Beste antivirus for Mac 2023: Disse er best i test

Vi har alle hørt at det ikke er noe poeng å skaffe seg antivirus for Mac, ettersom Apples produkter er fullstendig uinntagelige, ikke sant?

Nei. Og i våre dager er det kortsiktig tenkt, med tanke på det enorme antallet eiere av Mac og MacBook over hele kloden og den enorme blinken de utgjør for hackere og cyberkriminelle. Skadevare rettet mot Mac blir dessverre stadig mer utbredt. Og dermed er det viktig å skaffe seg det beste antivirusprogrammet for Mac. Du vil ikke oppleve at din splitter nye MacBook Pro blir skadet av et cyberangrep?

Det er riktig at Apples maskiner sjeldnere utsettes for angrep enn Windows-maskinene, men de kan like fullt bli infisert – og risikoen er økende. Derfor trenger du beskyttelse. Alle antivirusproduktene for Mac i denne oversikten er utvalgt fordi de er spesialutviklet for å beskytte Mac-systemer og kan vise til gode resultater når det gjelder å oppdage og eliminere virus og skadevare.

Operativsystemet macOS er basert på Unix, som er bygget opp etter sandkasseprinsippet. Dermed kan det være vanskelig for virus å utrette skade. Tenk på dem som stengt inne i en eske de ikke kan slippe ut fra, uansett hvor hardt de prøver. Dermed trenger du også spesialisert antivirus for Mac – uansett om det er den kraftigste betalingsløsningen eller en gratis nedlasting (som du finner nederst på siden) som er utviklet for å arbeide i henhold til de unike kravene macOS stiller. Les videre om våre favoritter …

Beste antivirus for Mac 2023 – en oversikt:

Beste gratis antivirus for Mac 2023 – en oversikt:

Det sier seg selv at denne førsteklasses tilbyderen har det som skal til for å oppdage skadevare, blokkering og rensing. Men det er kvaliteten i ekstrafunksjonene som gjør Bitdefender best – her er det beskyttelse mot løsepengevirus, anti-phishing og supersikker nettleserbeskyttelse.

Beste antivirus for Mac 2023

Beste antivirus for Mac i 2023

Bitdefender Antivirus for Mac er en av de mest presise programpakkene for Apple-enheter. (Image credit: Bitdefender)

1. Bitdefender Antivirus for Mac Førsteklasses beskyttelse for Mac Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 3 Fremtredende egenskaper: Beskyttelse av nettbank og nettbruk, Time Machine-beskyttelse, flerlags sikring mot løsepengevirus specifications Condition Ny Delivery Medium Nedlasting Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende antivirusmotor + Nyttige personvernsfunksjoner + Også søk atter Windows-basert skadevare Grunner til ikke å kjøpe - Mangler noen enkeltfunksjoner – som en brannmur

Bitdefender Antivirus for Mac (Åpnes i ny fane) er en av de mest presise programpakkene for Apple-enheter. Den bygger på en glimrende antivirusmotor som stadig rangeres blant de beste av uavhengige testlaboratorier – og virusskanningen går lynraskt.

Og dette handler ikke bare om forsvar mot virus, for Bitdefender byr også på et kledelig bredt spekter av egenskaper. Dette inkluderer flerlags beskyttelse mot skadevare, glimrende evner til anti-phishing og et tillegg som gir svært solid beskyttelse av nettbruk.

Bitdefender Antivirus for Mac holder også et våkent øye med adware, og kan dessuten identifisere og ta ut skadevare for Windows. Dette beskytter deg mot risikoen for å overføre et Windows-virus til venner eller familie som eventuelt har en maskin med Windows 10.

Det er også nyttig med et ekstra lag med beskyttelse av Time Machine, slik at sikkerhetskopiene er trygge mot løsepengevirus. Og enda en fiffig sak er at Bitdefenders VPN er med i pakken, men datamengden her er begrenset til bare 200 MB daglig, noe som er veldig beskjedent. Dermed egner det seg bare til svært sporadisk bruk. Uansett kan det vise seg å være nyttig i en knipe.

Hvis du er det minste bekymret over virus og andre uhumskheter som flyter omkring på nettet, er Bitdefender Antivirus for Mac den beste programvaren for Mac i 2021. Merk deg at i tillegg til dette frittstående antivirusprogrammet for Mac, kan du også beskytte maskinen din gjennom Bitdefender Total Security, selskapets sikkerhetsflaggskip – som dekker Mac-, Android- og iOS-enheter i tillegg til Windows-PCer, og opptil 10 enheter totalt.

Intego er en veteran blant tilbyderne av antivirus. (Image credit: Intego )

2. Intego Mac Internet Security X9 Programvare fra Mac-spesialistene Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 Fremtredende egenskaper: Intelligent brannmur, beskyttelse mot spionvare, personvern ved nettbruk Dagens beste tilbud Mac Internet Security (Åpnes i ny fane) USD 24,99 (Åpnes i ny fane) Besøk nettside (Åpnes i ny fane) hos Intego (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Intelligent brannmur + Brukervennlig + 30-dagers gratisprøve Grunner til ikke å kjøpe - Ikke alltid gjennomgått av uavhengige testlaboratorier

Intego er en veteran blant tilbyderne av antivirus. De har beskyttet Mac-er i over to tiår nå, så hvis det skulle være en programvareprodusent som vet hvilken sikkerhet Apples maskiner trenger, er det Intego.

Mac Internet Security X9 (Åpnes i ny fane) byr på god beskyttelse mot de nyeste truslene, og det er generelt blitt rangert høyt av uavhengige testlaboratorier – selv om det glapp litt i Mac-testen i desember 2020 hos AV-Test. Skanningene skjer temmelig raskt, og du får dessuten beskyttelse mot skadevare for Windows.

Ut over den sterke kjernebeskyttelsen mot skadevare kan den skilte med en intelligent brannmur med tiltak mot spionvare. Intego styrker personvernet gjennom beskyttelse mot tredjepartsapper som prøver å samle opp dataene dine. Dessuten byr Mac Internet Security X9 på et ryddig brukergrensesnitt, og det er veldig brukervennlig.

De viktigste ulempene er at programmet gir systemet en kraftigere ytelsesmessig trøkk enn flere av konkurrentene og den litt ustø prestasjonen i den seneste AV-Test-evalueringen. Vi skal imidlertid ikke legge for stor vekt på én test, for Inigo har tidligere prestert langt bedre.

En annen fordel ved Intego er den romslige testperioden på 30 dager (Åpnes i ny fane). Den gir deg muligheten til å prøve ut Mac Internet Security i ro og mak før du bestemmer deg. Merk deg at det også finnes en Intego Mac Premium Bundle X9, som består av Internet Security X9 samt en mengde ekstrafunksjoner, som sikkerhetskopiering og ytelsesoptimalisering.

Norton er en annen velansett aktør innenfor antivirus og tilbyr glimrende beskyttelse mot skadevare til Mac. (Image credit: Norton)

3. Norton 360 Deluxe Flott beskyttelse for deg med flere enheter Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 Fremtredende egenskaper: Intelligent brannmur, sikkerhetskopiering fra skyen, VPN specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Beskytter 5 enheter + Massevis av funksjoner + Leveres med VPN Grunner til ikke å kjøpe - Hemmer ytelsen mer enn snittet - PC-brukerne får mer

Norton er en annen velansett aktør innenfor antivirus og tilbyr glimrende beskyttelse mot skadevare til Mac. Norton 360 Deluxe leverer beskyttelse for Mac, Windows og mobile enheter, opptil fem i alt. Så hvis du har flere Mac-maskiner eller MacBook-er å beskytte, eller kanskje en Windows laptop i tillegg til smarttelefonen, er behovene uansett dekket av Norton.

Her får du en solid porsjon funksjoner, som sterkt beskyttelse mot virus og løsepengevirus, brannmur, foreldrekontroll samt noen svært fiffige ekstrafunksjoner som sikkerhetskopiering fra skyen og passordhåndtering. Man får også en solid bonus i form av Norton Secure VPN, slik at du får bedre sikkerhet og sterkere personvern på nettet.

Selv om du får imponerende goder på sikkerhetsfronten, er det verdt å merke seg at Norton 360 har en sterkere negativ innvirkning på systemytelsen enn mange av konkurrentene.

Dessuten er prisen for denne sikkerhetspakken av den høyere sorten. Men det kommer ofte solide prisavslag, og du kan få god rabatt på et abonnement – særlig med tanke på antallet enheter som dekkes.

Trend Micro Antivirus for Mac er et godt alternativ for å sikre Mac-en din (Image credit: Trend Micro )

4. Trend Micro Antivirus for Mac God sikkerhet og beskyttelse i sosiale nettverk Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 Fremtredende egenskaper: Social media protection, email scam filtering, parental controls Dagens beste tilbud Les mer hos Eneba US (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utmerket beskyttelse mot skadevare + Holder deg trygg i sosiale medier + Foreldrekontroll Grunner til ikke å kjøpe - Dekker bare én enhet - Sinker systemet

Trend Micro Antivirus for Mac (Åpnes i ny fane) er enda et godt alternativ for å sikre Mac-en din, og antivirusmotoren er godt likt i de uavhengige testlaboratoriene. Trend Micro utmerker seg med ytelse i toppsjiktet når det gjelder kjernebeskyttelse mot skadevare.

Blant de øvrige funksjonene finner du beskyttelse mot løsepengevirus (fra Folder Shield), foreldrekontroller, beskyttelse av kamera og mikrofon, anti-phishing og en personvernssikring for sosiale medier med beskyttelse mot den økende mengden trusler i slike kanaler. Denne pakken er lett å lære seg å bruke, og er generelt brukervennlig.

En ulempe er at virusskanningen kan ta lengre tid enn med konkurrerende produkter, og Trend Micro senker farten på Mac-systemet i større grad enn de fleste rivalene. Programmet dekker dessuten bare én enhet – men kanskje det er alt du trenger?

Mange konkurrenter kan dessuten skilte med flere funksjoner. Trend Micro mangler for eksempel en brannmur og beskyttelse av nettbaserte banktransaksjoner. Selskapets sikre nettleser Pay Guard er reservert for brukere av pakken Maximum Security for Mac.

I skrivende stund får du imidlertid sistnevnte pakk for samme pris som Trend Micro Antivirus for Mac, med utvidet støtte for fem enheter (inkludert Windows-PC, mobiler med Android og iOS og Chromebook-maskiner). Dette tilbudet ser ut til å dukke opp jevnlig, så det er verdt å følge med, slik at du heller kan skaffe deg pakken Trend Micro Maximum Security.

Avast One er selskapets alt-i-ett-pakke som byr på en rekke forsvarsverktøy for Mac og andre enheter. (Image credit: Avast)

5. Avast One Et jevnt over godt valg med medfølgende VPN Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 (30 med Family-abonnement) Fremtredende egenskaper: Web Shield, VPN, network advisor Dagens beste tilbud Avast One Individual (Åpnes i ny fane) USD 50,28 /År (Åpnes i ny fane) Avast One Family (Åpnes i ny fane) USD 69,48 /År (Åpnes i ny fane) Besøk nettside (Åpnes i ny fane) hos AVAST Software (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Super beskyttelse mot skadevare + Bredt spekter av funksjoner (men man får mer på PC) + Gjør deg utrolig trygg på nettet Grunner til ikke å kjøpe - Medfølgende VPN er ikke av de raskeste

Avast One (Åpnes i ny fane) er selskapets alt-i-ett-pakke som byr på en rekke forsvarsverktøy for Mac og andre enheter. Den dekker opptil fem enheter med det individuelle abonnementet – og det omfatter Mac, Windows-PCer samt mobiler med iOS og Android.

Mac-brukere får glede av en lang rekke egenskaper her, i tillegg til grunnleggende beskyttelse mot virus. Her får man et eget beskyttelseslag mot løsepengevirus, et Web Shield av høy kvalitet som sikrer deg på nettet, i tillegg til et integrert VPN (Åpnes i ny fane) (med begrenset bruk), slik at du sikrer nettbruken ytterligere. VPN-løsningen er ikke den raskeste, men den er likevel solid og bidrar til bruksverdien av denne pakken.

Dessuten kan Avast One tilby en masse ekstra personvernfunksjoner, som beskyttelse mot sporing, overvåkning av datalekkasjer og egenskaper som en nettverksrådgiver som anbefaler deg å slå på VPN ut fra hvilke nettsider du besøker, eller i situasjoner der du for eksempel knytter deg til et usikret WiFi-nett.

Antivirusmotoren til Avast er også temmelig sterk. Uavhengige tester viser at dette er blant de fremste forsvarsverktøyene for Mac.

Det må innrømmes at Avast One for Mac ikke gir deg like mange funksjoner som på Windows PC. Den mangler noen av verktøyene for vedlikehold og høye hastigheter, men den har likevel en grunnleggende rensefunksjon. Det er uansett en pakke som har mye å by på.

Dermed er den verdt å ta en titt på, om man ønsker seg god dekning av et antall enheter. Hvis du har veldig mange enheter, kan du vurdere familieabonnementet, som dekker så mye som 30 enheter.

(Image credit: Clario)

6. Clario En alt-i-ett-pakke som passer for nybegynnere Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 6 Fremtredende egenskaper: VPN, beskyttelse mot identitetstyveri, sikker nettleser Grunner til å kjøpe + Antivirus av høy kvalitet + NordVPN-drevet integrert VPN + Overlegent brukervennlig Grunner til ikke å kjøpe - Litt for enkle mobilapper -



Clario tar sikte på å være en altomfattende sikkerhetspakke, og det lykkes de med. De leverer antivirus og mye mer. Den sentrale antivirusmotoren drives av Bitdefender (en favoritt-tilbyder), så det er ikke rart at Clario utmerker seg her. I den eneste Mac-testen ved uavhengige laboratorier hvor dette programmet er evaluert så langt (AV-Test), fikk det full score for beskyttelsen mot skadevare.

Her får du blant annet en fullt integrert VPN-tjeneste for Mac (drevet av velansette Nord VPN), sikker nettbruk og antisporingsfunksjonalitet.

Dette Mac-programmet er smart designet, slik at det er lett tilgjengelig for nybegynnere. Men brukervennligheten er strukket så langt at brukere med en viss teknologisk innsikt kan bli skremt bort. Mobilappene er dessuten skuffende enkle. Clario støtter også iOS og Android, men ikke Windows, og tjenesten kan betjene inntil tre eller seks enheter – henholdsvis med måneds- eller årsabonnement.

Den veiledende prisen er litt høyere enn for flere av konkurrentene, men når du får en antiviruspakke av høy kvalitet og VPN-beskyttelse pakket inn i et svært brukervennlig format, vil dette definitivt ha appell til mange Mac-brukere.

Avira Antivirus Pro er et solid alternativ for Mac-brukere. (Image credit: Avira)

7. Avira antivirus Sterkt kjerneforsvar og ekstra personvernfunksjoner Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 Fremtredende egenskaper: Web-beskyttelse, blokkering av sporing, anti-phishing Dagens beste tilbud Exclusive Antivirus Pro (Åpnes i ny fane) USD 9,99 /År (Åpnes i ny fane) Besøk nettside (Åpnes i ny fane) hos Avira | Antivirus & Security (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God virusbeskyttelse + Imponerende web-beskyttelse Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så mange funksjoner

Avira Antivirus Pro er et solid alternativ for Mac-brukere. Her får du beskyttelse av opptil fem enheter (inkludert Windows-PC, om du ønsker). Det vurderes høyt av uavhengige testlaboratorier.

Når det gjelder funksjoner er det litt tynt sammenlignet med versjonen for Windows. Men i tillegg til grunnleggende forsvar mot virus, får du web-beskyttelse mot sider som er infisert av skadevare, god anti-phishing-teknologi, annonseblokkering og en blokkering av nettlesersporing, slik at du bedre kan ivareta personvernet. Noe særlig mer er det ikke.

Det er flere alternativer i denne oversikten som har flere ekstrafunksjoner å by på, men Avira gjør en god jobb innenfor de områdene den dekker. Hvis du vil ha mer, kan du alltids oppgradere til Avira Prime-pakken, som også kan by på et innebygget VPN (et ganske godt et, faktisk) uten databegrensninger samt ekstrafunksjoner som passordhåndtering og verktøy for ytelse og vedlikehold.

ClamXAV er blant de mest brukervennlige alternativene i denne oversikten. (Image credit: ClamXAV)

8. ClamXAV for private brukere En pålitelig sak for macOS Spesifikasjoner Maksimalt antall enheter som dekkes: 9 Fremtredende egenskaper: Adware-blokkering, Time Machine-beskyttelse, forsvar mot løsepengevirus Dagens beste tilbud ClamXAV for Home Users (Åpnes i ny fane) USD 29,95 (Åpnes i ny fane) Besøk nettside (Åpnes i ny fane) hos ClamXAV (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mac-spesifikke verktøy + Brukervennlig + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Få funksjoner - Sjelden underlagt uavhengige tester

ClamXAV (Åpnes i ny fane) har ikke akkurat et fengende navn, men dette er likevel en antivirusløsning mange Mac-proffer tyr til – ikke minst fordi selskapet bare lager AV for Mac.

Det betyr ikke at det er veldig komplisert. Faktisk er ClamXAV blant de mest brukervennlige alternativene i denne oversikten.

Det er spesielt velegnet for å plukke opp virus i epostsendinger. Selv om det ikke leveres med de samme sikkerhetsverktøyene for nettbruk som andre pakker tilbyr, gir den likevel Macen din utmerket beskyttelse. Dessuten kjører appen som hjemmehørende på M1-enheter.

ClamXAV ble bare vurdert én gang av uavhengige testlaboratorier i 2020, men AV-Test var svært positive i sin evaluering. I juni 2020 ga de denne pakken toppkarakter.

OBS: Kaspersky Internet Security for Mac har tidligere vært et innslag i denne oversikten. Med det globale politiske klimaet i tankene, har vi bestemt oss for å fjerne tilbyderen fra denne oversikten. Mye av selskapets kjerneprosesser skjer riktig nok i Sveits, men ettersom dets hovedkvarter befinner seg i Moskva og det har vært antydet at regjeringen blander seg inn, er det nok lurt å nærme seg denne tilbyderen med en viss varsomhet. Det finnes ellers svært mange gode tilbydere å velge mellom, slik at det er umulig å komme med en helhjertet anbefaling av Kaspersky for tiden.

Beste gratis antivirus for Mac 2023

Beste gratis antivirus for Mac i 2023

Avast Free Mac Security går svært langt for å beskytte Mac-en din med sin usedvanlig lange liste over egenskaper. (Image credit: Avast )

1. Avast Free Mac Security Generelt sterk beskyttelse til Mac Dagens beste tilbud Avast Free Mac Security (Åpnes i ny fane) Besøk nettside (Åpnes i ny fane) hos AVAST Software (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Beskyttelse i sanntid + Blokkerer adgang til skadelige nettsider + Oppdager svakheter i nettverket Grunner til ikke å kjøpe - Tilgang til noen funksjoner krever oppgradering

Avast Free Mac Security (Åpnes i ny fane) går svært langt for å beskytte Mac-en din med sin usedvanlig lange liste over egenskaper. Antivirusmotoren i kjernen kjører eksempelvis beskyttelse i sanntid for å eliminere trusler i det de oppstår. Du kan kjøre en fullstendig systemskanning hvis du har mistanke om problemer, eller kjøre en mer målrettet sjekk av bestemte filer, mapper eller enheter. Du kan også sette opp tidspunkt for skanninger i tilfelle du selv ikke skulle kunne vøre tilstede.

Et Web Shield advarer deg mot skadelige nettsider, blokkerer farlige nedlastinger og epostvedlegg og ivaretar personvernet ved å eliminere inntrengende annonsesporing.

I Avasts trådløse nettverksskanner finner man en uvanlig ekstrafunksjon, som raskt sjekker nettverket, routeren og de tilkoblede enhetene og advarer deg om sårbarheter.

Antivirus for Mac sjekkes sjelden av de uavhengige testlaboratoriene, men de nyeste resultatene for Avast var gode. I AVs 2018-test avdekket pakken 100 % av de utvalgte truslene.

Hvis du kan tenke deg enda mer av dette, gir en oppgradering til Avast Security Pro deg beskyttelse mot løsepengevirus og umiddelbare varsler om inntrengere via WiFi eller forandringer i nettverkssikkerheten.

Avira Free Antivirus for Mac blokker den nyeste skadevaren før den gjør skade. (Image credit: Avira )

2. Avira Free Antivirus for Mac Blokker den nyeste skadevaren før den gjør skade Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Beskyttelse i sanntid + Avdekker trusler mot Mac og Windows Grunner til ikke å kjøpe - Ingen webfiltrering

Der mange leverandører av antivirus prøver å lokke deg ved å lage store hauger av funksjoner, har Avira Antivirus for Mac (Åpnes i ny fane) valgt en enklere og mer lettvektig tilnærming. Her er det ingen webfiltrering eller andre sikkerhetsmessige ekstrafunksjoner. Det eneste som gjelder er å holde systemet ditt fritt for skadevare.

Det betyr ikke at denne pakken mangler kraft. Sanntidsskanningen sjekker alle filene systemet får tilgang til, og fanger opp trusler før de kan gjøre skade. I planleggingsverktøyet kan du sette opp tidspunkter for automatiske skanninger, og du kan dessuten ta en sjekk av hele systemet når det måtte passe deg.

En bonus er at systemet ikke bare beskytter mot trusler rettet mot Mac. Her utnyttes Aviras Windows-erfaring til også å snappe opp all skadevare rettet mot PC, slik at du ikke skal risikere å dele filer som kan gjøre skade hos andre.

Det er lenge siden de store testlaboratoriene evaluerte Avira Free Antivirus, men i AVs sammenlignende test blokkerte Avira-motoren 100 % av skadevaren.

Selv om dette er avdelingen for gratis antivirus for Mac, fortjener Avira ekstra ros for sitt kommersielle produkt Avira Antivirus Pro. Der får du brukerstøtte og beskyttelse av opptil tre enheter på én lisens (Mac, Windows og Android).

Bitdefender Virus Scanner er en lett og gratis skadevarejeger som kan spore opp og eliminere både Mac- og Windows-relaterte trusler. (Image credit: Bitdefender )

Bitdefender Virus Scanner (Åpnes i ny fane) er en lett og gratis skadevarejeger som kan spore opp og eliminere både Mac- og Windows-relaterte trusler.

Appen er ekstremt brukervennlig, med et status-vindu som holder deg oppdatert om hvordan systemet ditt klarer seg og fire knapper som gjør at du kan skanne kritiske områder og dybdesjekke hele systemet – eller gjøre hurtigskanninger av programvare som er i gang eller en mappe etter ditt valg.

Selv om dette lyder veldig enkelt, vil du etter å ha brukt Bitdefender Virus Scanner for Mac en stund, merke deg noen fiffigheter. Her må du eksempelvis ikke vente en hel dag på neste oppdatering av virussignaturene. Bitdefender sender ut oppdateringer hver time, og Virus Scanner henter alltid ned nyeste versjon før den kjører en ny sjekk.

Du kan også ekskludere valgte filer og mapper fra skanninger, slik at motorens arbeidsmengde reduseres og skannetiden forkortes vesentlig.

Noe du ikke får her er sanntidsbeskyttelse og webfiltrering, noe som er viktige verktøy i en komplett sikkerhetsløsning. Bitdefender Virus Scanner kan likevel fungere godt i tospann med et annet sikkerhetsprogram.

Malwarebytes har siden 2006 eliminert hele spekteret av Windows-trusler, og Mac-versjonen er like enkel, brukervennlig og effektiv. (Image credit: Malwarebytes )

Antivirusprogrammer for Mac handler ikke bare om å avdekke det nyeste innen skadevare eller andre farer av betydning. De fleste verktøyene kan også skille ut adware og andre potensielt uønskede programmer som ikke nødvendigvis er skadelige, men som belaster systemressursene og gjør maskinen langsommere.

Malwarebytes (Åpnes i ny fane) har siden 2006 eliminert hele spekteret av Windows-trusler, og Mac-versjonen er like enkel, brukervennlig og effektiv.

Installeringen beslaglegger ikke mer plass en tre musikkfiler, så du vil knapt merke at den er der. Og selv om mangelen på sanntidsbeskyttelse innebærer at Malwarebytes ikke kan blokkere angrep, bare fjerne eksisterende infeksjoner, sikrer det at systemressursene ikke svekkes og at programmet trolig ikke kommer i konflikt med andre verktøy.

Ytelsen er et annet høydepunkt. Malwarebytes hevder at hele systemet skal kunne skannes på under 15 sekunder. Kjør det i gang når du sjekker eposten om morgenen, og det blir ferdig før deg.

Ved installering av Malwarebytes for Mac får du også en 30-dagers prøveperiode med betalingsversjonen som kan oppdage trusler straks de dukker opp. Hvis du ikke er interessert i dette, kan du bare ignorere det. Da vil sanntidssjekken forsvinne når prøvetiden utløper, og du må deretter kjøre sjekken selv.

Sophos Home for Mac gir deg flere funksjoner i gratisløsningen enn du ellers får i mange betalingsløsninger. (Image credit: Sophos )

5. Sophos Home for Mac En komplett sikkerhetspakke – gratis Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Massevis av funksjoner + Presis avdekking av trusler + Beskytter Mac og PC fra én konto Grunner til ikke å kjøpe - Basisnivå – oppgradering gir flere funksjoner

Markedet for gratis antivirus preges av sterk konkurranse, og det kan være vanskelig for enkeltselskaper å skille seg ut i mengden. Men den britiske tilbyderen Sophos (Åpnes i ny fane) har funnet sin metode. De gir deg flere funksjoner i gratisløsningen enn du ellers får i mange betalingsløsninger.

Brukerstyrt skanning for å rydde opp i infiserte systemer? Ja. Sanntidsbeskyttelse for å avverge angrep på direkten? Ja visst. Nettleserfiltrering som blokkerer adgang til farlige nettsider? Absolutt. Foreldrekontroll der du avgjør hva barna kan se på nettet? Naturligvis.

Og du kan dette opptil tre Mac-er eller Windows-enheter med én konto, og dessuten fjernsjekke og håndtere statusen deres fra en sentral webkonsoll. Dette er trolig til stor nytte når man betjener hele familien.

Det er ikke for å dekke over en svak antivirusmotor at Sophos gir deg alt dette. Avdekkingstesten til AV Test i desember 2017 viste at Sophos leverer det samme beskyttelsesnivået som produkter fra Avast, Bitdefender, Kaspersky og andre store navn.

Det fungerer greit for oss, men hvis du trenger mer, har Sophos Home Premium noen utmerkede ekstrafunksjoner: avansert beskyttelse mot løsepengevirus, overvåkningen av adgangen til webkamera og mikrofon, direktechat og brukerstøtte via epost og beskyttelse av opptil 10 enheter. Dette er en sterk pakke til en konkurransedyktig pris.

Antivirus for Mac: Vanlige spørsmål

Hvordan velger du beste antivirus for Mac? Å velge beste antivirus for Mac er ikke en oppgave man burde ta lett på. Du kan ikke bare velge det mest praktiske alternativet fordi det er billig eller det er det vennene dine bruker. Det kan faktisk hende at du trenger en annen virusbeskyttelse enn dem de har valgt. Det første du må bestemme deg for, er hvor mye du er villig til å bruke på et abonnement på antivirus – eller om du er villig til å bruke penger i det hele tatt. Det er verdt å huske at selv om gratis antivirusprodukter er effektive for å beskytte mot trusler, mangler de visse avanserte funksjoner. Hvis du for eksempel har flere systemer på nettverket ditt, har du en høyere risiko for nettangrep. Flere brukere betyr flere endepunkter å målrette angrep mot. De ekstra administrasjonsverktøyene et betalt abonnement vanligvis vil gi deg, vil la deg sette opp et sterkere vern mot denne typen trusler. Når vi er inne på dette, må du også tenke på alle sikkerhetsfunksjonene du trenger, fra det helt grunnleggende – som sanntidsbeskyttelse, foreldrekontroll og et passordverktøy – til tilgang til sikker VPN og overvåkning mot det mørke nettet. Endelig må du finne ut hvor stor innvirkning antivirusprogramvaren du vurderer har på systemet ditt. Noen av dem tar opp betydelig båndbredde, noe som kan belaste datamaskinen din.