

(opens in new tab) Huawei Watch GT 3 Active 46 mm GPS | 2690 kr 2190 kr | (opens in new tab) Spar 500 kr | Sporty pulsklokke med 1,43-tommers AMOLED-skjerm, pulsmåling, GPS, BT og en batteritid på opptil 14 dager.

(opens in new tab) Samsung Galaxy Tab S8 Wifi 256 GB | 8990 kr 7990 kr | (opens in new tab) Spar 1000 kr | Flott nettbrett med 11-tommers LCD-skjerm med oppdateringsfrekvens på 120 Hz, 5G, kamera på 12 MP og Android.



(opens in new tab) iPad (2021) 64GB WiFi | 3990 kr | (opens in new tab) 9. Generasjons iPad med 10,2-tommers Retina-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning, A13 Bionic-prosessor, Touch ID og Apple iPadOS 15.



(opens in new tab) iPhone 13 Pro 256 GB | 12 990 kr | (opens in new tab) Mobiltelefon med 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm, 12 + 12 + 12 MP kamera, IP68-klassifisering og 5G.





(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 128 GB | 9490 kr | (opens in new tab) Mobiltelefon med 6,1 tommers FHD+ Dynamic AMOLED-skjerm, 8 GB RAM, 50+10+12 og 10 MP kamera og Android.

Skolestart – Til hjemmekontoret

(opens in new tab) Ergonomisk hev/senk skrivebord E-Zee med motor | 3990 kr | (opens in new tab) Forhåndsmontert hev- og senkbart skrivebord på 120 x 60 cm som det bare tar fem minutter å installere. Høyde: 73-123 cm

(opens in new tab) Ergonomisk kontorstol, justerbar med høy rygg | 2490 kr | (opens in new tab) Kontorstolen iiglo Architect 5.0 gir deg god ryggstøtte, nakkestøtte og en bedre og sunnere holdning når du sitter.

Skolestart – Komplett Flex

Er du student, kan du benytte deg av FLEX for å få det du trenger av utstyr til en fast og lav månedspris. Med Komplett FLEX kan du velge mellom tusenvis av produkter, og du betaler 0 kr i dag. Når du bytter produkt, får det gamle produktet ditt en ny eier. Komplett har håndplukket et spesialutvalg av laptoper som inngår i denne ordningen.

Komplett FLEX kan også benyttes av deg som ikke studerer.

Få mer info om Komplett Flex her. (opens in new tab)